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Глава Минфина США уверен, что США никогда не объявят дефолт

Глава Минфина США уверен, что США никогда не объявят дефолт - РИА Новости, 01.06.2025

Глава Минфина США уверен, что США никогда не объявят дефолт

Министр финансов США Скотт Бессент в воскресенье выразил уверенность в том, что американское правительство никогда не допустит дефолта по государственному... РИА Новости, 01.06.2025

2025-06-01T18:05:00+03:00

2025-06-01T18:05:00+03:00

2025-06-01T18:05:00+03:00

сша

скотт бессент

джером пауэлл

в мире

министерство финансов сша

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ВАШИНГТОН, 1 июн - РИА Новости. Министр финансов США Скотт Бессент в воскресенье выразил уверенность в том, что американское правительство никогда не допустит дефолта по государственному долгу, несмотря на отсутствие решения по повышению его потолка. "Соединенные Штаты Америки никогда не объявят дефолт, этого никогда не произойдет", - заявил он в интервью телеканалу CBS News. Бессент добавил, что власти США "находятся на предупреждающем пути и не упрутся в стену". По расчетам Международного валютного фонда госдолг США в 2025 году увеличится до 122,5% ВВП, продолжив возрастать, и к 2030 году составит 128,2%. Ранее глава Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл предупредил, что госдолг страны находится на "неустойчивой траектории", но еще не достиг неприемлемого уровня, и неизвестно, когда этот порог будет пройден.

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