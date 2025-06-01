https://ria.ru/20250601/sostav-2020252504.html
Состав с пассажирами в Брянской области прибыл в Москву
Состав с пассажирами в Брянской области прибыл в Москву - РИА Новости, 01.06.2025
Состав с пассажирами в Брянской области прибыл в Москву
Резервный состав с пассажирами поезда Климов-Москва, на который рухнул мост в Брянской области, прибыл в Москву, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 01.06.2025
2025-06-01T11:26:00+03:00
2025-06-01T11:26:00+03:00
2025-06-01T11:38:00+03:00
москва
брянская область
происшествия
обрушение моста на поезд в брянской области
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Резервный состав с пассажирами поезда Климов-Москва, на который рухнул мост в Брянской области, прибыл в Москву, передает корреспондент РИА Новости.Поезд №902 Брянск - Москва с пассажирами, находившимися на поезде №86 Климов - Москва, прибыл на Киевский вокзал в Москве.В ночь на воскресенье в Выгоничском районе Брянской области произошло обрушение моста. Как заявляла Московская железная дорога, произошел сход локомотива и вагонов пассажирского поезда №86 сообщением Климов - Москва из-за обрушения пролетного строения автомобильного моста в результате незаконного вмешательства в деятельность транспорта. Губернатор региона Александр Богомаз заявил о подрыве моста во время движения поезда. Ранее он сообщал о семи погибших и 35 пострадавших. Позже число пострадавших возросло до 66, среди них - трое детей.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Медики на Киевском вокзале с пострадавшими при крушении поезда
Медики встречают на Киевском вокзале пострадавших, прибывших из Брянской области.
2025-06-01T11:26
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PT0M14S
РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва, брянская область, происшествия, обрушение моста на поезд в брянской области
Москва, Брянская область, Происшествия, Обрушение моста на поезд в Брянской области
Состав с пассажирами в Брянской области прибыл в Москву
Состав с пассажирами поезда после ЧП в Брянской области прибыл в Москву