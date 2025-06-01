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"Встретился с Зеленским и резко сдал". Кто правил США вместо Байдена

"Встретился с Зеленским и резко сдал". Кто правил США вместо Байдена - РИА Новости, 01.06.2025

"Встретился с Зеленским и резко сдал". Кто правил США вместо Байдена

Подозрения подтвердились. В течение нескольких лет команда скрывала проблемы Джо Байдена со здоровьем, пишут американские журналисты в новой книге о 46-м... РИА Новости, 01.06.2025

2025-06-01T08:00:00+03:00

2025-06-01T08:00:00+03:00

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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости, Виктор Жданов. Подозрения подтвердились. В течение нескольких лет команда скрывала проблемы Джо Байдена со здоровьем, пишут американские журналисты в новой книге о 46-м американском президенте. Причины же ухудшения его состояния, по мнению авторов, не столь очевидны. Что на самом деле происходило в Белом доме — в материале РИА Новости.БумерангВ 1972-м малоизвестный член окружного совета Нью-Касла в Делавэре раскритиковал 63-летнего сенатора от штата Джеймса Боггса за то, что тот слишком стар и потому совсем оторвался от жизни. Молодого политика, выступившего с этими обвинениями, звали Джо Байден."Он мог работать только ограниченное время, и все чаще казалось, что он, застывая, теряет ход мыслей, забывает имена главных помощников или не узнает старых друзей. Не говоря уже о нарушениях способности к общению" — так спустя полвека напишут о самом Байдене ведущий CNN Джейк Таппер и репортер Axios Алекс Томпсон в книге "Первородный грех: деградация президента Байдена, ее сокрытие и катастрофическое решение баллотироваться еще раз".В свои 82 года Байден был убежден, что вполне справится и со вторым сроком. Высокопоставленные демократы считали иначе. В расхождении в немалой степени оказалось виновато ближайшее окружение президента, скрывавшее от американцев правду о национальном лидере."Наша единственная цель — показать тревожную реальность происходившего в Белом доме" — так начали предисловие авторы книги.Для значительной части опытных политиков разгромные для Байдена дебаты с Дональдом Трампом сюрпризом не стали. Однако у части окружения экс-президента, пишут Таппер и Томпсон, была практически "религиозная" уверенность в том, что Байден всегда поступает правильно. Впрочем, не знать правду они не могли. Основной частью их работы было ее сокрытие, полагают авторы.Президентская ратьВыход книги почти календарно совпал с новостью о выявлении у Байдена рака простаты. Знал ли он сам о болезни в период президентства, в курсе ли были близкие — пока не известно. В публичном поле уже высказывались подозрения в адрес бывшей первой леди. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что Джилл Байден обязана раскрыть информацию о здоровье супруга в годы правления страной."Жестокое обращение с пожилыми! Уголовная ответственность?" — так сотрудник Минюста США, адвокат по гражданским правам Лео Террелл прокомментировал новости о болезни Байдена. По его мнению, те, кто вынуждает немолодых и больных людей работать, игнорируя заболевания, должны быть наказаны по закону.В "Первородном грехе" про рак ни слова, но подчеркивается, что Джилл сыграла свою роль в искажении информации о реальном состоянии Байдена. Например, когда его рейтинги упали до 30 процентов во второй половине 2021-го, первая леди регулярно вмешивалась в работу президентских помощников, требуя "что-то с этим сделать". Так или иначе, едва ли сам президент полноценно руководил государством к тому моменту."Страной управляли пять человек, и Джо Байден был в лучшем случае старшим членом правления", — рассказал Тапперу и Томпсону человек, знакомый с тогдашней ситуацией в Белом доме. Его слова подтвердил один из американских министров: "Я никогда раньше не видел, чтобы у стольких людей было столько власти".Учитывая нарушение когнитивных способностей Байдена, окружавшее его "политбюро" пыталось найти обходные пути, чтобы ускорить процесс по важным решениям. Например, президенту предлагали выбирать из двух вариантов или добавляли ему в ежедневную сводку нужные формулировки в надежде, что он просто скажет "да"."