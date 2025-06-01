https://ria.ru/20250601/sudan-2020350797.html
В Судане распустили правительство
В Судане распустили правительство - РИА Новости, 01.06.2025
В Судане распустили правительство
Глава переходного правительства Судана Камаль Идрис объявил о роспуске кабинета министров страны, передает суданское государственное агентство SUNA. РИА Новости, 01.06.2025
2025-06-01T22:50:00+03:00
2025-06-01T22:50:00+03:00
2025-06-01T22:50:00+03:00
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судан
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БЕЙРУТ, 1 июн - РИА Новости. Глава переходного правительства Судана Камаль Идрис объявил о роспуске кабинета министров страны, передает суданское государственное агентство SUNA. "Премьер-министр временного правительства Камаль Идрис проинформировал состав правительства о решении распустить кабинет министров и поручить генеральным секретарям и заместителям министров временно исполнять обязанности до формирования нового правительства", - пишет агентство.
https://ria.ru/20250527/sudan-2019231788.html
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в мире, судан
В Судане распустили правительство
SUNA: премьер Судана Идрис объявил о роспуске правительства страны