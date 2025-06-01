Симоньян оценила проект Мединского об истории
Симоньян считает, что исторические лекции Мединского учат патриотизму
Главный редактор агентства "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян
Главный редактор агентства "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян. Архивное фото
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в ходе фестиваля "Движения Первых" сообщила, что проект помощника президента РФ Владимира Мединского об истории учит патриотизму.
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"Я вообще считаю, что ничто так не учит патриотизму и не заряжает патриотизмом, как правильное преподавание истории. С этой точки зрения вот то, что делает Владимир Мединский и его исторические лекции - мне они самой очень нравятся, я их регулярно слушаю", - сказала Симоньян во время открытого диалога с участниками фестиваля в лектории Общества "Знание", отвечая на вопрос участника о том, какие медиапроекты помогают в формировании у детей и молодежи традиционных духовно-нравственных ценностей.
Симоньян отметила, что формированию патриотизма способствует и её документальный проект "Ч.Т.Д.". Она подчеркнула, что сейчас также важно создавать просветительские исторические проекты для детей.
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"Я сама осмелилась недавно делать такой проект, вот в этом году. Начал у меня выходить проект, просветительский в каком-то смысле - "Ч.Т.Д." он называется. Выходит на НТВ и в соцсетях. Вот я весь год рассказываю про героев Великой Отечественной. Мне кажется, что именно такие примеры формируют патриотизм. Надо, чтобы этого было больше для совсем маленьких детей", - добавила она.