Рейтинг@Mail.ru
ВС России получат новую партию Ил-76МД-90А - РИА Новости, 01.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:05 01.06.2025 (обновлено: 11:44 01.06.2025)
https://ria.ru/20250601/rostekh-2020220058.html
ВС России получат новую партию Ил-76МД-90А
ВС России получат новую партию Ил-76МД-90А - РИА Новости, 01.06.2025
ВС России получат новую партию Ил-76МД-90А
Российские войска получат новые военно-транспортные самолеты Ил-76МД-90А, сообщили в "Ростехе". РИА Новости, 01.06.2025
2025-06-01T07:05:00+03:00
2025-06-01T11:44:00+03:00
безопасность
россия
владимир артяков
сергей ильюшин
ростех
ил-76мд-90а
ил-76
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/19/1577750786_0:143:3080:1875_1920x0_80_0_0_ef8e38c570d4d410587b642c389caaf7.jpg
МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Российские войска получат новые военно-транспортные самолеты Ил-76МД-90А, сообщили в "Ростехе"."Фактически это новый, отвечающий всем современным требованиям самолет. В этом году в войска поступят новые машины в рамках ГОЗ", — приводит госкорпорация слова первого замгендиректора Владимира Артякова.По его словам, современный самолет Ил-76МД-90А представляет собой глубокое развитие легендарного советского Ил-76. Машина получила новый двигатель, усовершенствованное крыло, современное бортовое радиоэлектронное оборудование. Самолет также имеет увеличенную дальность полета и грузоподъемность.Топ-менеджер отметил, что компетенции по созданию военно-транспортных самолетов традиционно сосредоточены в ПАО "Ил", где продолжают развитие конструкторской школы Сергея Ильюшина.Одновременно авиастроители работают над созданием линейки военно-транспортных самолетов сверхтяжелого и легкого классов, добавил он.В России 1 июня ежегодно отмечается День Военно-транспортной авиации. Артяков назвал ее важной составляющей Вооруженных сил, обеспечивающей стратегическую мобильность и обороноспособность страны. Предприятия "Ростеха" вносят весомый вклад в ее развитие, регулярно поставляя в войска военные транспортники, отметил замглавы госкорпорации.
https://ria.ru/20250529/rostekh-2019699272.html
https://ria.ru/20250524/rostehi-2018793811.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/19/1577750786_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_6b0958e5d2957fe6b00b0b6b58283882.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, владимир артяков, сергей ильюшин, ростех, ил-76мд-90а, ил-76
Безопасность, Россия, Владимир Артяков, Сергей Ильюшин, Ростех, Ил-76МД-90А, Ил-76
ВС России получат новую партию Ил-76МД-90А

Ростех: партия новых Ил-76МД-90А поступит в ВС России в 2025 году

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкВоенно-транспортный самолет ВКС России Ил-76 МД
Военно-транспортный самолет ВКС России Ил-76 МД - РИА Новости, 1920, 01.06.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Военно-транспортный самолет ВКС России Ил-76 МД. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Российские войска получат новые военно-транспортные самолеты Ил-76МД-90А, сообщили в "Ростехе".
«
"Фактически это новый, отвечающий всем современным требованиям самолет. В этом году в войска поступят новые машины в рамках ГОЗ", — приводит госкорпорация слова первого замгендиректора Владимира Артякова.
Стенд госкорпорации Ростех - РИА Новости, 1920, 29.05.2025
В Ростехе рассказали о возможностях ремонта вертолетных двигателей
29 мая, 07:06
По его словам, современный самолет Ил-76МД-90А представляет собой глубокое развитие легендарного советского Ил-76. Машина получила новый двигатель, усовершенствованное крыло, современное бортовое радиоэлектронное оборудование. Самолет также имеет увеличенную дальность полета и грузоподъемность.
Топ-менеджер отметил, что компетенции по созданию военно-транспортных самолетов традиционно сосредоточены в ПАО "Ил", где продолжают развитие конструкторской школы Сергея Ильюшина.
Одновременно авиастроители работают над созданием линейки военно-транспортных самолетов сверхтяжелого и легкого классов, добавил он.
В России 1 июня ежегодно отмечается День Военно-транспортной авиации. Артяков назвал ее важной составляющей Вооруженных сил, обеспечивающей стратегическую мобильность и обороноспособность страны. Предприятия "Ростеха" вносят весомый вклад в ее развитие, регулярно поставляя в войска военные транспортники, отметил замглавы госкорпорации.
БМП-2М с модулем Бережок - РИА Новости, 1920, 24.05.2025
В "Ростехе" рассказали о наращивании производства бронетехники
24 мая, 01:02
 
БезопасностьРоссияВладимир АртяковСергей ИльюшинРостехИл-76МД-90АИл-76
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Один из вагонов поезда Климов - Москва, раздавленный обрушившимся мостом в Брянской областиКрушение поездов в Брянской и Курской областях. Онлайн-репортаж08:38
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала