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Самолет, на борту которого может быть российская делегация, сел в Стамбуле - РИА Новости, 01.06.2025
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20:27 01.06.2025
https://ria.ru/20250601/samolet-2020336796.html
Самолет, на борту которого может быть российская делегация, сел в Стамбуле
Самолет, на борту которого может быть российская делегация, сел в Стамбуле - РИА Новости, 01.06.2025
Самолет, на борту которого может быть российская делегация, сел в Стамбуле
Самолет, на борту которого может находиться делегация РФ, участвующая в переговорах с Украиной, приземлился в воскресенье в Стамбуле, передает корреспондент РИА РИА Новости, 01.06.2025
2025-06-01T20:27:00+03:00
2025-06-01T20:27:00+03:00
переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
оон
владимир мединский
россия
стамбул
сергей лавров
украина
василий небензя
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СТАМБУЛ, 1 июн - РИА Новости. Самолет, на борту которого может находиться делегация РФ, участвующая в переговорах с Украиной, приземлился в воскресенье в Стамбуле, передает корреспондент РИА Новости.Встреча делегаций РФ и Украины планируется в понедельник во дворце Чираган в центре Стамбула в 13.00 мск, сообщил ранее РИА Новости источник в турецком МИД.Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что российская делегация готова представить украинской стороне меморандум по урегулированию в ходе второго раунда переговоров в Стамбуле 2 июня. Россия на предстоящих возможных переговорах с Украиной в Стамбуле предлагает обменяться меморандумами о подходах обеих сторон к переговорному процессу, заявил в пятницу постпред РФ при ООН Василий Небензя.Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, цель предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Российская делегация прибыла в Стамбул 15 мая, однако контактов между представителями двух стран не было. Встреча состоялась на следующий день и продлилась почти два часа. Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, заявил, что Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной.
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переговоры россии и украины в стамбуле — 2025, оон, владимир мединский, россия, стамбул, сергей лавров, украина, василий небензя, русский язык в мире, в мире
Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025, ООН, Владимир Мединский, Россия, Стамбул, Сергей Лавров, Украина, Василий Небензя, Русский язык в мире, В мире
Самолет, на борту которого может быть российская делегация, сел в Стамбуле

Самолет, на борту которого может быть российская делегация, сел в Турции

© Pixabay / JLB1988Вид на Стамбул
Вид на Стамбул - РИА Новости, 1920, 01.06.2025
© Pixabay / JLB1988
Вид на Стамбул. Архивное фото
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СТАМБУЛ, 1 июн - РИА Новости. Самолет, на борту которого может находиться делегация РФ, участвующая в переговорах с Украиной, приземлился в воскресенье в Стамбуле, передает корреспондент РИА Новости.
Встреча делегаций РФ и Украины планируется в понедельник во дворце Чираган в центре Стамбула в 13.00 мск, сообщил ранее РИА Новости источник в турецком МИД.
Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что российская делегация готова представить украинской стороне меморандум по урегулированию в ходе второго раунда переговоров в Стамбуле 2 июня. Россия на предстоящих возможных переговорах с Украиной в Стамбуле предлагает обменяться меморандумами о подходах обеих сторон к переговорному процессу, заявил в пятницу постпред РФ при ООН Василий Небензя.
Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, цель предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Российская делегация прибыла в Стамбул 15 мая, однако контактов между представителями двух стран не было. Встреча состоялась на следующий день и продлилась почти два часа. Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, заявил, что Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной.
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Умеров вновь возглавит украинскую делегацию на переговорах
Вчера, 16:27
 
Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025ООНВладимир МединскийРоссияСтамбулСергей ЛавровУкраинаВасилий НебензяРусский язык в миреВ мире
 
 
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