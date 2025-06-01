https://ria.ru/20250601/shtab-2020203483.html

В Брянской области создали оперативный штаб после ЧП с мостом и поездом

В Брянской области создали оперативный штаб после ЧП с мостом и поездом - РИА Новости, 01.06.2025

В Брянской области создали оперативный штаб после ЧП с мостом и поездом

Оперативный штаб для координации действий, совместно с РЖД и МЧС России, создан на базе Ситуационного центра Минтранса России из-за событий в Брянской области,... РИА Новости, 01.06.2025

2025-06-01T00:58:00+03:00

2025-06-01T00:58:00+03:00

2025-06-01T01:01:00+03:00

россия

брянская область

ржд

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Оперативный штаб для координации действий, совместно с РЖД и МЧС России, создан на базе Ситуационного центра Минтранса России из-за событий в Брянской области, сообщило министерство. "На базе Ситуационного центра Минтранса России создан оперативный штаб для координации действий, совместно с РЖД и МЧС России, в связи с произошедшими событиями в Брянской области. Также Ситуационный центр находится на связи с региональными властями", - говорится в сообщении.Минтранс также сообщил, что по любым вопросам, связанным с происшествием в Брянской области, можно звонить в оперативный штаб Ситуационного центра Минтранса России по номеру: + 7 (495) 249-03-09.

https://ria.ru/20250601/poezd-2020202936.html

россия

брянская область

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россия, брянская область, ржд, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)