Рейтинг@Mail.ru
Спецоперация, 1 июня: освобождение Алексеевки в Сумской области - РИА Новости, 01.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:07 01.06.2025
https://ria.ru/20250601/spetsoperatsiya-2020334029.html
Спецоперация, 1 июня: освобождение Алексеевки в Сумской области
Спецоперация, 1 июня: освобождение Алексеевки в Сумской области - РИА Новости, 01.06.2025
Спецоперация, 1 июня: освобождение Алексеевки в Сумской области
Российские подразделения в результате решительных действий освободили населенный пункт Алексеевка в Сумской области, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 01.06.2025
2025-06-01T20:07:00+03:00
2025-06-01T20:07:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
в мире
стамбул
сумская область
василий небензя
сергей лавров
kempinski
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1f/2008335421_0:292:3075:2021_1920x0_80_0_0_436241733394ba02097bc00eec2ae9ef.jpg
МОСКВА, 1 июн – РИА Новости. Российские подразделения в результате решительных действий освободили населенный пункт Алексеевка в Сумской области, сообщило Минобороны РФ. Атаки КиеваКиевский режим совершил теракт с применением FPV-дронов в отношении аэродромов в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях, сообщило Минобороны РФ. На военных аэродромах в Ивановской, Рязанской и Амурской областях все террористические атаки были отражены. В Мурманской и Иркутской областях в результате запуска FPV-дронов с территории, находящейся в непосредственной близости от аэродромов, произошло возгорание нескольких единиц авиационной техники. Возгорания ликвидированы. Жертв среди военнослужащих и гражданского персонала нет. Некоторые участники терактов задержаны. Удары ИскандеромРасчетом ОТРК "Искандер-М" ВС РФ нанесен ракетный удар по месту размещения пусковых установок для запуска БПЛА-камикадзе самолетного типа дальнего действия и БПЛА-камикадзе на аэродроме в населенном пункте Чугуев Харьковской области, сообщили в военном ведомстве. Так же "Искандер-М" нанес ракетный удар по мобильным станциям запуска БПЛА ВСУ в районе наследного пункта Кролевец Сумской области. Готовность к переговорамВстреча делегаций РФ и Украины планируется в понедельник во дворце Чираган в Стамбуле в 13.00 мск, сообщил РИА Новости источник в турецком МИД. Меры безопасности у дворца Чираган в Стамбуле, где планируется проведение второго раунда переговоров России и Украины, не усилены, вооруженной охраны нет, передает корреспондент РИА Новости. Особняк, в котором сейчас расположен фешенебельный отель сети Kempinski, нередко используется для официальных мероприятий. Здание было построено в 1876 году как летняя резиденция султанов, затем снесено и построено вновь с нуля. По территории отеля спокойно гуляют и фотографируются его гости. При этом в "музейную" часть отеля не пускают - иногда охрана разрешает осмотр дворца, но не сейчас. Охранники подчеркнули, что с пресс-картой вход также невозможен. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что российская делегация готова представить украинской стороне меморандум по урегулированию в ходе второго раунда переговоров в Стамбуле 2 июня. Россия на предстоящих возможных переговорах с Украиной в Стамбуле предлагает обменяться меморандумами о подходах обеих сторон к переговорному процессу, заявил в пятницу постпред РФ при ООН Василий Небензя.
https://ria.ru/20250601/ssha-2020298944.html
https://ria.ru/20250601/signal-2020234739.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
стамбул
сумская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Удар "Искандером" по палаточному лагерю ВСУ в Днепропетровской области
Минобороны России опубликовало кадры удара "Искандером" по палаточному лагерю 158 омбр и 33 омбр ВСУ на полигоне "Новомосковск" в районе населенного пункта Гвардейское в Днепропетровской области. Кадры удара оказались в распоряжении РИА Новости.
2025-06-01T20:07
true
PT0M34S
Дворец Чираган, где в понедельник планируются переговоры России и Украины
Меры безопасности у дворца Чираган, где в понедельник планируются переговоры России и Украины, не усилены, вооруженной охраны нет, передает корреспондент РИА Новости
2025-06-01T20:07
true
PT0M08S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1f/2008335421_345:0:3074:2047_1920x0_80_0_0_207f03ad74596285624498747ea28434.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, в мире, стамбул, сумская область, василий небензя, сергей лавров, kempinski, оон
Специальная военная операция на Украине, Россия, В мире, Стамбул, Сумская область, Василий Небензя, Сергей Лавров, Kempinski, ООН

