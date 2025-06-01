https://ria.ru/20250601/samozapret-2020199635.html
Снятие самозапрета на кредит на "Госуслугах" осложнилось с 1 июня
Снятие самозапрета на кредит на "Госуслугах" осложнилось с 1 июня - РИА Новости, 01.06.2025
Снятие самозапрета на кредит на "Госуслугах" осложнилось с 1 июня
Подача заявления о снятии самозапрета на кредит на "Госуслугах" теперь будет осуществляться только с использованием усиленной квалифицированной электронной... РИА Новости, 01.06.2025
2025-06-01T00:13:00+03:00
2025-06-01T00:13:00+03:00
2025-06-01T00:13:00+03:00
объединенное кредитное бюро (окб)
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Подача заявления о снятии самозапрета на кредит на "Госуслугах" теперь будет осуществляться только с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи, которая обладает повышенной степенью защиты и надежности - соответствующая норма закона вступает в силу с 1 июня. Закон, позволяющий гражданам устанавливать самозапрет на кредиты и займы, вступил в силу с 1 марта 2025 года. Он разработан в целях защиты граждан от мошенничества – например, выдачи кредитов без их согласия или обмана с использованием социальной инженерии. По данным Объединенного кредитного бюро (ОКБ), по состоянию на начало мая самозапрет на кредиты установили 10,3 миллиона россиян. Для установления или снятия запрета гражданин может бесплатно любое количество раз подать соответствующее заявление во все квалифицированные бюро кредитных историй (КБКИ) через МФЦ, причем независимо от места жительства или пребывания, или через единый портал госуслуг. В зависимости от времени подачи заявления (до или после 22.00) информация о введении или снятии запрета вносится в кредитную историю в день его подачи или на следующий день. Сам запрет начинает действовать на следующий день после включения информации о нем в кредитную историю. А снятие запрета произойдет на второй день после включения информации о нем в кредитную историю.
https://ria.ru/20250417/tsb-2011883834.html
https://ria.ru/20250430/kredity-2003042476.html
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объединенное кредитное бюро (окб)
Объединенное кредитное бюро (ОКБ)
Снятие самозапрета на кредит на "Госуслугах" осложнилось с 1 июня
Самозапрет на кредит можно снять только с помощью усиленной электронной подписи
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Подача заявления о снятии самозапрета на кредит на "Госуслугах" теперь будет осуществляться только с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи, которая обладает повышенной степенью защиты и надежности - соответствующая норма закона вступает в силу с 1 июня.
Закон, позволяющий гражданам устанавливать самозапрет на кредиты и займы, вступил в силу с 1 марта 2025 года. Он разработан в целях защиты граждан от мошенничества – например, выдачи кредитов без их согласия или обмана с использованием социальной инженерии.
По данным Объединенного кредитного бюро (ОКБ)
, по состоянию на начало мая самозапрет на кредиты установили 10,3 миллиона россиян.
Для установления или снятия запрета гражданин может бесплатно любое количество раз подать соответствующее заявление во все квалифицированные бюро кредитных историй (КБКИ) через МФЦ, причем независимо от места жительства или пребывания, или через единый портал госуслуг.
В зависимости от времени подачи заявления (до или после 22.00) информация о введении или снятии запрета вносится в кредитную историю в день его подачи или на следующий день. Сам запрет начинает действовать на следующий день после включения информации о нем в кредитную историю. А снятие запрета произойдет на второй день после включения информации о нем в кредитную историю.