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В Судане распустили правительство - РИА Новости, 01.06.2025
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22:50 01.06.2025
https://ria.ru/20250601/sudan-2020350797.html
В Судане распустили правительство
В Судане распустили правительство - РИА Новости, 01.06.2025
В Судане распустили правительство
Глава переходного правительства Судана Камаль Идрис объявил о роспуске кабинета министров страны, передает суданское государственное агентство SUNA. РИА Новости, 01.06.2025
2025-06-01T22:50:00+03:00
2025-06-01T22:50:00+03:00
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судан
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БЕЙРУТ, 1 июн - РИА Новости. Глава переходного правительства Судана Камаль Идрис объявил о роспуске кабинета министров страны, передает суданское государственное агентство SUNA. "Премьер-министр временного правительства Камаль Идрис проинформировал состав правительства о решении распустить кабинет министров и поручить генеральным секретарям и заместителям министров временно исполнять обязанности до формирования нового правительства", - пишет агентство.
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в мире, судан
В мире, Судан
В Судане распустили правительство

SUNA: премьер Судана Идрис объявил о роспуске правительства страны

© РИА Новости / Денис Малков Судан перед референдумом
Судан перед референдумом - РИА Новости, 1920, 01.06.2025
© РИА Новости / Денис Малков
Судан перед референдумом . Архивное фото
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БЕЙРУТ, 1 июн - РИА Новости. Глава переходного правительства Судана Камаль Идрис объявил о роспуске кабинета министров страны, передает суданское государственное агентство SUNA.
"Премьер-министр временного правительства Камаль Идрис проинформировал состав правительства о решении распустить кабинет министров и поручить генеральным секретарям и заместителям министров временно исполнять обязанности до формирования нового правительства", - пишет агентство.
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