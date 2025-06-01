https://ria.ru/20250601/simonjan-2020312502.html

Симоньян оценила проект Мединского об истории

Симоньян оценила проект Мединского об истории - РИА Новости, 01.06.2025

Симоньян оценила проект Мединского об истории

Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в ходе фестиваля "Движения Первых" сообщила, что проект помощника РИА Новости, 01.06.2025

2025-06-01T17:51:00+03:00

2025-06-01T17:51:00+03:00

2025-06-01T17:51:00+03:00

общество

россия

маргарита симоньян

владимир мединский

общество "знание"

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в ходе фестиваля "Движения Первых" сообщила, что проект помощника президента РФ Владимира Мединского об истории учит патриотизму. "Я вообще считаю, что ничто так не учит патриотизму и не заряжает патриотизмом, как правильное преподавание истории. С этой точки зрения вот то, что делает Владимир Мединский и его исторические лекции - мне они самой очень нравятся, я их регулярно слушаю", - сказала Симоньян во время открытого диалога с участниками фестиваля в лектории Общества "Знание", отвечая на вопрос участника о том, какие медиапроекты помогают в формировании у детей и молодежи традиционных духовно-нравственных ценностей. В июле 2024 года помощник президента РФ Владимир Мединский запустил на видеохостинге Rutube канал, посвященный истории России и выдающимся российским историческим деятелям. Симоньян отметила, что формированию патриотизма способствует и её документальный проект "Ч.Т.Д.". Она подчеркнула, что сейчас также важно создавать просветительские исторические проекты для детей. "Я сама осмелилась недавно делать такой проект, вот в этом году. Начал у меня выходить проект, просветительский в каком-то смысле - "Ч.Т.Д." он называется. Выходит на НТВ и в соцсетях. Вот я весь год рассказываю про героев Великой Отечественной. Мне кажется, что именно такие примеры формируют патриотизм. Надо, чтобы этого было больше для совсем маленьких детей", - добавила она.

https://ria.ru/20250516/medinskij-2017508434.html

https://ria.ru/20250516/medinskiy-2017506601.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, россия, маргарита симоньян, владимир мединский, общество "знание", санкции в отношении россии