Он знает, чего хочет, и мы знаем, как с ним работать" — таков был посыл властной команды, куда входили советники президента Брюс Рид, Майк Донилон, Стив Рикетти, а также глава аппарата Белого дома Рон Клейн, который "контролировал все понемногу". Круг небольшой, но сплоченный. Все понимали: чем уже, тем надежнее.Как в киноВ 2021 году Джо Байдену проводили медосмотр. Серьезных отклонений лечащий врач Кевин О'Коннор не выявил, разве что зафиксировал ухудшение походки. Информация была открытой, однако демократы, в свое время призывавшие Трампа пройти когнитивный тест, молчали о том, что Байден при обследовании его не проходил.О’Коннор, к слову, боролся за то, чтобы у Байдена было больше времени на отдых. Шутя говорил, что часть сотрудников президента пытается его убить, в то время как лечащий врач, наоборот, спасает ему жизнь. Близкий круг, вероятно, был больше озабочен не тем, как президент себя чувствует, а как это выглядит в глазах общественности.Некоторые помощники Байдена утверждают, что заседания кабинета министров всегда были формальными и долгими. Никто не обращал внимания на его неудачные реплики или на то, что он все чаще пользуется карточками с заметками. Один из спичрайтеров сравнил это с тем, как актер плохо изображает акцент в кино."Политбюро" требовало от спичрайтеров сокращать речи президента с трибуны. Некоторые выступления полностью отменяли, утверждают авторы "Первородного греха". На какое-то время Байден даже перестал делать регулярные публичные заявления, ограничившись письменными.Одним из самых "энергичных" моментов президентства Байдена Таппер и Томпсон считают поездку в Киев и встречу с Зеленским в 2023-м. После этого, как утверждают люди из его окружения, президент начал сдавать быстрее, чем в предыдущие два года.Когда Байден споткнулся о мешок с песком на сцене в Военно-воздушной академии США в Колорадо, чиновники начали менять протоколы. Помощники пытались найти более короткие пути к сцене и микрофону: чем меньше идти, тем лучше. От организаторов требовали, чтобы рядом со всеми ступеньками были поручни. Визуальные инструкции стали более подробными, чтобы Байден знал каждый шаг. Чтобы скрыть оговорки, применяли видеомонтаж.Между властью и семьейБылая энергичность на митингах и встречах с избирателями быстро улетучилась. Уже в первые месяцы правления Байдена приходилось сводить к минимуму количество больших интервью — помощники опасались, что босс просто "посыплется". За закрытыми дверями из-за бессвязности слов понять его речь могли не все.Как считают близкие бывшего американского лидера, виной не только возраст, но и потрясение от смерти старшего сына Бо в 2015-м. Байден-младший вслед за отцом активно строил политическую карьеру, дважды избирался в генпрокуроры Делавэра и метил в президенты."До смерти Бо он был на сто процентов собраннее, — рассказал один из высокопоставленных чиновников. — Это сломило его. Часть его умерла и больше не вернулась. Был ли он тем же человеком, что и в 2009-м? Конечно нет".Сыграл роль и скандал вокруг другого сына, Хантера. Весь мир узнал о его зависимости от наркотиков и алкоголя, что грозило срывом президентской кампании Байдена в 2020-м. Единственная дочь политика, Эшли, также употребляла наркотические вещества. В дневнике она писала, что накануне дебатов отец говорил с ней по телефону и "плакал в трубку".Семейные откровения и неудобные для демократов факты понравились не всем."Набор неоригинальных, неинтересных, лживых статей, написанных безответственными журналистами, которые занимаются саморекламой, чтобы быстро заработать" — так отозвалась в соцсети X о книге "Первородный грех" внучка бывшего президента Наоми Байден, дочь Хантера.Анонимный представитель администрации Байдена, в свою очередь, заявил, что ждет доказательств высказанных авторами предположений о том, что президент не мог выполнять свою работу, а решения, угрожающие национальной безопасности, кто-то принимал за него.Тем временем в сенате к книге подошли серьезно. Комитет внутренней безопасности решил выяснить, кто на самом деле управлял страной вместо президента. Соответствующие обращения окружение Байдена получит уже скоро.

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в мире, сша, киев, колорадо, джо байден, джилл байден, дональд трамп, вашингтон