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Цыганов заявил, что готов написать Гимн Победы после СВО - РИА Новости, 01.06.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
07:42 01.06.2025 (обновлено: 07:53 01.06.2025)
https://ria.ru/20250601/svo-2020221854.html
Цыганов заявил, что готов написать Гимн Победы после СВО
Цыганов заявил, что готов написать Гимн Победы после СВО - РИА Новости, 01.06.2025
Цыганов заявил, что готов написать Гимн Победы после СВО
Российский поэт, автор песен Вадим Цыганов заявил РИА Новости, что "внутренне" готов написать Гимн Победы России после окончания специальной военной операции... РИА Новости, 01.06.2025
2025-06-01T07:42:00+03:00
2025-06-01T07:53:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
истра
донбасс
вика цыганова
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Российский поэт, автор песен Вадим Цыганов заявил РИА Новости, что "внутренне" готов написать Гимн Победы России после окончания специальной военной операции (СВО). "Однозначно да, готов. Ведь творчество – это от слова творец. Искусство – это от слова искушение. Народ будет праздновать, и мы, как творцы, будем праздновать, ликовать. И, конечно, будет песня, потому что песня – это высшее выражение эмоций, это как молитва. Гимн состоится, если господь управит и время. Внутри я готов и надеюсь на божие провидение", - сказал Цыганов, отвечая на вопрос РИА Новости о готовности написать Гимн Победы после СВО. Он напомнил, что к 80-летию Победы вышел альбом певицы Вики Цыгановой под названием "Vиктория", где он был автором слов песен. Презентация альбома состоялась 9 мая на главной площади подмосковной Истры. Но бойцы на СВО заранее услышали песни из нового альбома, потому что они не могли присутствовать на концерте, будучи на передовой. "Мы записали самые наши любимые песни на флэшки и отправились с ними на Донбасс, где выступили перед бойцами и Вика подарила им наши первые песни из нового альбома, который сегодня называется "Vиктория", - сказал Цыганов.
https://ria.ru/20250330/pesnya-2008196553.html
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россия, истра, донбасс, вика цыганова
Специальная военная операция на Украине, Россия, Истра, Донбасс, Вика Цыганова
Цыганов заявил, что готов написать Гимн Победы после СВО

Вадим Цыганов: внутренне готов написать Гимн Победы после окончания СВО

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 01.06.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Российские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Российский поэт, автор песен Вадим Цыганов заявил РИА Новости, что "внутренне" готов написать Гимн Победы России после окончания специальной военной операции (СВО).
"Однозначно да, готов. Ведь творчество – это от слова творец. Искусство – это от слова искушение. Народ будет праздновать, и мы, как творцы, будем праздновать, ликовать. И, конечно, будет песня, потому что песня – это высшее выражение эмоций, это как молитва. Гимн состоится, если господь управит и время. Внутри я готов и надеюсь на божие провидение", - сказал Цыганов, отвечая на вопрос РИА Новости о готовности написать Гимн Победы после СВО.
Он напомнил, что к 80-летию Победы вышел альбом певицы Вики Цыгановой под названием "Vиктория", где он был автором слов песен. Презентация альбома состоялась 9 мая на главной площади подмосковной Истры. Но бойцы на СВО заранее услышали песни из нового альбома, потому что они не могли присутствовать на концерте, будучи на передовой.
"Мы записали самые наши любимые песни на флэшки и отправились с ними на Донбасс, где выступили перед бойцами и Вика подарила им наши первые песни из нового альбома, который сегодня называется "Vиктория", - сказал Цыганов.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияИстраДонбассВика Цыганова
 
 
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