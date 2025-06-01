https://ria.ru/20250601/sandu-2020307094.html
"Купается в деньгах". Журналист набросился на Санду из-за торговли детьми
"Купается в деньгах". Журналист набросился на Санду из-за торговли детьми - РИА Новости, 01.06.2025
"Купается в деньгах". Журналист набросился на Санду из-за торговли детьми
Журналист Чей Боуз в соцсети Х заявил, что его не удивили обвинения в торговле детьми в адрес молдавского президента Майи Санду. РИА Новости, 01.06.2025
2025-06-01T17:03:00+03:00
2025-06-01T17:03:00+03:00
2025-06-01T17:04:00+03:00
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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Журналист Чей Боуз в соцсети Х заявил, что его не удивили обвинения в торговле детьми в адрес молдавского президента Майи Санду."Появились новые обвинения в том, что молдавская марионетка ЕС Сандузамешана в этой мрачной торговле (Детьми. — Прим. Ред.). Меня ничто не удивляет, когда дело касается Молдавии", — написал он.По словам журналиста, самая бедная страна в Европе долгое время была центром торговли детьми.В мае лидер Либерально-демократической партии Молдавии (ЛДПМ) Владимир Филат заявил, что Санду довела страну до нищеты, и обвинил ее в разрушении экономики. Экс-генпрокурор, бывший кандидат в президенты Молдавии, один из лидеров блока "Альтернатива" Александр Стояногло также отметил, что в Молдавии на ключевые государственные посты назначают иностранных граждан, что указывает на скрытую форму внешнего управления.По итогам прошедших осенью прошлого года президентских выборов Майя Санду уступила Стояногло, который получил 51 процент голосов. Переизбраться на второй срок ей удалось после подсчета голосов свыше 300 тысяч молдавских трудовых мигрантов, для которых власти открыли более 200 участков в странах ЕС и США. Оппозиционные силы в стране неоднократно заявляли о нарушениях в ходе избирательной кампании и при подсчете голосов, однако Конституционный суд Молдавии утвердил итоги выборов.
https://ria.ru/20250601/moldaviya-2020254077.html
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евросоюз, вооруженные силы украины, владимир зеленский, либерально-демократическая партия молдавии, майя санду, молдавия, европа, великобритания, александр стояногло, в мире
Евросоюз, Вооруженные силы Украины, Владимир Зеленский, Либерально-демократическая партия Молдавии, Майя Санду, Молдавия, Европа, Великобритания, Александр Стояногло, В мире
"Купается в деньгах". Журналист набросился на Санду из-за торговли детьми
Журналист Боуз не удивился после обвинений в адрес Санду в торговле детьми