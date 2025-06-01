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США не ответили на вопрос о серьезности настроя Киева перед переговорами - РИА Новости, 01.06.2025
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20:28 01.06.2025 (обновлено: 23:20 01.06.2025)
https://ria.ru/20250601/ssha-2020352891.html
США не ответили на вопрос о серьезности настроя Киева перед переговорами
США не ответили на вопрос о серьезности настроя Киева перед переговорами - РИА Новости, 01.06.2025
США не ответили на вопрос о серьезности настроя Киева перед переговорами
Белый дом и государственный департамент США отказались комментировать РИА Новости вопрос о серьезности настроя Киева перед предстоящими переговорами с Россией 2 РИА Новости, 01.06.2025
2025-06-01T20:28:00+03:00
2025-06-01T23:20:00+03:00
в мире
россия
стамбул
украина
владимир мединский
дональд трамп
александр богомаз
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ВАШИНГТОН, 1 июн - РИА Новости. Белый дом и государственный департамент США отказались комментировать РИА Новости вопрос о серьезности настроя Киева перед предстоящими переговорами с Россией 2 июня в Стамбуле на фоне террористических атак ВСУ и ЧП в Брянской области. В администрации президента США Дональда Трампа, а также в американском внешнеполитическом ведомстве воздержались от ответов на направленный запрос о том, остаются ли Соединенные Штаты уверены в искренности и серьезности настроя Украины на переговорах с Россией о мирном урегулировании. Кроме того, Белый дом и госдепартамент предпочли не отвечать на вопрос, обеспокоены ли в Вашингтоне возможным влиянием на ход переговоров ЧП в Брянской области с обрушением автомобильного моста на проходивший под ним пассажирский поезд, в результате которого семь человек погибли и более 70 пострадали. В ночь на 1 июня в Выгоничском районе Брянской области обрушился автомобильный мост. Его обломки упали на проходивший под ним пассажирский поезд №86 сообщением Климов - Москва, локомотив и вагоны сошли с рельсов. Семь человек погибли, более 70 пострадали. Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил о подрыве моста во время движения поезда. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Как сообщила РИА Новости представитель СК РФ Светлана Петренко, оно, как и дело о подрыве моста в Курской области, будет передано в Главное следственное управление по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что российская делегация готова представить украинской стороне меморандум по урегулированию в ходе второго раунда переговоров в Стамбуле 2 июня. Россия на предстоящих возможных переговорах с Украиной в Стамбуле предлагает обменяться меморандумами о подходах обеих сторон к переговорному процессу, заявил в пятницу постпред РФ при ООН Василий Небензя. Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, цель предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Российская делегация прибыла в Стамбул 15 мая, однако контактов между представителями двух стран не было. Встреча состоялась на следующий день и продлилась почти два часа. Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, заявил, что Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной.
https://ria.ru/20250601/zaharova-2020272409.html
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в мире, россия, стамбул, украина, владимир мединский, дональд трамп, александр богомаз, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф), оон, обрушение моста на поезд в брянской области, второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле
В мире, Россия, Стамбул, Украина, Владимир Мединский, Дональд Трамп, Александр Богомаз, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет России (СК РФ), ООН, Обрушение моста на поезд в Брянской области, Второй раунд переговоров России и Украины в Стамбуле
США не ответили на вопрос о серьезности настроя Киева перед переговорами

Белый дом и госдеп не комментируют настрой Киева перед переговорами с Россией

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкОфициальная резиденция президента США - Белый дом в Вашингтоне
Официальная резиденция президента США - Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 01.06.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Официальная резиденция президента США - Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 1 июн - РИА Новости. Белый дом и государственный департамент США отказались комментировать РИА Новости вопрос о серьезности настроя Киева перед предстоящими переговорами с Россией 2 июня в Стамбуле на фоне террористических атак ВСУ и ЧП в Брянской области.
В администрации президента США Дональда Трампа, а также в американском внешнеполитическом ведомстве воздержались от ответов на направленный запрос о том, остаются ли Соединенные Штаты уверены в искренности и серьезности настроя Украины на переговорах с Россией о мирном урегулировании.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 01.06.2025
Захарова прокомментировала реакцию Киева на ЧП под Брянском
Вчера, 13:11
Кроме того, Белый дом и госдепартамент предпочли не отвечать на вопрос, обеспокоены ли в Вашингтоне возможным влиянием на ход переговоров ЧП в Брянской области с обрушением автомобильного моста на проходивший под ним пассажирский поезд, в результате которого семь человек погибли и более 70 пострадали.
В ночь на 1 июня в Выгоничском районе Брянской области обрушился автомобильный мост. Его обломки упали на проходивший под ним пассажирский поезд №86 сообщением Климов - Москва, локомотив и вагоны сошли с рельсов. Семь человек погибли, более 70 пострадали. Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил о подрыве моста во время движения поезда. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Как сообщила РИА Новости представитель СК РФ Светлана Петренко, оно, как и дело о подрыве моста в Курской области, будет передано в Главное следственное управление по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина.
Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что российская делегация готова представить украинской стороне меморандум по урегулированию в ходе второго раунда переговоров в Стамбуле 2 июня. Россия на предстоящих возможных переговорах с Украиной в Стамбуле предлагает обменяться меморандумами о подходах обеих сторон к переговорному процессу, заявил в пятницу постпред РФ при ООН Василий Небензя.
Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, цель предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Российская делегация прибыла в Стамбул 15 мая, однако контактов между представителями двух стран не было. Встреча состоялась на следующий день и продлилась почти два часа. Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, заявил, что Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной.
Один из вагонов поезда Климов — Москва, раздавленный обрушившимся мостом в Брянской области - РИА Новости, 1920, 01.06.2025
Бывший американский политик прокомментировал ЧП в Брянской области
Вчера, 11:44
 
В миреРоссияСтамбулУкраинаВладимир МединскийДональд ТрампАлександр БогомазВооруженные силы УкраиныСледственный комитет России (СК РФ)ООНОбрушение моста на поезд в Брянской областиВторой раунд переговоров России и Украины в Стамбуле
 
 
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