https://ria.ru/20250601/reuters-2020302998.html

Reuters: Украина 2 июня предложит проект урегулирования

Reuters: Украина 2 июня предложит проект урегулирования - РИА Новости, 01.06.2025

Reuters: Украина 2 июня предложит проект урегулирования

Украинская делегация на переговорах 2 июня в Стамбуле предложит проект мирного урегулирования, требования в котором схожи с условиями, ранее выдвинутыми Киевом, РИА Новости, 01.06.2025

2025-06-01T16:44:00+03:00

2025-06-01T16:44:00+03:00

2025-06-01T21:47:00+03:00

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Украинская делегация на переговорах 2 июня в Стамбуле предложит проект мирного урегулирования, требования в котором схожи с условиями, ранее выдвинутыми Киевом, передает агентство Рейтер со ссылкой на просмотренную копию документа."Рамочные условия украинского мирного соглашения, изложенные в документе, с которым ознакомился Рейтер, в значительной степени совпадают с условиями, ранее выдвинутыми Киевом", - пишет агентство.В частности, украинская сторона настаивает на отсутствии ограничений в области вооружения для Киева, отсутствии международного признания освобожденных территорий в составе России и требует выплаты репараций.Согласно тексту предложений Киева, которые публикует агентство Рейтер, украинская сторона считает "отправной точкой" переговоров линию соприкосновения, однако заявляет, что территориальные вопросы готова обсуждать только после полного и безусловного прекращения огня.Кроме того, в документе говорится о возможном постепенном снятии определенных санкций с РФ с механизмом их возобновления при необходимости.Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что российская делегация готова представить украинской стороне меморандум по урегулированию в ходе второго раунда переговоров в Стамбуле 2 июня. При этом в Кремле заявили, что Россия пока не получила ответа Украины на свое предложение провести переговоры в Стамбуле 2 июня. Россия на предстоящих возможных переговорах с Украиной в Стамбуле предлагает обменяться меморандумами о подходах обеих сторон к переговорному процессу, заявил в пятницу постпред РФ при ООН Василий Небензя.Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, цель предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Российская делегация прибыла в Стамбул 15 мая, однако контактов между представителями двух стран не было. Встреча состоялась на следующий день и продлилась почти два часа. Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, заявил, что Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной.

https://ria.ru/20250601/kellog-2020215478.html

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Варвара Скокшина

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