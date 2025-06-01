https://ria.ru/20250601/rossija-2020199175.html

Госорганам запретили общаться с россиянами через иностранные мессенджеры

Госорганам запретили общаться с россиянами через иностранные мессенджеры - РИА Новости, 01.06.2025

Госорганам запретили общаться с россиянами через иностранные мессенджеры

Сотрудникам госорганов, банков и операторов связи в России запрещено общаться с гражданами через иностранные мессенджеры, мера направлена на борьбу с... РИА Новости, 01.06.2025

2025-06-01T00:04:00+03:00

2025-06-01T00:04:00+03:00

2025-06-01T00:04:00+03:00

технологии

россия

владимир путин

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Сотрудникам госорганов, банков и операторов связи в России запрещено общаться с гражданами через иностранные мессенджеры, мера направлена на борьбу с мошенничеством, соответствующая норма закона вступила в силу. Такой запрет действует для органов власти всех уровней и подведомственных им организаций, Банка России, государственных внебюджетных фондов, госкомпаний, государственных и муниципальных унитарных предприятий, публично-правовых компаний, хозяйственных обществ с долей госучастия свыше 50%, кредитных и некредитных финансовых организаций, субъектов национальной платежной системы. Запрет распространяется также на операторов связи, владельцев агрегаторов информации о товарах и услугах, владельцев сайтов для распространения информации и рекламы с аудиторией более 500 тысяч человек в сутки, а также сайтов и информационных систем с количеством российских пользователей более 100 тысяч в сутки. Кроме того, 1 июня вступает в силу мера, которая ограничивает возможность получения смс-сообщений от "Госуслуг" во время телефонного разговора. С 1 июня также нельзя будет передавать сим-карты третьим лицам, человек может отдавать оформленные на него симки только близким родственникам. Соответствующий закон был подписан президентом России Владимиром Путиным в апреле этого года, он предусматривает еще ряд мер по противодействию телефонному мошенничеству. Так, с 1 сентября вводится обязательная маркировка звонков от организаций - их наименования будут отображаться на экране телефона пользователя, что даст возможность понять, звонит ли сотрудник, например, банка или мошенник. Также через "Госуслуги" и при личном обращении в МФЦ можно установить самозапрет на оформление сим-карт с осени – чтобы их не оформляли злоумышленники. Снять такой запрет можно в МФЦ.

https://ria.ru/20250401/putin-2008632979.html

https://ria.ru/20250529/rossija-2019686268.html

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технологии, россия, владимир путин, единый государственный экзамен (егэ)