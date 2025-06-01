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Более 332 тысяч человек посетили площадки Дня и Ночи Московского спорта - РИА Новости, 01.06.2025
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20:25 01.06.2025 (обновлено: 20:43 01.06.2025)
https://ria.ru/20250601/sport-2020336464.html
Более 332 тысяч человек посетили площадки Дня и Ночи Московского спорта
Более 332 тысяч человек посетили площадки Дня и Ночи Московского спорта - РИА Новости, 01.06.2025
Более 332 тысяч человек посетили площадки Дня и Ночи Московского спорта
Свыше 332 тысяч человек стали посетителями площадок Дня и Ночи Московского спорта, сообщили РИА Новости организаторы мероприятия. РИА Новости, 01.06.2025
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Свыше 332 тысяч человек стали посетителями площадок Дня и Ночи Московского спорта, сообщили РИА Новости организаторы мероприятия.Спортивные фестивали состоялись днем и ночью 31 мая. Организатором мероприятия выступает департамент спорта Москвы.День Московского спорта прошел в "Лужниках", его посетителями стали более 112 тысяч человек, Ночь Московского спорта посетили более 220 тысяч горожан. В рамках мероприятия на территории "Лужников" состоялось открытие самого большого в столице скейт-парка, площадь которого составляет 3400 кв. м, а также чемпионат России по стантрайдингу.Помимо этого, зрители могли услышать выступление таких групп, как "Любэ", "Чайф", Xolidayboy, посетить фан-встречи с участием именитых футболистов Давида Трезеге, Кристиана Пануччи, Артема Дзюбы, фигуристки Евгении Медведевой, гимнасток Дины Авериной и Виктории Листуновой, шахматиста Сергея Карякина.В ходе Ночи Московского спорта горожане могли попасть в центре Москвы на различные мастер-классы, в том числе по сайклингу и фитнес-джампингу, пройти полосу препятствий. Также были открыты площадки памп-трека и фехтования с показательными выступлениями и мастер-классами.
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москва, россия, кристиан пануччи, евгения медведева, любэ, давид трезеге, чайф
Москва, Россия, Кристиан Пануччи, Евгения Медведева, Любэ, Давид Трезеге, Чайф
Более 332 тысяч человек посетили площадки Дня и Ночи Московского спорта

Свыше 332 тысяч человек стали посетителями Дня и Ночи Московского спорта

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкУчастники турнира по настольному теннису в рамках Дня Московского спорта в Москве
Участники турнира по настольному теннису в рамках Дня Московского спорта в Москве - РИА Новости, 1920, 01.06.2025
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Участники турнира по настольному теннису в рамках Дня Московского спорта в Москве
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Свыше 332 тысяч человек стали посетителями площадок Дня и Ночи Московского спорта, сообщили РИА Новости организаторы мероприятия.
Спортивные фестивали состоялись днем и ночью 31 мая. Организатором мероприятия выступает департамент спорта Москвы.
День Московского спорта прошел в "Лужниках", его посетителями стали более 112 тысяч человек, Ночь Московского спорта посетили более 220 тысяч горожан. В рамках мероприятия на территории "Лужников" состоялось открытие самого большого в столице скейт-парка, площадь которого составляет 3400 кв. м, а также чемпионат России по стантрайдингу.
Помимо этого, зрители могли услышать выступление таких групп, как "Любэ", "Чайф", Xolidayboy, посетить фан-встречи с участием именитых футболистов Давида Трезеге, Кристиана Пануччи, Артема Дзюбы, фигуристки Евгении Медведевой, гимнасток Дины Авериной и Виктории Листуновой, шахматиста Сергея Карякина.
В ходе Ночи Московского спорта горожане могли попасть в центре Москвы на различные мастер-классы, в том числе по сайклингу и фитнес-джампингу, пройти полосу препятствий. Также были открыты площадки памп-трека и фехтования с показательными выступлениями и мастер-классами.
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкУчастники показательного выступления мотофристайла в рамках Дня Московского спорта в Москве
Участники показательного выступления мотофристайла в рамках Дня Московского спорта в Москве - РИА Новости, 1920, 01.06.2025
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Участники показательного выступления мотофристайла в рамках Дня Московского спорта в Москве
 
МоскваРоссияКристиан ПануччиЕвгения МедведеваЛюбэДавид ТрезегеЧайф
 
 
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