Спецоперация, 1 июня: освобождение Алексеевки в Сумской области

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкБоевая работа пушки-гаубицы Д-20
Боевая работа пушки-гаубицы Д-20 - РИА Новости, 1920, 01.06.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Боевая работа пушки-гаубицы Д-20. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 1 июн – РИА Новости. Российские подразделения в результате решительных действий освободили населенный пункт Алексеевка в Сумской области, сообщило Минобороны РФ.

Атаки Киева

Киевский режим совершил теракт с применением FPV-дронов в отношении аэродромов в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях, сообщило Минобороны РФ.
© ИнфографикаПодразделения группировки войск "Север" освободили село Алексеевка Сумской области
Подразделения группировки войск Север освободили село Алексеевка Сумской области
© Инфографика
Подразделения группировки войск "Север" освободили село Алексеевка Сумской области
На военных аэродромах в Ивановской, Рязанской и Амурской областях все террористические атаки были отражены.
В Мурманской и Иркутской областях в результате запуска FPV-дронов с территории, находящейся в непосредственной близости от аэродромов, произошло возгорание нескольких единиц авиационной техники. Возгорания ликвидированы. Жертв среди военнослужащих и гражданского персонала нет.
Некоторые участники терактов задержаны.
Вид на здание Капитолия США - РИА Новости, 1920, 01.06.2025
"Должны заткнуться": в США дали действенный совет по Украине
Вчера, 16:10

Удары Искандером

Расчетом ОТРК "Искандер-М" ВС РФ нанесен ракетный удар по месту размещения пусковых установок для запуска БПЛА-камикадзе самолетного типа дальнего действия и БПЛА-камикадзе на аэродроме в населенном пункте Чугуев Харьковской области, сообщили в военном ведомстве.
Так же "Искандер-М" нанес ракетный удар по мобильным станциям запуска БПЛА ВСУ в районе наследного пункта Кролевец Сумской области.

Готовность к переговорам

Встреча делегаций РФ и Украины планируется в понедельник во дворце Чираган в Стамбуле в 13.00 мск, сообщил РИА Новости источник в турецком МИД.
Меры безопасности у дворца Чираган в Стамбуле, где планируется проведение второго раунда переговоров России и Украины, не усилены, вооруженной охраны нет, передает корреспондент РИА Новости.
Особняк, в котором сейчас расположен фешенебельный отель сети Kempinski, нередко используется для официальных мероприятий. Здание было построено в 1876 году как летняя резиденция султанов, затем снесено и построено вновь с нуля.
Президент РФ Владимир Путин во время телефонного разговора - РИА Новости, 1920, 01.06.2025
СМИ заговорили о "четком" сигнале Путина Западу по Украине
Вчера, 09:25
По территории отеля спокойно гуляют и фотографируются его гости. При этом в "музейную" часть отеля не пускают - иногда охрана разрешает осмотр дворца, но не сейчас. Охранники подчеркнули, что с пресс-картой вход также невозможен.
Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что российская делегация готова представить украинской стороне меморандум по урегулированию в ходе второго раунда переговоров в Стамбуле 2 июня. Россия на предстоящих возможных переговорах с Украиной в Стамбуле предлагает обменяться меморандумами о подходах обеих сторон к переговорному процессу, заявил в пятницу постпред РФ при ООН Василий Небензя.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВ миреСтамбулСумская областьВасилий НебензяСергей ЛавровKempinskiООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала