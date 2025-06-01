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Девушка получила травмы во время прыжка с парашютной вышки в Екатеринбурге

Девушка получила травмы во время прыжка с парашютной вышки в Екатеринбурге - РИА Новости, 01.06.2025

Девушка получила травмы во время прыжка с парашютной вышки в Екатеринбурге

Девушка получила травмы, прыгнув с парашютной вышки в парке Екатеринбурга, сообщила пресс-служба регионального управления СК РФ. РИА Новости, 01.06.2025

2025-06-01T14:36:00+03:00

2025-06-01T14:36:00+03:00

2025-06-01T14:37:00+03:00

происшествия

екатеринбург

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 июн - РИА Новости. Девушка получила травмы, прыгнув с парашютной вышки в парке Екатеринбурга, сообщила пресс-служба регионального управления СК РФ. "Днем 1 июня в правоохранительные органы поступило сообщение о получении травмы екатеринбурженкой после падения с парашютной вышки, расположенной в местном парке. По этому факту... организована проверка", - указано в релизе СК. В городском УМВД журналистам уточнили, что пострадавшая - двадцатилетняя местная жительница, она находится в больнице. Как добавили в областной прокуратуре, высота вышки - 33 метра. "В публикации СМИ среди возможных причин травмирования указана ненадлежащая длина троса", - говорится в сообщении надзорного ведомства.

https://ria.ru/20250519/gimnastka-2017763861.html

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происшествия, екатеринбург, россия, следственный комитет россии (ск рф)