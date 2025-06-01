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Ученые выяснили назначение загадочной стены в Монголии - РИА Новости, 01.06.2025
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20:08 01.06.2025 (обновлено: 20:51 01.06.2025)
https://ria.ru/20250601/stena-2020334285.html
Ученые выяснили назначение загадочной стены в Монголии
Ученые выяснили назначение загадочной стены в Монголии - РИА Новости, 01.06.2025
Ученые выяснили назначение загадочной стены в Монголии
Стена в монгольской пустыне Гоби, возведенная в XI-XIII веках н.э., представляла собой не только оборонительный вал, но и сложную систему управления торговлей,... РИА Новости, 01.06.2025
2025-06-01T20:08:00+03:00
2025-06-01T20:51:00+03:00
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МОСКВА, 1 июня — РИА Новости. Стена в монгольской пустыне Гоби, возведенная в XI-XIII веках н.э., представляла собой не только оборонительный вал, но и сложную систему управления торговлей, миграцией и даже водоснабжением, говорится в исследовании группы ученых из Израиля, Монголии и США, опубликованном в журнале Land."Эти стены не были простыми барьерами. На самом деле они были активными инструментами территориального управления и играли ключевую роль в выживании народов, стремившихся контролировать пограничные регионы", — отмечается в научной работе.Ученые обнаружили, что сооружение включало не только земляные валы, но и систему гарнизонов, крепостей, наблюдательных вышек и пунктов контроля. Стена Гоби возводилась из земли, камня и древесины, а форты строились вблизи источников воды."Пространственный и экологический анализ показывает, что распределение местных ресурсов, таких как вода и древесина, имело решающее значение при определении маршрута строительства стены", — выяснили они.В материале исследования также указывается, что стена работала как способ усиления государственной власти."Она регулировала торговые потоки, обозначала границы и демонстрировала мощь империи, психологически воздействуя на кочевников. Через определенные участки пропускали торговые караваны, другие охранялись как военные зоны"Стена Гоби представляет собой сооружение длиной 321 километра, выполненное из земли, камня и дерева, и расположенное в высокогорной пустыне Гоби в Монголии.
https://ria.ru/20250531/arkheologiya-2020043519.html
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монголия, израиль, сша, в мире
Монголия, Израиль, США, В мире
Ученые выяснили назначение загадочной стены в Монголии

Land: стена в пустыне Гоби в Монголии помогала регулировать торговлю и миграцию

© MDPI/M. UllmanРаскопки в пустыне Гоби в Монголии
Раскопки в пустыне Гоби в Монголии - РИА Новости, 1920, 01.06.2025
© MDPI/M. Ullman
Раскопки в пустыне Гоби в Монголии. Архивное фото
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МОСКВА, 1 июня — РИА Новости. Стена в монгольской пустыне Гоби, возведенная в XI-XIII веках н.э., представляла собой не только оборонительный вал, но и сложную систему управления торговлей, миграцией и даже водоснабжением, говорится в исследовании группы ученых из Израиля, Монголии и США, опубликованном в журнале Land.
"Эти стены не были простыми барьерами. На самом деле они были активными инструментами территориального управления и играли ключевую роль в выживании народов, стремившихся контролировать пограничные регионы", — отмечается в научной работе.
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Ученые обнаружили, что сооружение включало не только земляные валы, но и систему гарнизонов, крепостей, наблюдательных вышек и пунктов контроля. Стена Гоби возводилась из земли, камня и древесины, а форты строились вблизи источников воды.
"Пространственный и экологический анализ показывает, что распределение местных ресурсов, таких как вода и древесина, имело решающее значение при определении маршрута строительства стены", — выяснили они.
В материале исследования также указывается, что стена работала как способ усиления государственной власти.
"Она регулировала торговые потоки, обозначала границы и демонстрировала мощь империи, психологически воздействуя на кочевников. Через определенные участки пропускали торговые караваны, другие охранялись как военные зоны"
Стена Гоби представляет собой сооружение длиной 321 километра, выполненное из земли, камня и дерева, и расположенное в высокогорной пустыне Гоби в Монголии.
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