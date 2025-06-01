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Посол России в Афганистане провел переговоры с главой афганского МИД - РИА Новости, 01.06.2025
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21:07 01.06.2025 (обновлено: 21:15 01.06.2025)
https://ria.ru/20250601/rossiya-2020342093.html
Посол России в Афганистане провел переговоры с главой афганского МИД
Посол России в Афганистане провел переговоры с главой афганского МИД - РИА Новости, 01.06.2025
Посол России в Афганистане провел переговоры с главой афганского МИД
Посол РФ в Афганистане Дмитрий Жирнов провел в воскресенье переговоры с главой МИД республики Амиром Ханом Моттаки, в ходе которых вручил ему официальную ноту о РИА Новости, 01.06.2025
2025-06-01T21:07:00+03:00
2025-06-01T21:15:00+03:00
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россия
афганистан
дмитрий жирнов
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Посол РФ в Афганистане Дмитрий Жирнов провел в воскресенье переговоры с главой МИД республики Амиром Ханом Моттаки, в ходе которых вручил ему официальную ноту о принятии назначенного посла Афганистана в России сообщил афганский информационный портал Alemarah со ссылкой на заявление заместителя пресс-секретаря МИД страны Хафиза Зии Ахмада Такала. По словам Такала, в ходе переговоров обсуждались вопросы развития двусторонних отношений и соглашения, достигнутые на Казанском экономическом форуме. Российский дипломат выразил оптимизм по поводу того, что повышение уровня дипломатических отношений приведет к прогрессу в различных областях двустороннего взаимодействия. Моттаки назвал начало новой главы в отношениях с Российской Федерацией важным и выразил надежду, что в этот временной период обе страны расширят обоюдное сотрудничество в различных областях.
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в мире, россия, афганистан, дмитрий жирнов
В мире, Россия, Афганистан, Дмитрий Жирнов
Посол России в Афганистане провел переговоры с главой афганского МИД

Посол России в Афганистане Жирнов провел переговоры с главой афганского МИД

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкЧрезвычайный и полномочный посол РФ в Исламской Республике Афганистан Дмитрий Жирнов
Чрезвычайный и полномочный посол РФ в Исламской Республике Афганистан Дмитрий Жирнов - РИА Новости, 1920, 01.06.2025
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Чрезвычайный и полномочный посол РФ в Исламской Республике Афганистан Дмитрий Жирнов . Архивное фото
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Посол РФ в Афганистане Дмитрий Жирнов провел в воскресенье переговоры с главой МИД республики Амиром Ханом Моттаки, в ходе которых вручил ему официальную ноту о принятии назначенного посла Афганистана в России сообщил афганский информационный портал Alemarah со ссылкой на заявление заместителя пресс-секретаря МИД страны Хафиза Зии Ахмада Такала.
По словам Такала, в ходе переговоров обсуждались вопросы развития двусторонних отношений и соглашения, достигнутые на Казанском экономическом форуме. Российский дипломат выразил оптимизм по поводу того, что повышение уровня дипломатических отношений приведет к прогрессу в различных областях двустороннего взаимодействия.
Моттаки назвал начало новой главы в отношениях с Российской Федерацией важным и выразил надежду, что в этот временной период обе страны расширят обоюдное сотрудничество в различных областях.
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