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Жителя Майкопа приговорили к 13 годам тюрьмы за убийство сожительницы
Жителя Майкопа приговорили к 13 годам тюрьмы за убийство сожительницы - РИА Новости, 01.06.2025
Жителя Майкопа приговорили к 13 годам тюрьмы за убийство сожительницы
Жителя Майкопа, убившего сожительницу с особой жестокостью, приговорили к 13 годам тюрьмы, сообщили в СУСК по Адыгее. РИА Новости, 01.06.2025
2025-06-01T18:11:00+03:00
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КРАСНОДАР, 1 июн — РИА Новости. Жителя Майкопа, убившего сожительницу с особой жестокостью, приговорили к 13 годам тюрьмы, сообщили в СУСК по Адыгее. Следствие и суд установили, что 6 июля 2024 года 70-летний мужчина поссорился со своей сожительницей. "В ходе конфликта он избил ее кулаками и ногами по телу, а затем нанес 119 ударов ножом. От полученных травм женщина скончалась на месте преступления", — говорится в сообщении следственного комитета. Как уточняет ведомство, после убийства мужчина скрылся с места происшествия и был задержан по горячим следам сотрудниками МВД. Верховный суд признал мужчину виновным по пункту "д" части 2 статьи 105 УК РФ (совершение убийства с особой жестокостью). Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком 13 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год. Кроме того, осужденный выплатит компенсацию причиненного морального вреда, сообщили в пресс-службе СУСК по республике.
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происшествия, майкоп, республика адыгея, россия
Происшествия, Майкоп, Республика Адыгея, Россия
Жителя Майкопа приговорили к 13 годам тюрьмы за убийство сожительницы
Житель Майкопа, убивший сожительницу с особой жестокостью, получил 13 лет тюрьмы
КРАСНОДАР, 1 июн — РИА Новости. Жителя Майкопа, убившего сожительницу с особой жестокостью, приговорили к 13 годам тюрьмы, сообщили в СУСК по Адыгее.
Следствие и суд установили, что 6 июля 2024 года 70-летний мужчина поссорился со своей сожительницей.
"В ходе конфликта он избил ее кулаками и ногами по телу, а затем нанес 119 ударов ножом. От полученных травм женщина скончалась на месте преступления", — говорится в сообщении следственного комитета.
Как уточняет ведомство, после убийства мужчина скрылся с места происшествия и был задержан по горячим следам сотрудниками МВД.
Верховный суд признал мужчину виновным по пункту "д" части 2 статьи 105 УК РФ
(совершение убийства с особой жестокостью). Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком 13 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год. Кроме того, осужденный выплатит компенсацию причиненного морального вреда, сообщили в пресс-службе СУСК по республике.