Рогов сообщил об открытии нового участка фронта в Запорожской области
Рогов: освобождение Зеленого Поля и Новополя открывает новый участок фронта
Боевая работа расчета САУ "Гиацинт-С". Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн – РИА Новости. Освобождение сел Зеленое Поле и Новополь в западной части ДНР позволит открыть новый участок линии фронта по освобождению оккупированной ВСУ части Запорожской области, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что гвардейцы 5-й армии ВС РФ установили контроль над обоими населенными пунктами. Оба села находятся на стыке ДНР и оккупированной ВСУ северной части Запорожской области.
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"Освобождение Зеленого Поля и Новополя является важным тактическим успехом нашей армии, который позволит создать плацдарм для наступления и освобождения северной части Запорожской области, которая пока еще остается оккупированной боевиками ВСУ", - сказал Рогов.
По его словам, если раньше российские войска продвигались в Запорожской области только с юга, то теперь открывается новый участок линии фронта с востока.
"Это позволит существенно усилить давление на группировку ВСУ в сторону Гуляйполя", - сказал Рогов.
Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.