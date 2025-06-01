В США установили личности людей, подписывавших документы от имени Байдена
Палата представителей установила имена людей, подписывавших документы за Байдена
© AP Photo / Patrick SemanskyБывший президент США Джо Байден
© AP Photo / Patrick Semansky
Бывший президент США Джо Байден. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 1 июн — РИА Новости. Палата представителей конгресса США установила четырех человек, которые подписывали документы от имени бывшего президента страны Джо Байдена в годы его нахождения у власти, заявил глава комитета по надзору Джеймс Комер в интервью телеканалу Fox News.
"Мы установили четырех сотрудников которые, как мы считаем, брали документы и помещали их на автоподпись, нажимали "пуск" и получали подпись Джо Байдена", — заявил он.
Теперь конгрессмены хотят установить, кто дал им такие полномочия. Они также разбираются, как именно проходил процесс подписания документов, в частности исполнительных указов главы государства.
В мае действующий президент США Дональд Трамп заявил, что Байден за время своего нахождения у власти самостоятельно ничего не подписал. Он допустил, что при Байдене страной управляли "радикальные левые лунатики", которые имели доступ к автоподписи главы государства.
Как сообщала ранее газета The Wall Street Journal, ближайшее окружение Байдена следило за тем, чтобы чиновники и помощники бывшего американского лидера не обсуждали публично его когнитивные способности до окончания президентских выборов.
Байден — старейший президент в истории США. Он нередко давал своим политическим оппонентам поводы усомниться в состоянии его здоровья, регулярно допуская в публичных выступлениях оговорки и ляпы. Республиканцы использовали это в межпартийной борьбе, чтобы поставить под сомнение способность Байдена эффективно руководить государством. За время на посту он неоднократно спотыкался и падал, путался, испытывал трудности с формулированием мыслей.