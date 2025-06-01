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Собянин выразил соболезнования в связи с трагедией в Брянской области - РИА Новости, 01.06.2025
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11:33 01.06.2025
https://ria.ru/20250601/sobjanin-2020253049.html
Собянин выразил соболезнования в связи с трагедией в Брянской области
Собянин выразил соболезнования в связи с трагедией в Брянской области - РИА Новости, 01.06.2025
Собянин выразил соболезнования в связи с трагедией в Брянской области
Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале выразил соболезнования всем, кто потерял родных и близких при обрушении моста в Брянской области. РИА Новости, 01.06.2025
2025-06-01T11:33:00+03:00
2025-06-01T11:33:00+03:00
происшествия
москва
брянская область
выгоничский район
сергей собянин
александр богомаз
светлана петренко
московская железная дорога
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале выразил соболезнования всем, кто потерял родных и близких при обрушении моста в Брянской области. "Соболезную всем, кто потерял своих родных и близких", - написал Собянин. В ночь на воскресенье в Выгоничском районе Брянской области произошло обрушение моста. Как заявляла Московская железная дорога, произошел сход локомотива и вагонов пассажирского поезда №86 сообщением Климов - Москва из-за обрушения пролетного строения автомобильного моста в результате незаконного вмешательства в деятельность транспорта. Губернатор региона Александр Богомаз заявил о подрыве моста. Глава региона ранее сообщал о семи погибших и 35 пострадавших. Позже число пострадавших возросло до 66, среди них - трое детей. В РЖД отмечали, что для перевозки пассажиров поезда №86 Климов - Москва назначен резервный состав №902 Брянск - Москва. Он проследует по маршруту и с остановками поезда №86 Климов - Москва. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело. Как сообщила РИА Новости представитель СК РФ Светлана Петренко, оно, как и дело о подрыве моста в Курской области, будет передано в Главное следственное управление по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина.
https://ria.ru/20250601/gladkov-2020248078.html
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москва
брянская область
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происшествия, москва, брянская область, выгоничский район, сергей собянин, александр богомаз, светлана петренко, московская железная дорога, ржд, следственный комитет россии (ск рф), обрушение моста на поезд в брянской области
Происшествия, Москва, Брянская область, Выгоничский район, Сергей Собянин, Александр Богомаз, Светлана Петренко, Московская железная дорога, РЖД, Следственный комитет России (СК РФ), Обрушение моста на поезд в Брянской области
Собянин выразил соболезнования в связи с трагедией в Брянской области

Собянин выразил соболезнования в связи с обрушением моста в Брянской области

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкМэр Москвы Сергей Собянин
Мэр Москвы Сергей Собянин - РИА Новости, 1920, 01.06.2025
© Фотохост-агентство РИА Новости
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале выразил соболезнования всем, кто потерял родных и близких при обрушении моста в Брянской области.
"Соболезную всем, кто потерял своих родных и близких", - написал Собянин.
Обрушение моста на пассажирский поезд в Брянской области - РИА Новости, 1920, 01.06.2025
Гладков выразил соболезнования в связи с ЧП под Брянском
10:52
В ночь на воскресенье в Выгоничском районе Брянской области произошло обрушение моста. Как заявляла Московская железная дорога, произошел сход локомотива и вагонов пассажирского поезда №86 сообщением Климов - Москва из-за обрушения пролетного строения автомобильного моста в результате незаконного вмешательства в деятельность транспорта. Губернатор региона Александр Богомаз заявил о подрыве моста.
Глава региона ранее сообщал о семи погибших и 35 пострадавших. Позже число пострадавших возросло до 66, среди них - трое детей. В РЖД отмечали, что для перевозки пассажиров поезда №86 Климов - Москва назначен резервный состав №902 Брянск - Москва. Он проследует по маршруту и с остановками поезда №86 Климов - Москва.
По факту случившегося было возбуждено уголовное дело. Как сообщила РИА Новости представитель СК РФ Светлана Петренко, оно, как и дело о подрыве моста в Курской области, будет передано в Главное следственное управление по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина.
Обрушение железнодорожного моста на 48-м км трассы Тросна-Калиновка Железногорского района в Курской области - РИА Новости, 1920, 01.06.2025
В Орловской области предложили помочь устранить последствия ЧП с поездами
10:20
 
ПроисшествияМоскваБрянская областьВыгоничский районСергей СобянинАлександр БогомазСветлана ПетренкоМосковская железная дорогаРЖДСледственный комитет России (СК РФ)Обрушение моста на поезд в Брянской области
 
 
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Один из вагонов поезда Климов - Москва, раздавленный обрушившимся мостом в Брянской областиКрушение поездов в Брянской и Курской областях. Онлайн-репортаж08:38
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