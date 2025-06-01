https://ria.ru/20250601/ssha-2020298944.html

"Должны заткнуться": в США дали действенный совет по Украине

"Должны заткнуться": в США дали действенный совет по Украине - РИА Новости, 01.06.2025

"Должны заткнуться": в США дали действенный совет по Украине

США не влияют на итог украинского вопроса, поэтому американским политикам стоит придержать язык, чтобы избежать конфликта с Россией, заявил полковник армии США... РИА Новости, 01.06.2025

2025-06-01T16:10:00+03:00

2025-06-01T16:10:00+03:00

2025-06-01T16:10:00+03:00

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МОСКВА, 1 июня — РИА Новости. США не влияют на итог украинского вопроса, поэтому американским политикам стоит придержать язык, чтобы избежать конфликта с Россией, заявил полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор в интервью Дэниэлу Дэвису на YouTube-канале "Deep Dive"."Мы сейчас не имеем никакого отношения к итогу конфликта в Восточной Европе. Если мы и наши союзники по НАТО не хотим объявлять войну, мобилизовывать наши страны, отправлять миллионы людей и огромное количество техники в Восточную Европу, чтобы воевать с Россией, мы должны заткнуться", — считает он.На днях президент США Дональд Трамп резко высказался в адрес Москвы после того, как российские войска нанесли серию ударов по украинским военно-промышленным предприятиям. А накануне он заявил, что Россия "играет с огнем".Официальный представитель Госдепа Тэмми Брюс призвала не рассматривать эти слова как разочарование американского президента, назвав его человеком, который "руководит мирными усилиями в стольких разных регионах".Представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя заявления главы Белого дома, связал их с эмоциональной перегрузкой, характерной для всех участников переговорного процесса. При этом Москва, подчеркнул он, принимает те решения, которые необходимы для обеспечения безопасности государства.

https://ria.ru/20250601/ssha-2020013258.html

https://ria.ru/20250601/peskov-2020275874.html

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в мире, россия, сша, восточная европа, дмитрий песков, нато, украина