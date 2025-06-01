https://ria.ru/20250601/rogov-2020321727.html

Рогов сообщил об открытии нового участка фронта в Запорожской области

Рогов сообщил об открытии нового участка фронта в Запорожской области - РИА Новости, 01.06.2025

Рогов сообщил об открытии нового участка фронта в Запорожской области

Освобождение сел Зеленое Поле и Новополь в западной части ДНР позволит открыть новый участок линии фронта по освобождению оккупированной ВСУ части Запорожской... РИА Новости, 01.06.2025

2025-06-01T18:46:00+03:00

2025-06-01T18:46:00+03:00

2025-06-01T18:46:00+03:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн – РИА Новости. Освобождение сел Зеленое Поле и Новополь в западной части ДНР позволит открыть новый участок линии фронта по освобождению оккупированной ВСУ части Запорожской области, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Ранее в Минобороны РФ сообщили, что гвардейцы 5-й армии ВС РФ установили контроль над обоими населенными пунктами. Оба села находятся на стыке ДНР и оккупированной ВСУ северной части Запорожской области. "Освобождение Зеленого Поля и Новополя является важным тактическим успехом нашей армии, который позволит создать плацдарм для наступления и освобождения северной части Запорожской области, которая пока еще остается оккупированной боевиками ВСУ", - сказал Рогов. По его словам, если раньше российские войска продвигались в Запорожской области только с юга, то теперь открывается новый участок линии фронта с востока. "Это позволит существенно усилить давление на группировку ВСУ в сторону Гуляйполя", - сказал Рогов. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.

https://ria.ru/20250528/vsu-2019487165.html

https://ria.ru/20250522/vs-2018406275.html

запорожская область

россия

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, запорожская область, россия, донецкая народная республика, владимир рогов, вооруженные силы украины