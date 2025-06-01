https://ria.ru/20250601/sud-2020219310.html

Мужчину осудили за попытку продать наркотики по заданию "Эдварда Сноудена"

Мужчину осудили за попытку продать наркотики по заданию "Эдварда Сноудена" - РИА Новости, 01.06.2025

Мужчину осудили за попытку продать наркотики по заданию "Эдварда Сноудена"

Суд Белгорода приговорил к 12,5 годам колонии строгого режима мужчину за покушение на сбыт почти 7 килограммов наркотиков в сговоре с лицом под учетной записью... РИА Новости, 01.06.2025

2025-06-01T06:48:00+03:00

2025-06-01T06:48:00+03:00

2025-06-01T06:48:00+03:00

происшествия

белгород

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Суд Белгорода приговорил к 12,5 годам колонии строгого режима мужчину за покушение на сбыт почти 7 килограммов наркотиков в сговоре с лицом под учетной записью "Эдвард Джозеф Сноуден", говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. В них указано, что житель Белгорода в мессенджере Signal вступил в преступный сговор с неустановленным лицом, действующим под учетной записью "Эдвард Джозеф Сноуден". Последний отправил белгородцу координаты с тайниками, где находилось существенное количество наркотиков синтетического происхождения. В одном месте мужчина забрал 1009 граммов запрещенных веществ, ещё 5861 грамм - в другом. По замыслу "Сноудена", его "подопечный" должен был расфасовать наркотики, доставить их в другие регионы и оборудовать тайники. Планы злоумышленников нарушили сотрудники полиции, которые пресекли действия гражданина и изъяли наркотические средства. Дело о двух покушениях на незаконный сбыт наркотического средства группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере суд в Белгороде рассматривал с участием присяжных. Мужчина получил 12,5 лет колонии строгого режима. Как установил суд апелляционной инстанции, гражданин категорически отрицал свою вину вплоть до момента, когда присяжные вынесли обвинительный вердикт, говорится в материалах. Приговор вступил в силу.

https://ria.ru/20250526/prigovor-2019047976.html

https://ria.ru/20250506/sud-2015399925.html

белгород

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происшествия, белгород