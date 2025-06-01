https://ria.ru/20250601/sobjanin-2020253049.html

Собянин выразил соболезнования в связи с трагедией в Брянской области

Собянин выразил соболезнования в связи с трагедией в Брянской области - РИА Новости, 01.06.2025

Собянин выразил соболезнования в связи с трагедией в Брянской области

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале выразил соболезнования всем, кто потерял родных и близких при обрушении моста в Брянской области. РИА Новости, 01.06.2025

2025-06-01T11:33:00+03:00

2025-06-01T11:33:00+03:00

2025-06-01T11:33:00+03:00

происшествия

москва

брянская область

выгоничский район

сергей собянин

александр богомаз

светлана петренко

московская железная дорога

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале выразил соболезнования всем, кто потерял родных и близких при обрушении моста в Брянской области. "Соболезную всем, кто потерял своих родных и близких", - написал Собянин. В ночь на воскресенье в Выгоничском районе Брянской области произошло обрушение моста. Как заявляла Московская железная дорога, произошел сход локомотива и вагонов пассажирского поезда №86 сообщением Климов - Москва из-за обрушения пролетного строения автомобильного моста в результате незаконного вмешательства в деятельность транспорта. Губернатор региона Александр Богомаз заявил о подрыве моста. Глава региона ранее сообщал о семи погибших и 35 пострадавших. Позже число пострадавших возросло до 66, среди них - трое детей. В РЖД отмечали, что для перевозки пассажиров поезда №86 Климов - Москва назначен резервный состав №902 Брянск - Москва. Он проследует по маршруту и с остановками поезда №86 Климов - Москва. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело. Как сообщила РИА Новости представитель СК РФ Светлана Петренко, оно, как и дело о подрыве моста в Курской области, будет передано в Главное следственное управление по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина.

https://ria.ru/20250601/gladkov-2020248078.html

https://ria.ru/20250601/chp-2020243583.html

москва

брянская область

выгоничский район

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