https://ria.ru/20250601/rossija-2020302471.html

Россия и Бахрейн подпишут меморандум о сотрудничестве в сфере туризма

Россия и Бахрейн подпишут меморандум о сотрудничестве в сфере туризма - РИА Новости, 01.06.2025

Россия и Бахрейн подпишут меморандум о сотрудничестве в сфере туризма

Россия и Бахрейн планируют на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) подписать меморандум о сотрудничестве в сфере туризма, сообщила... РИА Новости, 01.06.2025

2025-06-01T16:39:00+03:00

2025-06-01T16:39:00+03:00

2025-06-01T17:14:00+03:00

бахрейн

россия

сочи

максим решетников

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

в мире

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Россия и Бахрейн планируют на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) подписать меморандум о сотрудничестве в сфере туризма, сообщила пресс-служба министерства экономического развития.Глава Минэкономразвития Максим Решетников в воскресенье находится с рабочим визитом в Бахрейне. Он провел переговоры с министром промышленности и торговли королевства Абдаллой Бен Адель Фахро, а также с министром туризма Фатимой бинт Джаафар Ас-Сайрафи. "Для укрепления взаимодействия российская сторона подготовила проект меморандума о сотрудничестве в сфере туризма. Документ охватывает вопросы качества услуг, инвестиций, транспорта и безопасности. Ожидается, что подписание меморандума и реализация совместных инициатив позволят увеличить турпоток между странами в 2025–2026 годах как минимум на 20–30%", - говорится в сообщении.В министерстве также добавили, что меморандум предполагается подписать на предстоящем ПМЭФ."В 2024 году число туристов из Бахрейна в Россию выросло в пять раз по сравнению с 2023 годом. А в первом квартале 2025-го мы уже наблюдаем прирост еще на 50%. Благоприятными стимулами роста турпотока является развитие авиасообщения", — сказал Решетников, чьи слова цитирует пресс-служба.Чтобы сделать страну еще более привлекательной для гостей с Ближнего Востока, Россия активно внедряет стандарты "Халяль" и Muslim friendly. "Первые отели в Москве, Сочи и Казани уже сертифицированы. Более 100 объектов подали заявки на получение соответствующего статуса. Мы разработали специальные маршруты и каталоги, учитывающие культурные особенности арабских туристов", — заявил министр.По данным министерства, взаимный туристический поток между Россией и Бахрейном в 2024 году вырос на 8%, достигнув 32,3 тысячи человек."Уже со 2 июня 2025 года авиакомпания Gulf Air запускает еженедельные чартерные рейсы из Бахрейна в Сочи. Это стало возможным после успешных ознакомительных туров для бахрейнских туроператоров и стабильной загрузки предыдущих рейсов", - заключили в Минэкономразвития.

https://ria.ru/20250514/rossiya-2016935663.html

https://ria.ru/20250321/indoneziya-2006401631.html

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бахрейн, россия, сочи, максим решетников, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), в мире