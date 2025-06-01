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СМИ заговорили о "четком" сигнале Путина Западу по Украине - РИА Новости, 01.06.2025
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09:25 01.06.2025
https://ria.ru/20250601/signal-2020234739.html
СМИ заговорили о "четком" сигнале Путина Западу по Украине
СМИ заговорили о "четком" сигнале Путина Западу по Украине - РИА Новости, 01.06.2025
СМИ заговорили о "четком" сигнале Путина Западу по Украине
Президент России Владимир Путин четко дал понять Западу, что украинский конфликт завершится на его условиях, пишет Associated Press. РИА Новости, 01.06.2025
2025-06-01T09:25:00+03:00
2025-06-01T09:25:00+03:00
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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин четко дал понять Западу, что украинский конфликт завершится на его условиях, пишет Associated Press."Путин посылает четкий сигнал: он согласится на урегулирование конфликта только на своих условиях, а военная операция продолжится до тех пор, пока они не будут приняты", — говорится в публикации.Глава МИД Сергей Лавров заявлял, что российская делегация готова представить украинской стороне меморандум по урегулированию в ходе второго раунда переговоров в Стамбуле 2 июня. При этом в Кремле уточнили, что Россия пока не получила ответа Украины на свое предложение провести переговоры в Стамбуле 2 июня.Как сообщил в пятницу постпред России при ООН Василий Небензя, Москва на предстоящих возможных переговорах с Украиной в Стамбуле предлагает обменяться меморандумами о подходах обеих сторон к переговорному процессу.Он добавил, что Москва "в принципиальном плане" готова рассмотреть возможность режима прекращения огня на Украине, но для этого необходимы встречные шаги со стороны Киева. По его словам, как минимум нужно, чтобы страны Запада прекратили поставки киевскому режиму вооружений, и чтобы Украина остановила мобилизацию на время перемирия.
https://ria.ru/20250531/malinen-2020156174.html
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в мире, украина, россия, стамбул, сергей лавров, владимир путин, оон, василий небензя
В мире, Украина, Россия, Стамбул, Сергей Лавров, Владимир Путин, ООН, Василий Небензя
СМИ заговорили о "четком" сигнале Путина Западу по Украине

AP: Путин дал понять Западу, что конфликт на Украине завершится на его условиях

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин во время телефонного разговора
Президент РФ Владимир Путин во время телефонного разговора - РИА Новости, 1920, 01.06.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин во время телефонного разговора
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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин четко дал понять Западу, что украинский конфликт завершится на его условиях, пишет Associated Press.
«
"Путин посылает четкий сигнал: он согласится на урегулирование конфликта только на своих условиях, а военная операция продолжится до тех пор, пока они не будут приняты", — говорится в публикации.
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Глава МИД Сергей Лавров заявлял, что российская делегация готова представить украинской стороне меморандум по урегулированию в ходе второго раунда переговоров в Стамбуле 2 июня. При этом в Кремле уточнили, что Россия пока не получила ответа Украины на свое предложение провести переговоры в Стамбуле 2 июня.
Как сообщил в пятницу постпред России при ООН Василий Небензя, Москва на предстоящих возможных переговорах с Украиной в Стамбуле предлагает обменяться меморандумами о подходах обеих сторон к переговорному процессу.
Он добавил, что Москва "в принципиальном плане" готова рассмотреть возможность режима прекращения огня на Украине, но для этого необходимы встречные шаги со стороны Киева. По его словам, как минимум нужно, чтобы страны Запада прекратили поставки киевскому режиму вооружений, и чтобы Украина остановила мобилизацию на время перемирия.
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В миреУкраинаРоссияСтамбулСергей ЛавровВладимир ПутинООНВасилий Небензя
 
 
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