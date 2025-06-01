https://ria.ru/20250601/slovakija-2020276329.html

Фицо выступил против полного запрета поставок энергоресурсов из России в ЕС

Фицо выступил против полного запрета поставок энергоресурсов из России в ЕС - РИА Новости, 01.06.2025

Фицо выступил против полного запрета поставок энергоресурсов из России в ЕС

Словакия будет проводить активную работу так, чтобы защитить свои интересы в вопросе запрета поставок энергоресурсов из РФ в Европейский союз, заявил... РИА Новости, 01.06.2025

2025-06-01T13:39:00+03:00

2025-06-01T13:39:00+03:00

2025-06-01T13:39:00+03:00

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БРАТИСЛАВА, 1 июн - РИА Новости. Словакия будет проводить активную работу так, чтобы защитить свои интересы в вопросе запрета поставок энергоресурсов из РФ в Европейский союз, заявил премьер-министр республики Роберт Фицо. “Правительство Словакии начало интенсивную коммуникацию по вопросу законодательства, связанному с repowering, говорю сейчас о полной остановке поставок нефти, газа и ядерного топлива из России в Европейский союз. Мы снова назвали эту идею Европейской комиссии вредной, идеологической и наносящей ущерб конкурентоспособности Европейского союза. Но мы не закончим только этими заявлениями. Наши люди ведут интенсивную коммуникацию, мы приступим к подготовке этого законодательства так, чтобы, где это возможно, отвоевать что-то для Словакии”, - сказал Фицо на пресс-конференции в воскресенье. Он отметил, что как глава правительства Словакии не может поддержать, например, остановку поставок из РФ ядерного топлива в Евросоюз. “Это бы означало поставить под угрозу работу наших АЭС”, - заключил Фицо. Премьер Словакии отметил, что его правительство будет активным в вопросах, связанных с интересами республики, и не будет “проводить политику подчиненного”. В конце мая Фицо сообщил, что, возможно, удастся добиться определенных уступок со стороны Европейской комиссии в вопросе запрета поставок энергоресурсов из РФ в Европейский союз. Во время визита в Москву по случаю Дня Победы Фицо заявил, что Словакия использует право вето при намерении Евросоюза полностью запретить поставки энергоресурсов из России. Он тогда отметил, что остановка поставок газа из РФ вызовет нестабильность, а нефтеперерабатывающие заводы были построены для работы с российской нефтью, и остановка может вызвать технические проблемы. Страны ЕС в выпущенном весной 2022 года плане REPowerEU обозначили цель по отказу от российского трубопроводного газа в 2027-2028 годах. При этом с тех пор структура импорта российского газа претерпела небольшие изменения: доля СПГ выросла до 40% с примерно трети, а трубопроводного снизилась до 60% с около 70%. ЕК представила в начале мая проект дорожной карты прекращения импорта в ЕС российских энергоносителей до конца 2027 года. ЕК намерена в июне представить законодательное предложение о запрете всего импорта по новым российским газовым контрактам и существующим спотовым контрактам. Такой запрет должен вступить в силу до конца текущего года. Также запрет может коснуться оставшегося импорта трубопроводного газа и сжиженного природного газа, импортируемого из России по долгосрочным контрактам. Такой запрет должен вступить в силу не позднее конца 2027 года. В РФ ранее заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами, а те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ.

https://ria.ru/20250507/slovakiya-2015491515.html

https://ria.ru/20250516/es-2017317794.html

https://ria.ru/20250509/fitso-2016108123.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, словакия, москва, роберт фицо, евросоюз, еврокомиссия, экономика