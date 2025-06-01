Рейтинг@Mail.ru
СК квалифицировал подрывы в Брянской и Курской областях как теракт - РИА Новости, 01.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:09 01.06.2025 (обновлено: 11:16 01.06.2025)
https://ria.ru/20250601/sk-2020250629.html
СК квалифицировал подрывы в Брянской и Курской областях как теракт
СК квалифицировал подрывы в Брянской и Курской областях как теракт - РИА Новости, 01.06.2025
СК квалифицировал подрывы в Брянской и Курской областях как теракт
Происшествия с подрывами на железной дороге в Брянской и Курской областях квалифицированы как теракт, сообщила официальный представитель СК России Светлана... РИА Новости, 01.06.2025
2025-06-01T11:09:00+03:00
2025-06-01T11:16:00+03:00
происшествия
курская область
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/01/2020247834_0:9:1280:729_1920x0_80_0_0_fd768d8b19995b6d39014bf73c862706.jpg
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Происшествия с подрывами на железной дороге в Брянской и Курской областях квалифицированы как теракт, сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко."Главным следственным управлением по поручению председателя Следственного комитета приняты к производству уголовные дела о подрывах на железной дороге в Брянской и Курской областях. Данные происшествия квалифицированы как террористический акт", - сказала она.
https://ria.ru/20250601/bryansk-2020247178.html
курская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/01/2020247834_152:0:1128:732_1920x0_80_0_0_932d51e01df56e19d3565252a5ede8fc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, курская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Курская область, Следственный комитет России (СК РФ)
СК квалифицировал подрывы в Брянской и Курской областях как теракт

СК квалифицировал подрывы мостов в Брянской и Курской областях как теракт

© РИА НовостиЛиквидация последствий обрушения моста на поезд в Брянской области
Ликвидация последствий обрушения моста на поезд в Брянской области - РИА Новости, 1920, 01.06.2025
© РИА Новости
Ликвидация последствий обрушения моста на поезд в Брянской области
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Происшествия с подрывами на железной дороге в Брянской и Курской областях квалифицированы как теракт, сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.
"Главным следственным управлением по поручению председателя Следственного комитета приняты к производству уголовные дела о подрывах на железной дороге в Брянской и Курской областях. Данные происшествия квалифицированы как террористический акт", - сказала она.
Один из вагонов поезда Климов - Москва, раздавленный обрушившимся мостом в Брянской области - РИА Новости, 1920, 01.06.2025
В больницах после ЧП с поездом в Брянской области находятся до 40 человек
10:44
 
ПроисшествияКурская областьСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Один из вагонов поезда Климов - Москва, раздавленный обрушившимся мостом в Брянской областиКрушение поездов в Брянской и Курской областях. Онлайн-репортаж08:38
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала