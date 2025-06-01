https://ria.ru/20250601/spros-2020223825.html

В России в 2025 году вырос спрос на книги о беременности

В России в 2025 году вырос спрос на книги о беременности - РИА Новости, 01.06.2025

В России в 2025 году вырос спрос на книги о беременности

Спрос на книги про беременность с января по май 2024-2025 года вырос на 20%, а в сегменте литературы по уходу за младенцем - на 16%, сообщили с пресс-службе... РИА Новости, 01.06.2025

2025-06-01T08:13:00+03:00

2025-06-01T08:13:00+03:00

2025-06-01T08:13:00+03:00

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Спрос на книги про беременность с января по май 2024-2025 года вырос на 20%, а в сегменте литературы по уходу за младенцем - на 16%, сообщили с пресс-службе розничной сети "Читай-город — Буквоед". "Спрос на книги о беременности растет с каждым годом. За период с января по май 2023-2024 года продажи выросли на 6%. При этом за аналогичный период 2024–2025 — уже на 20%", - говорится в сообщении. В топ-5 книг про беременность и подготовку к родам за 2025 год вошли "Девять месяцев вместе. Важнейшая книга будущей мамы" Татьяны Аптулаевой, "Я беременна что делать" Ольги Белоконь, "С любовью мама. Секреты спокойной беременности и материнства без эмоционального выгорания" М. Корнатт, "Я скоро мама" Ирины Чесновой, "Легкие роды. Все что нужно знать будущей маме о беременности" Нино Пипии и Анастасии Сафиной. В категории книг про уход за новорожденными и первый год жизни в период с января по май 2024–2025 года спрос увеличился на 16%. Продажи книг для отцов также выросли на 59%. Лидером продаж стала книга Тодда Майкла Детуайлера "Пападос. Иллюстрированный гайд для начинающих отцов", заключили в книжной сети.

https://ria.ru/20250526/vyplaty-2019036238.html

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