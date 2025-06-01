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США не ответили на вопрос о серьезности настроя Киева перед переговорами

США не ответили на вопрос о серьезности настроя Киева перед переговорами - РИА Новости, 01.06.2025

США не ответили на вопрос о серьезности настроя Киева перед переговорами

Белый дом и государственный департамент США отказались комментировать РИА Новости вопрос о серьезности настроя Киева перед предстоящими переговорами с Россией 2 РИА Новости, 01.06.2025

2025-06-01T20:28:00+03:00

2025-06-01T20:28:00+03:00

2025-06-01T23:20:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 1 июн - РИА Новости. Белый дом и государственный департамент США отказались комментировать РИА Новости вопрос о серьезности настроя Киева перед предстоящими переговорами с Россией 2 июня в Стамбуле на фоне террористических атак ВСУ и ЧП в Брянской области. В администрации президента США Дональда Трампа, а также в американском внешнеполитическом ведомстве воздержались от ответов на направленный запрос о том, остаются ли Соединенные Штаты уверены в искренности и серьезности настроя Украины на переговорах с Россией о мирном урегулировании. Кроме того, Белый дом и госдепартамент предпочли не отвечать на вопрос, обеспокоены ли в Вашингтоне возможным влиянием на ход переговоров ЧП в Брянской области с обрушением автомобильного моста на проходивший под ним пассажирский поезд, в результате которого семь человек погибли и более 70 пострадали. В ночь на 1 июня в Выгоничском районе Брянской области обрушился автомобильный мост. Его обломки упали на проходивший под ним пассажирский поезд №86 сообщением Климов - Москва, локомотив и вагоны сошли с рельсов. Семь человек погибли, более 70 пострадали. Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил о подрыве моста во время движения поезда. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Как сообщила РИА Новости представитель СК РФ Светлана Петренко, оно, как и дело о подрыве моста в Курской области, будет передано в Главное следственное управление по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что российская делегация готова представить украинской стороне меморандум по урегулированию в ходе второго раунда переговоров в Стамбуле 2 июня. Россия на предстоящих возможных переговорах с Украиной в Стамбуле предлагает обменяться меморандумами о подходах обеих сторон к переговорному процессу, заявил в пятницу постпред РФ при ООН Василий Небензя. Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, цель предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Российская делегация прибыла в Стамбул 15 мая, однако контактов между представителями двух стран не было. Встреча состоялась на следующий день и продлилась почти два часа. Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, заявил, что Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной.

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Наталья Макарова

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