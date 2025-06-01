https://ria.ru/20250601/rostekh-2020220058.html

ВС России получат новую партию Ил-76МД-90А

ВС России получат новую партию Ил-76МД-90А - РИА Новости, 01.06.2025

ВС России получат новую партию Ил-76МД-90А

Российские войска получат новые военно-транспортные самолеты Ил-76МД-90А, сообщили в "Ростехе". РИА Новости, 01.06.2025

2025-06-01T07:05:00+03:00

2025-06-01T07:05:00+03:00

2025-06-01T11:44:00+03:00

безопасность

россия

владимир артяков

сергей ильюшин

ростех

ил-76мд-90а

ил-76

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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Российские войска получат новые военно-транспортные самолеты Ил-76МД-90А, сообщили в "Ростехе"."Фактически это новый, отвечающий всем современным требованиям самолет. В этом году в войска поступят новые машины в рамках ГОЗ", — приводит госкорпорация слова первого замгендиректора Владимира Артякова.По его словам, современный самолет Ил-76МД-90А представляет собой глубокое развитие легендарного советского Ил-76. Машина получила новый двигатель, усовершенствованное крыло, современное бортовое радиоэлектронное оборудование. Самолет также имеет увеличенную дальность полета и грузоподъемность.Топ-менеджер отметил, что компетенции по созданию военно-транспортных самолетов традиционно сосредоточены в ПАО "Ил", где продолжают развитие конструкторской школы Сергея Ильюшина.Одновременно авиастроители работают над созданием линейки военно-транспортных самолетов сверхтяжелого и легкого классов, добавил он.В России 1 июня ежегодно отмечается День Военно-транспортной авиации. Артяков назвал ее важной составляющей Вооруженных сил, обеспечивающей стратегическую мобильность и обороноспособность страны. Предприятия "Ростеха" вносят весомый вклад в ее развитие, регулярно поставляя в войска военные транспортники, отметил замглавы госкорпорации.

https://ria.ru/20250529/rostekh-2019699272.html

https://ria.ru/20250524/rostehi-2018793811.html

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безопасность, россия, владимир артяков, сергей ильюшин, ростех, ил-76мд-90а, ил-76