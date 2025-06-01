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Девушка получила травмы во время прыжка с парашютной вышки в Екатеринбурге - РИА Новости, 01.06.2025
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14:36 01.06.2025 (обновлено: 14:37 01.06.2025)
https://ria.ru/20250601/sk-2020283307.html
Девушка получила травмы во время прыжка с парашютной вышки в Екатеринбурге
Девушка получила травмы во время прыжка с парашютной вышки в Екатеринбурге - РИА Новости, 01.06.2025
Девушка получила травмы во время прыжка с парашютной вышки в Екатеринбурге
Девушка получила травмы, прыгнув с парашютной вышки в парке Екатеринбурга, сообщила пресс-служба регионального управления СК РФ. РИА Новости, 01.06.2025
2025-06-01T14:36:00+03:00
2025-06-01T14:37:00+03:00
происшествия
екатеринбург
россия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 июн - РИА Новости. Девушка получила травмы, прыгнув с парашютной вышки в парке Екатеринбурга, сообщила пресс-служба регионального управления СК РФ. "Днем 1 июня в правоохранительные органы поступило сообщение о получении травмы екатеринбурженкой после падения с парашютной вышки, расположенной в местном парке. По этому факту... организована проверка", - указано в релизе СК. В городском УМВД журналистам уточнили, что пострадавшая - двадцатилетняя местная жительница, она находится в больнице. Как добавили в областной прокуратуре, высота вышки - 33 метра. "В публикации СМИ среди возможных причин травмирования указана ненадлежащая длина троса", - говорится в сообщении надзорного ведомства.
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происшествия, екатеринбург, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Екатеринбург, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
Девушка получила травмы во время прыжка с парашютной вышки в Екатеринбурге

СК: девушка получила травмы, прыгнув с парашютной вышки в парке Екатеринбурга

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобили скорой медицинской помощи
Автомобили скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 01.06.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 июн - РИА Новости. Девушка получила травмы, прыгнув с парашютной вышки в парке Екатеринбурга, сообщила пресс-служба регионального управления СК РФ.
"Днем 1 июня в правоохранительные органы поступило сообщение о получении травмы екатеринбурженкой после падения с парашютной вышки, расположенной в местном парке. По этому факту... организована проверка", - указано в релизе СК.
В городском УМВД журналистам уточнили, что пострадавшая - двадцатилетняя местная жительница, она находится в больнице.
Как добавили в областной прокуратуре, высота вышки - 33 метра.
"В публикации СМИ среди возможных причин травмирования указана ненадлежащая длина троса", - говорится в сообщении надзорного ведомства.
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ПроисшествияЕкатеринбургРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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