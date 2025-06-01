https://ria.ru/20250601/spetsoperatsiya-2020334029.html
Спецоперация, 1 июня: освобождение Алексеевки в Сумской области
Спецоперация, 1 июня: освобождение Алексеевки в Сумской области - РИА Новости, 01.06.2025
Спецоперация, 1 июня: освобождение Алексеевки в Сумской области
Российские подразделения в результате решительных действий освободили населенный пункт Алексеевка в Сумской области, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 01.06.2025
2025-06-01T20:07:00+03:00
2025-06-01T20:07:00+03:00
2025-06-01T20:07:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
в мире
стамбул
сумская область
василий небензя
сергей лавров
kempinski
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МОСКВА, 1 июн – РИА Новости. Российские подразделения в результате решительных действий освободили населенный пункт Алексеевка в Сумской области, сообщило Минобороны РФ. Атаки КиеваКиевский режим совершил теракт с применением FPV-дронов в отношении аэродромов в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях, сообщило Минобороны РФ. На военных аэродромах в Ивановской, Рязанской и Амурской областях все террористические атаки были отражены. В Мурманской и Иркутской областях в результате запуска FPV-дронов с территории, находящейся в непосредственной близости от аэродромов, произошло возгорание нескольких единиц авиационной техники. Возгорания ликвидированы. Жертв среди военнослужащих и гражданского персонала нет. Некоторые участники терактов задержаны. Удары ИскандеромРасчетом ОТРК "Искандер-М" ВС РФ нанесен ракетный удар по месту размещения пусковых установок для запуска БПЛА-камикадзе самолетного типа дальнего действия и БПЛА-камикадзе на аэродроме в населенном пункте Чугуев Харьковской области, сообщили в военном ведомстве. Так же "Искандер-М" нанес ракетный удар по мобильным станциям запуска БПЛА ВСУ в районе наследного пункта Кролевец Сумской области. Готовность к переговорамВстреча делегаций РФ и Украины планируется в понедельник во дворце Чираган в Стамбуле в 13.00 мск, сообщил РИА Новости источник в турецком МИД. Меры безопасности у дворца Чираган в Стамбуле, где планируется проведение второго раунда переговоров России и Украины, не усилены, вооруженной охраны нет, передает корреспондент РИА Новости. Особняк, в котором сейчас расположен фешенебельный отель сети Kempinski, нередко используется для официальных мероприятий. Здание было построено в 1876 году как летняя резиденция султанов, затем снесено и построено вновь с нуля. По территории отеля спокойно гуляют и фотографируются его гости. При этом в "музейную" часть отеля не пускают - иногда охрана разрешает осмотр дворца, но не сейчас. Охранники подчеркнули, что с пресс-картой вход также невозможен. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что российская делегация готова представить украинской стороне меморандум по урегулированию в ходе второго раунда переговоров в Стамбуле 2 июня. Россия на предстоящих возможных переговорах с Украиной в Стамбуле предлагает обменяться меморандумами о подходах обеих сторон к переговорному процессу, заявил в пятницу постпред РФ при ООН Василий Небензя.
https://ria.ru/20250601/ssha-2020298944.html
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стамбул
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Удар "Искандером" по палаточному лагерю ВСУ в Днепропетровской области
Минобороны России опубликовало кадры удара "Искандером" по палаточному лагерю 158 омбр и 33 омбр ВСУ на полигоне "Новомосковск" в районе населенного пункта Гвардейское в Днепропетровской области.
Кадры удара оказались в распоряжении РИА Новости.
2025-06-01T20:07
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Дворец Чираган, где в понедельник планируются переговоры России и Украины
Меры безопасности у дворца Чираган, где в понедельник планируются переговоры России и Украины, не усилены, вооруженной охраны нет, передает корреспондент РИА Новости
2025-06-01T20:07
true
PT0M08S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, в мире, стамбул, сумская область, василий небензя, сергей лавров, kempinski, оон
Специальная военная операция на Украине, Россия, В мире, Стамбул, Сумская область, Василий Небензя, Сергей Лавров, Kempinski, ООН
МОСКВА, 1 июн – РИА Новости. Российские подразделения в результате решительных действий освободили населенный пункт Алексеевка в Сумской области, сообщило Минобороны РФ.
Киевский режим совершил теракт с применением FPV-дронов в отношении аэродромов в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях, сообщило Минобороны РФ.
На военных аэродромах в Ивановской, Рязанской и Амурской областях все террористические атаки были отражены.
В Мурманской и Иркутской областях в результате запуска FPV-дронов с территории, находящейся в непосредственной близости от аэродромов, произошло возгорание нескольких единиц авиационной техники. Возгорания ликвидированы. Жертв среди военнослужащих и гражданского персонала нет.
Некоторые участники терактов задержаны.
Расчетом ОТРК "Искандер-М" ВС РФ нанесен ракетный удар по месту размещения пусковых установок для запуска БПЛА-камикадзе самолетного типа дальнего действия и БПЛА-камикадзе на аэродроме в населенном пункте Чугуев Харьковской области, сообщили в военном ведомстве.
Так же "Искандер-М" нанес ракетный удар по мобильным станциям запуска БПЛА ВСУ в районе наследного пункта Кролевец Сумской области.
Встреча делегаций РФ и Украины планируется в понедельник во дворце Чираган в Стамбуле в 13.00 мск, сообщил РИА Новости источник в турецком МИД.
Меры безопасности у дворца Чираган в Стамбуле, где планируется проведение второго раунда переговоров России и Украины, не усилены, вооруженной охраны нет, передает корреспондент РИА Новости.
Особняк, в котором сейчас расположен фешенебельный отель сети Kempinski
, нередко используется для официальных мероприятий. Здание было построено в 1876 году как летняя резиденция султанов, затем снесено и построено вновь с нуля.
По территории отеля спокойно гуляют и фотографируются его гости. При этом в "музейную" часть отеля не пускают - иногда охрана разрешает осмотр дворца, но не сейчас. Охранники подчеркнули, что с пресс-картой вход также невозможен.
Глава МИД РФ Сергей Лавров
ранее заявил, что российская делегация готова представить украинской стороне меморандум по урегулированию в ходе второго раунда переговоров в Стамбуле
2 июня. Россия
на предстоящих возможных переговорах с Украиной
в Стамбуле предлагает обменяться меморандумами о подходах обеих сторон к переговорному процессу, заявил в пятницу постпред РФ при ООН Василий Небензя
.