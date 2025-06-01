https://ria.ru/20250601/sostav-2020252504.html

Состав с пассажирами в Брянской области прибыл в Москву

Состав с пассажирами в Брянской области прибыл в Москву - РИА Новости, 01.06.2025

Состав с пассажирами в Брянской области прибыл в Москву

Резервный состав с пассажирами поезда Климов-Москва, на который рухнул мост в Брянской области, прибыл в Москву, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 01.06.2025

2025-06-01T11:26:00+03:00

2025-06-01T11:26:00+03:00

2025-06-01T11:38:00+03:00

москва

брянская область

происшествия

обрушение моста на поезд в брянской области

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/01/2020253468_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_98966ebd131e146e4663a86828ddccb2.jpg

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Резервный состав с пассажирами поезда Климов-Москва, на который рухнул мост в Брянской области, прибыл в Москву, передает корреспондент РИА Новости.Поезд №902 Брянск - Москва с пассажирами, находившимися на поезде №86 Климов - Москва, прибыл на Киевский вокзал в Москве.В ночь на воскресенье в Выгоничском районе Брянской области произошло обрушение моста. Как заявляла Московская железная дорога, произошел сход локомотива и вагонов пассажирского поезда №86 сообщением Климов - Москва из-за обрушения пролетного строения автомобильного моста в результате незаконного вмешательства в деятельность транспорта. Губернатор региона Александр Богомаз заявил о подрыве моста во время движения поезда. Ранее он сообщал о семи погибших и 35 пострадавших. Позже число пострадавших возросло до 66, среди них - трое детей.

https://ria.ru/20250601/politolog-2020253237.html

москва

брянская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Медики на Киевском вокзале с пострадавшими при крушении поезда Медики встречают на Киевском вокзале пострадавших, прибывших из Брянской области. 2025-06-01T11:26 true PT0M14S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

москва, брянская область, происшествия, обрушение моста на поезд в брянской области