https://ria.ru/20250601/sk-2020314377.html

Жителя Майкопа приговорили к 13 годам тюрьмы за убийство сожительницы

Жителя Майкопа приговорили к 13 годам тюрьмы за убийство сожительницы - РИА Новости, 01.06.2025

Жителя Майкопа приговорили к 13 годам тюрьмы за убийство сожительницы

Жителя Майкопа, убившего сожительницу с особой жестокостью, приговорили к 13 годам тюрьмы, сообщили в СУСК по Адыгее. РИА Новости, 01.06.2025

2025-06-01T18:11:00+03:00

2025-06-01T18:11:00+03:00

2025-06-01T18:11:00+03:00

происшествия

майкоп

республика адыгея

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151500/99/1515009924_0:174:1366:942_1920x0_80_0_0_33053049e858d97bd3016dcf3e0f7db6.jpg

КРАСНОДАР, 1 июн — РИА Новости. Жителя Майкопа, убившего сожительницу с особой жестокостью, приговорили к 13 годам тюрьмы, сообщили в СУСК по Адыгее. Следствие и суд установили, что 6 июля 2024 года 70-летний мужчина поссорился со своей сожительницей. "В ходе конфликта он избил ее кулаками и ногами по телу, а затем нанес 119 ударов ножом. От полученных травм женщина скончалась на месте преступления", — говорится в сообщении следственного комитета. Как уточняет ведомство, после убийства мужчина скрылся с места происшествия и был задержан по горячим следам сотрудниками МВД. Верховный суд признал мужчину виновным по пункту "д" части 2 статьи 105 УК РФ (совершение убийства с особой жестокостью). Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком 13 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год. Кроме того, осужденный выплатит компенсацию причиненного морального вреда, сообщили в пресс-службе СУСК по республике.

https://ria.ru/20250601/mvd-2020312818.html

майкоп

республика адыгея

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, майкоп, республика адыгея, россия