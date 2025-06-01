https://ria.ru/20250601/sobyanin-2020251182.html

Московские врачи оказывают помощь пострадавшим при ЧП в Брянской области

Московские врачи оказывают помощь пострадавшим при ЧП в Брянской области - РИА Новости, 01.06.2025

Московские врачи оказывают помощь пострадавшим при ЧП в Брянской области

Московские врачи оказывают помощь пострадавшим при крушении моста в Брянске, столичные клиники принимают и детей, и взрослых, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. РИА Новости, 01.06.2025

2025-06-01T11:14:00+03:00

2025-06-01T11:14:00+03:00

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брянская область

москва

происшествия

брянск

сергей собянин

александр богомаз

светлана петренко

московская железная дорога

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Московские врачи оказывают помощь пострадавшим при крушении моста в Брянске, столичные клиники принимают и детей, и взрослых, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин."Московские медики оказывают помощь пострадавшим при крушении моста в Брянске. Столичные клиники принимают на лечение детей и взрослых, пострадавших в происшествии. Делаем все необходимое", - написал Собянин в своем Telegram-канале.В ночь на воскресенье в Выгоничском районе Брянской области произошло обрушение моста. Как заявляла Московская железная дорога, произошел сход локомотива и вагонов пассажирского поезда №86 сообщением Климов - Москва из-за обрушения пролетного строения автомобильного моста в результате незаконного вмешательства в деятельность транспорта. Губернатор региона Александр Богомаз заявил о подрыве моста.Глава региона ранее сообщал о семи погибших и 35 пострадавших. Позже число пострадавших возросло до 66, среди них - трое детей. В РЖД отмечали, что для перевозки пассажиров поезда №86 Климов - Москва назначен резервный состав №902 Брянск - Москва. Он проследует по маршруту и с остановками поезда №86 Климов - Москва.По факту случившегося было возбуждено уголовное дело. Как сообщила РИА Новости представитель СК РФ Светлана Петренко, оно, как и дело о подрыве моста в Курской области, будет передано в Главное следственное управление по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина.

https://ria.ru/20250601/bryansk-2020245672.html

https://ria.ru/20250601/postradavshie-2020246098.html

брянская область

москва

брянск

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Машины скорой помощи у Киевского вокзала Количество "скорых" у Киевского вокзала в Москве для пассажиров из Брянской области возросло в три раза, передает корреспондент РИА Новости. Около здания вокзала в воскресенье утром стояли две машины "скорой помощи", сейчас их уже шесть. 2025-06-01T11:14 true PT0M06S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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