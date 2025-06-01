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Более 332 тысяч человек посетили площадки Дня и Ночи Московского спорта

Более 332 тысяч человек посетили площадки Дня и Ночи Московского спорта - РИА Новости, 01.06.2025

Более 332 тысяч человек посетили площадки Дня и Ночи Московского спорта

Свыше 332 тысяч человек стали посетителями площадок Дня и Ночи Московского спорта, сообщили РИА Новости организаторы мероприятия. РИА Новости, 01.06.2025

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россия

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евгения медведева

любэ

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Свыше 332 тысяч человек стали посетителями площадок Дня и Ночи Московского спорта, сообщили РИА Новости организаторы мероприятия.Спортивные фестивали состоялись днем и ночью 31 мая. Организатором мероприятия выступает департамент спорта Москвы.День Московского спорта прошел в "Лужниках", его посетителями стали более 112 тысяч человек, Ночь Московского спорта посетили более 220 тысяч горожан. В рамках мероприятия на территории "Лужников" состоялось открытие самого большого в столице скейт-парка, площадь которого составляет 3400 кв. м, а также чемпионат России по стантрайдингу.Помимо этого, зрители могли услышать выступление таких групп, как "Любэ", "Чайф", Xolidayboy, посетить фан-встречи с участием именитых футболистов Давида Трезеге, Кристиана Пануччи, Артема Дзюбы, фигуристки Евгении Медведевой, гимнасток Дины Авериной и Виктории Листуновой, шахматиста Сергея Карякина.В ходе Ночи Московского спорта горожане могли попасть в центре Москвы на различные мастер-классы, в том числе по сайклингу и фитнес-джампингу, пройти полосу препятствий. Также были открыты площадки памп-трека и фехтования с показательными выступлениями и мастер-классами.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

москва, россия, кристиан пануччи, евгения медведева, любэ, давид трезеге, чайф