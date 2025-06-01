https://ria.ru/20250601/rossija-2020234007.html

В России растет интерес к игрушкам персонажей российских мультфильмов

В России растет интерес к игрушкам персонажей российских мультфильмов - РИА Новости, 01.06.2025

В России растет интерес к игрушкам персонажей российских мультфильмов

Интерес к игрушкам персонажей российских мультфильмов в России растет, среди них Фиксики, Смешарики, герои "Простоквашино", а Чебурашка после выхода... РИА Новости, 01.06.2025

2025-06-01T09:21:00+03:00

2025-06-01T09:21:00+03:00

2025-06-01T10:09:00+03:00

технологии

россия

антонина цицулина

чебурашка

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Интерес к игрушкам персонажей российских мультфильмов в России растет, среди них Фиксики, Смешарики, герои "Простоквашино", а Чебурашка после выхода одноименного фильма в начале 2023 года до сих пор входит в топ-3 любимых детских персонажей, рассказала РИА Новости президент Ассоциации предприятий индустрии детских товаров (АИДТ) Антонина Цицулина. "Растет интерес к персонажам российских мультфильмов, исполненным в виде игрушек. Это Три кота, Фиксики, Смешарики, Чебурашка, герои "Простоквашино". Особенно ярко проявился рост популярности Чебурашки после выхода одноименного фильма в начале 2023 года, сегодня он входит в топ-3 любимых детских персонажей", - рассказала Цицулина. Президент АИДТ добавила, что в России отмечается и рост популярности игрушек со смыслом, наполненных содержанием, образовательной ценностью. То есть игрушек-воспитателей, помогающих развитию ребенка. "За счет этой составляющей, а также инновационности в применении технологий, читай – международной новизне – наши бренды имеют все шансы на успешную конкуренцию и на внешних рынках", - заключила Цицулина.

https://ria.ru/20250530/labubu-2020038363.html

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технологии, россия, антонина цицулина, чебурашка