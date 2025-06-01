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"Должны заткнуться": в США дали действенный совет по Украине - РИА Новости, 01.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:10 01.06.2025
https://ria.ru/20250601/ssha-2020298944.html
"Должны заткнуться": в США дали действенный совет по Украине
"Должны заткнуться": в США дали действенный совет по Украине - РИА Новости, 01.06.2025
"Должны заткнуться": в США дали действенный совет по Украине
США не влияют на итог украинского вопроса, поэтому американским политикам стоит придержать язык, чтобы избежать конфликта с Россией, заявил полковник армии США... РИА Новости, 01.06.2025
2025-06-01T16:10:00+03:00
2025-06-01T16:10:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
сша
восточная европа
дмитрий песков
нато
украина
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МОСКВА, 1 июня — РИА Новости. США не влияют на итог украинского вопроса, поэтому американским политикам стоит придержать язык, чтобы избежать конфликта с Россией, заявил полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор в интервью Дэниэлу Дэвису на YouTube-канале "Deep Dive"."Мы сейчас не имеем никакого отношения к итогу конфликта в Восточной Европе. Если мы и наши союзники по НАТО не хотим объявлять войну, мобилизовывать наши страны, отправлять миллионы людей и огромное количество техники в Восточную Европу, чтобы воевать с Россией, мы должны заткнуться", — считает он.На днях президент США Дональд Трамп резко высказался в адрес Москвы после того, как российские войска нанесли серию ударов по украинским военно-промышленным предприятиям. А накануне он заявил, что Россия "играет с огнем".Официальный представитель Госдепа Тэмми Брюс призвала не рассматривать эти слова как разочарование американского президента, назвав его человеком, который "руководит мирными усилиями в стольких разных регионах".Представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя заявления главы Белого дома, связал их с эмоциональной перегрузкой, характерной для всех участников переговорного процесса. При этом Москва, подчеркнул он, принимает те решения, которые необходимы для обеспечения безопасности государства.
https://ria.ru/20250601/ssha-2020013258.html
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в мире, россия, сша, восточная европа, дмитрий песков, нато, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, США, Восточная Европа, Дмитрий Песков, НАТО, Украина
"Должны заткнуться": в США дали действенный совет по Украине

Макгрегор: США следует заткнуться, чтобы избежать конфликта с Россией

© Getty Images / NurPhoto/Beata ZawrzelВид на здание Капитолия США
Вид на здание Капитолия США - РИА Новости, 1920, 01.06.2025
© Getty Images / NurPhoto/Beata Zawrzel
Вид на здание Капитолия США. Архивное фото
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МОСКВА, 1 июня — РИА Новости. США не влияют на итог украинского вопроса, поэтому американским политикам стоит придержать язык, чтобы избежать конфликта с Россией, заявил полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор в интервью Дэниэлу Дэвису на YouTube-канале "Deep Dive".
"Мы сейчас не имеем никакого отношения к итогу конфликта в Восточной Европе. Если мы и наши союзники по НАТО не хотим объявлять войну, мобилизовывать наши страны, отправлять миллионы людей и огромное количество техники в Восточную Европу, чтобы воевать с Россией, мы должны заткнуться", — считает он.
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На днях президент США Дональд Трамп резко высказался в адрес Москвы после того, как российские войска нанесли серию ударов по украинским военно-промышленным предприятиям. А накануне он заявил, что Россия "играет с огнем".
Официальный представитель Госдепа Тэмми Брюс призвала не рассматривать эти слова как разочарование американского президента, назвав его человеком, который "руководит мирными усилиями в стольких разных регионах".
Представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя заявления главы Белого дома, связал их с эмоциональной перегрузкой, характерной для всех участников переговорного процесса. При этом Москва, подчеркнул он, принимает те решения, которые необходимы для обеспечения безопасности государства.
Московский Кремль. - РИА Новости, 1920, 01.06.2025
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Вчера, 13:34
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияСШАВосточная ЕвропаДмитрий ПесковНАТОУкраина
 
 
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