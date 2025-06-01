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В России растет интерес к игрушкам персонажей российских мультфильмов - РИА Новости, 01.06.2025
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09:21 01.06.2025 (обновлено: 10:09 01.06.2025)
https://ria.ru/20250601/rossija-2020234007.html
В России растет интерес к игрушкам персонажей российских мультфильмов
В России растет интерес к игрушкам персонажей российских мультфильмов - РИА Новости, 01.06.2025
В России растет интерес к игрушкам персонажей российских мультфильмов
Интерес к игрушкам персонажей российских мультфильмов в России растет, среди них Фиксики, Смешарики, герои "Простоквашино", а Чебурашка после выхода... РИА Новости, 01.06.2025
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технологии
россия
антонина цицулина
чебурашка
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Интерес к игрушкам персонажей российских мультфильмов в России растет, среди них Фиксики, Смешарики, герои "Простоквашино", а Чебурашка после выхода одноименного фильма в начале 2023 года до сих пор входит в топ-3 любимых детских персонажей, рассказала РИА Новости президент Ассоциации предприятий индустрии детских товаров (АИДТ) Антонина Цицулина. "Растет интерес к персонажам российских мультфильмов, исполненным в виде игрушек. Это Три кота, Фиксики, Смешарики, Чебурашка, герои "Простоквашино". Особенно ярко проявился рост популярности Чебурашки после выхода одноименного фильма в начале 2023 года, сегодня он входит в топ-3 любимых детских персонажей", - рассказала Цицулина. Президент АИДТ добавила, что в России отмечается и рост популярности игрушек со смыслом, наполненных содержанием, образовательной ценностью. То есть игрушек-воспитателей, помогающих развитию ребенка. "За счет этой составляющей, а также инновационности в применении технологий, читай – международной новизне – наши бренды имеют все шансы на успешную конкуренцию и на внешних рынках", - заключила Цицулина.
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технологии, россия, антонина цицулина, чебурашка
Технологии, Россия, Антонина Цицулина, Чебурашка
В России растет интерес к игрушкам персонажей российских мультфильмов

АИДТ: в России Чебурашка входит в топ три любимых детских персонажей

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкКукла-персонаж Чебурашки
Кукла-персонаж Чебурашки - РИА Новости, 1920, 01.06.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Кукла-персонаж Чебурашки. Архивное фото
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Интерес к игрушкам персонажей российских мультфильмов в России растет, среди них Фиксики, Смешарики, герои "Простоквашино", а Чебурашка после выхода одноименного фильма в начале 2023 года до сих пор входит в топ-3 любимых детских персонажей, рассказала РИА Новости президент Ассоциации предприятий индустрии детских товаров (АИДТ) Антонина Цицулина.
"Растет интерес к персонажам российских мультфильмов, исполненным в виде игрушек. Это Три кота, Фиксики, Смешарики, Чебурашка, герои "Простоквашино". Особенно ярко проявился рост популярности Чебурашки после выхода одноименного фильма в начале 2023 года, сегодня он входит в топ-3 любимых детских персонажей", - рассказала Цицулина.
Президент АИДТ добавила, что в России отмечается и рост популярности игрушек со смыслом, наполненных содержанием, образовательной ценностью. То есть игрушек-воспитателей, помогающих развитию ребенка.
"За счет этой составляющей, а также инновационности в применении технологий, читай – международной новизне – наши бренды имеют все шансы на успешную конкуренцию и на внешних рынках", - заключила Цицулина.
Игрушка Лабубу - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
Игрушки Лабубу в России продаются с нарушениями, заявили в Госдуме
30 мая, 17:55
 
ТехнологииРоссияАнтонина ЦицулинаЧебурашка
 
 
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