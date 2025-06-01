Более 332 тысяч человек посетили площадки Дня и Ночи Московского спорта
Свыше 332 тысяч человек стали посетителями Дня и Ночи Московского спорта
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкУчастники турнира по настольному теннису в рамках Дня Московского спорта в Москве
Участники турнира по настольному теннису в рамках Дня Московского спорта в Москве
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Свыше 332 тысяч человек стали посетителями площадок Дня и Ночи Московского спорта, сообщили РИА Новости организаторы мероприятия.
Спортивные фестивали состоялись днем и ночью 31 мая. Организатором мероприятия выступает департамент спорта Москвы.
День Московского спорта прошел в "Лужниках", его посетителями стали более 112 тысяч человек, Ночь Московского спорта посетили более 220 тысяч горожан. В рамках мероприятия на территории "Лужников" состоялось открытие самого большого в столице скейт-парка, площадь которого составляет 3400 кв. м, а также чемпионат России по стантрайдингу.
Помимо этого, зрители могли услышать выступление таких групп, как "Любэ", "Чайф", Xolidayboy, посетить фан-встречи с участием именитых футболистов Давида Трезеге, Кристиана Пануччи, Артема Дзюбы, фигуристки Евгении Медведевой, гимнасток Дины Авериной и Виктории Листуновой, шахматиста Сергея Карякина.
В ходе Ночи Московского спорта горожане могли попасть в центре Москвы на различные мастер-классы, в том числе по сайклингу и фитнес-джампингу, пройти полосу препятствий. Также были открыты площадки памп-трека и фехтования с показательными выступлениями и мастер-классами.
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкУчастники показательного выступления мотофристайла в рамках Дня Московского спорта в Москве
Участники показательного выступления мотофристайла в рамках Дня Московского спорта в Москве