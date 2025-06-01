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Симоньян оценила проект Мединского об истории - РИА Новости, 01.06.2025
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17:51 01.06.2025
https://ria.ru/20250601/simonjan-2020312502.html
Симоньян оценила проект Мединского об истории
Симоньян оценила проект Мединского об истории - РИА Новости, 01.06.2025
Симоньян оценила проект Мединского об истории
Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в ходе фестиваля "Движения Первых" сообщила, что проект помощника РИА Новости, 01.06.2025
2025-06-01T17:51:00+03:00
2025-06-01T17:51:00+03:00
общество
россия
маргарита симоньян
владимир мединский
общество "знание"
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в ходе фестиваля "Движения Первых" сообщила, что проект помощника президента РФ Владимира Мединского об истории учит патриотизму. "Я вообще считаю, что ничто так не учит патриотизму и не заряжает патриотизмом, как правильное преподавание истории. С этой точки зрения вот то, что делает Владимир Мединский и его исторические лекции - мне они самой очень нравятся, я их регулярно слушаю", - сказала Симоньян во время открытого диалога с участниками фестиваля в лектории Общества "Знание", отвечая на вопрос участника о том, какие медиапроекты помогают в формировании у детей и молодежи традиционных духовно-нравственных ценностей. В июле 2024 года помощник президента РФ Владимир Мединский запустил на видеохостинге Rutube канал, посвященный истории России и выдающимся российским историческим деятелям. Симоньян отметила, что формированию патриотизма способствует и её документальный проект "Ч.Т.Д.". Она подчеркнула, что сейчас также важно создавать просветительские исторические проекты для детей. "Я сама осмелилась недавно делать такой проект, вот в этом году. Начал у меня выходить проект, просветительский в каком-то смысле - "Ч.Т.Д." он называется. Выходит на НТВ и в соцсетях. Вот я весь год рассказываю про героев Великой Отечественной. Мне кажется, что именно такие примеры формируют патриотизм. Надо, чтобы этого было больше для совсем маленьких детей", - добавила она.
https://ria.ru/20250516/medinskij-2017508434.html
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общество, россия, маргарита симоньян, владимир мединский, общество "знание", санкции в отношении россии
Общество, Россия, Маргарита Симоньян, Владимир Мединский, Общество "Знание", Санкции в отношении России
Симоньян оценила проект Мединского об истории

Симоньян считает, что исторические лекции Мединского учат патриотизму

Главный редактор агентства "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян
Главный редактор агентства Россия сегодня и телеканала RT Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 01.06.2025
Главный редактор агентства "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян. Архивное фото
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в ходе фестиваля "Движения Первых" сообщила, что проект помощника президента РФ Владимира Мединского об истории учит патриотизму.
«
"Я вообще считаю, что ничто так не учит патриотизму и не заряжает патриотизмом, как правильное преподавание истории. С этой точки зрения вот то, что делает Владимир Мединский и его исторические лекции - мне они самой очень нравятся, я их регулярно слушаю", - сказала Симоньян во время открытого диалога с участниками фестиваля в лектории Общества "Знание", отвечая на вопрос участника о том, какие медиапроекты помогают в формировании у детей и молодежи традиционных духовно-нравственных ценностей.
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В июле 2024 года помощник президента РФ Владимир Мединский запустил на видеохостинге Rutube канал, посвященный истории России и выдающимся российским историческим деятелям.
Симоньян отметила, что формированию патриотизма способствует и её документальный проект "Ч.Т.Д.". Она подчеркнула, что сейчас также важно создавать просветительские исторические проекты для детей.
«
"Я сама осмелилась недавно делать такой проект, вот в этом году. Начал у меня выходить проект, просветительский в каком-то смысле - "Ч.Т.Д." он называется. Выходит на НТВ и в соцсетях. Вот я весь год рассказываю про героев Великой Отечественной. Мне кажется, что именно такие примеры формируют патриотизм. Надо, чтобы этого было больше для совсем маленьких детей", - добавила она.
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ОбществоРоссияМаргарита СимоньянВладимир МединскийОбщество "Знание"Санкции в отношении России
 
 
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