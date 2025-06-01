https://ria.ru/20250601/sk-2020250629.html

СК квалифицировал подрывы в Брянской и Курской областях как теракт

СК квалифицировал подрывы в Брянской и Курской областях как теракт - РИА Новости, 01.06.2025

СК квалифицировал подрывы в Брянской и Курской областях как теракт

Происшествия с подрывами на железной дороге в Брянской и Курской областях квалифицированы как теракт, сообщила официальный представитель СК России Светлана... РИА Новости, 01.06.2025

2025-06-01T11:09:00+03:00

2025-06-01T11:09:00+03:00

2025-06-01T11:16:00+03:00

происшествия

курская область

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Происшествия с подрывами на железной дороге в Брянской и Курской областях квалифицированы как теракт, сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко."Главным следственным управлением по поручению председателя Следственного комитета приняты к производству уголовные дела о подрывах на железной дороге в Брянской и Курской областях. Данные происшествия квалифицированы как террористический акт", - сказала она.

https://ria.ru/20250601/bryansk-2020247178.html

курская область

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2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, курская область, следственный комитет россии (ск рф)