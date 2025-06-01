ВС России получат новую партию Ил-76МД-90А
Ростех: партия новых Ил-76МД-90А поступит в ВС России в 2025 году
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкВоенно-транспортный самолет ВКС России Ил-76 МД
Военно-транспортный самолет ВКС России Ил-76 МД. Архивное фото
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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Российские войска получат новые военно-транспортные самолеты Ил-76МД-90А, сообщили в "Ростехе".
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"Фактически это новый, отвечающий всем современным требованиям самолет. В этом году в войска поступят новые машины в рамках ГОЗ", — приводит госкорпорация слова первого замгендиректора Владимира Артякова.
По его словам, современный самолет Ил-76МД-90А представляет собой глубокое развитие легендарного советского Ил-76. Машина получила новый двигатель, усовершенствованное крыло, современное бортовое радиоэлектронное оборудование. Самолет также имеет увеличенную дальность полета и грузоподъемность.
Топ-менеджер отметил, что компетенции по созданию военно-транспортных самолетов традиционно сосредоточены в ПАО "Ил", где продолжают развитие конструкторской школы Сергея Ильюшина.
Одновременно авиастроители работают над созданием линейки военно-транспортных самолетов сверхтяжелого и легкого классов, добавил он.
В России 1 июня ежегодно отмечается День Военно-транспортной авиации. Артяков назвал ее важной составляющей Вооруженных сил, обеспечивающей стратегическую мобильность и обороноспособность страны. Предприятия "Ростеха" вносят весомый вклад в ее развитие, регулярно поставляя в войска военные транспортники, отметил замглавы госкорпорации.