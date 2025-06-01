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Спецоперация, 1 июня: освобождение Алексеевки в Сумской области

Спецоперация, 1 июня: освобождение Алексеевки в Сумской области - РИА Новости, 01.06.2025

Спецоперация, 1 июня: освобождение Алексеевки в Сумской области

Российские подразделения в результате решительных действий освободили населенный пункт Алексеевка в Сумской области, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 01.06.2025

2025-06-01T20:07:00+03:00

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специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 1 июн – РИА Новости. Российские подразделения в результате решительных действий освободили населенный пункт Алексеевка в Сумской области, сообщило Минобороны РФ. Атаки КиеваКиевский режим совершил теракт с применением FPV-дронов в отношении аэродромов в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях, сообщило Минобороны РФ. На военных аэродромах в Ивановской, Рязанской и Амурской областях все террористические атаки были отражены. В Мурманской и Иркутской областях в результате запуска FPV-дронов с территории, находящейся в непосредственной близости от аэродромов, произошло возгорание нескольких единиц авиационной техники. Возгорания ликвидированы. Жертв среди военнослужащих и гражданского персонала нет. Некоторые участники терактов задержаны. Удары ИскандеромРасчетом ОТРК "Искандер-М" ВС РФ нанесен ракетный удар по месту размещения пусковых установок для запуска БПЛА-камикадзе самолетного типа дальнего действия и БПЛА-камикадзе на аэродроме в населенном пункте Чугуев Харьковской области, сообщили в военном ведомстве. Так же "Искандер-М" нанес ракетный удар по мобильным станциям запуска БПЛА ВСУ в районе наследного пункта Кролевец Сумской области. Готовность к переговорамВстреча делегаций РФ и Украины планируется в понедельник во дворце Чираган в Стамбуле в 13.00 мск, сообщил РИА Новости источник в турецком МИД. Меры безопасности у дворца Чираган в Стамбуле, где планируется проведение второго раунда переговоров России и Украины, не усилены, вооруженной охраны нет, передает корреспондент РИА Новости. Особняк, в котором сейчас расположен фешенебельный отель сети Kempinski, нередко используется для официальных мероприятий. Здание было построено в 1876 году как летняя резиденция султанов, затем снесено и построено вновь с нуля. По территории отеля спокойно гуляют и фотографируются его гости. При этом в "музейную" часть отеля не пускают - иногда охрана разрешает осмотр дворца, но не сейчас. Охранники подчеркнули, что с пресс-картой вход также невозможен. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что российская делегация готова представить украинской стороне меморандум по урегулированию в ходе второго раунда переговоров в Стамбуле 2 июня. Россия на предстоящих возможных переговорах с Украиной в Стамбуле предлагает обменяться меморандумами о подходах обеих сторон к переговорному процессу, заявил в пятницу постпред РФ при ООН Василий Небензя.

https://ria.ru/20250601/ssha-2020298944.html

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https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Удар "Искандером" по палаточному лагерю ВСУ в Днепропетровской области Минобороны России опубликовало кадры удара "Искандером" по палаточному лагерю 158 омбр и 33 омбр ВСУ на полигоне "Новомосковск" в районе населенного пункта Гвардейское в Днепропетровской области. Кадры удара оказались в распоряжении РИА Новости. 2025-06-01T20:07 true PT0M34S

Дворец Чираган, где в понедельник планируются переговоры России и Украины Меры безопасности у дворца Чираган, где в понедельник планируются переговоры России и Украины, не усилены, вооруженной охраны нет, передает корреспондент РИА Новости 2025-06-01T20:07 true PT0M08S

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Наталья Макарова

россия, в мире, стамбул, сумская область, василий небензя, сергей лавров, kempinski, оон