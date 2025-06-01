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Рогов сообщил об открытии нового участка фронта в Запорожской области - РИА Новости, 01.06.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
18:46 01.06.2025
https://ria.ru/20250601/rogov-2020321727.html
Рогов сообщил об открытии нового участка фронта в Запорожской области
Рогов сообщил об открытии нового участка фронта в Запорожской области - РИА Новости, 01.06.2025
Рогов сообщил об открытии нового участка фронта в Запорожской области
Освобождение сел Зеленое Поле и Новополь в западной части ДНР позволит открыть новый участок линии фронта по освобождению оккупированной ВСУ части Запорожской... РИА Новости, 01.06.2025
2025-06-01T18:46:00+03:00
2025-06-01T18:46:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
запорожская область
россия
донецкая народная республика
владимир рогов
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн – РИА Новости. Освобождение сел Зеленое Поле и Новополь в западной части ДНР позволит открыть новый участок линии фронта по освобождению оккупированной ВСУ части Запорожской области, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Ранее в Минобороны РФ сообщили, что гвардейцы 5-й армии ВС РФ установили контроль над обоими населенными пунктами. Оба села находятся на стыке ДНР и оккупированной ВСУ северной части Запорожской области. "Освобождение Зеленого Поля и Новополя является важным тактическим успехом нашей армии, который позволит создать плацдарм для наступления и освобождения северной части Запорожской области, которая пока еще остается оккупированной боевиками ВСУ", - сказал Рогов. По его словам, если раньше российские войска продвигались в Запорожской области только с юга, то теперь открывается новый участок линии фронта с востока. "Это позволит существенно усилить давление на группировку ВСУ в сторону Гуляйполя", - сказал Рогов. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
https://ria.ru/20250528/vsu-2019487165.html
https://ria.ru/20250522/vs-2018406275.html
запорожская область
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в мире, запорожская область, россия, донецкая народная республика, владимир рогов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Запорожская область, Россия, Донецкая Народная Республика, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины
Рогов сообщил об открытии нового участка фронта в Запорожской области

Рогов: освобождение Зеленого Поля и Новополя открывает новый участок фронта

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа расчета САУ "Гиацинт-С"
Боевая работа расчета САУ Гиацинт-С - РИА Новости, 1920, 01.06.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн – РИА Новости. Освобождение сел Зеленое Поле и Новополь в западной части ДНР позволит открыть новый участок линии фронта по освобождению оккупированной ВСУ части Запорожской области, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что гвардейцы 5-й армии ВС РФ установили контроль над обоими населенными пунктами. Оба села находятся на стыке ДНР и оккупированной ВСУ северной части Запорожской области.
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Рогов: ВСУ попали в оперативное окружение у границы Запорожской области
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"Освобождение Зеленого Поля и Новополя является важным тактическим успехом нашей армии, который позволит создать плацдарм для наступления и освобождения северной части Запорожской области, которая пока еще остается оккупированной боевиками ВСУ", - сказал Рогов.
По его словам, если раньше российские войска продвигались в Запорожской области только с юга, то теперь открывается новый участок линии фронта с востока.
"Это позволит существенно усилить давление на группировку ВСУ в сторону Гуляйполя", - сказал Рогов.
Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЗапорожская областьРоссияДонецкая Народная РеспубликаВладимир РоговВооруженные силы Украины
 
 
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