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Копье Судьбы: священная реликвия, за которой охотились Наполеон и Гитлер - РИА Новости, 01.06.2025
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Религия
 
08:04 01.06.2025
https://ria.ru/20250601/relikviya-2020032095.html
Копье Судьбы: священная реликвия, за которой охотились Наполеон и Гитлер
Копье Судьбы: священная реликвия, за которой охотились Наполеон и Гитлер - РИА Новости, 01.06.2025
Копье Судьбы: священная реликвия, за которой охотились Наполеон и Гитлер
У этой реликвии множество имен: Копье судьбы, Святое копье, Копье Лонгина. По преданию, именно этим оружием римский центурион Гай Кассий Лонгин пронзил... РИА Новости, 01.06.2025
2025-06-01T08:04:00+03:00
2025-06-01T08:04:00+03:00
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. У этой реликвии множество имен: Копье судьбы, Святое копье, Копье Лонгина. По преданию, именно этим оружием римский центурион Гай Кассий Лонгин пронзил распятого Иисуса Христа. С тех пор считается, что святыня может сделать владельца невероятно могущественным и даже дать ему власть над всем миром. Неудивительно, что многие хотели обладать копьем. Вот только где находится артефакт до сих пор остается загадкой."Удар милосердия"Римский сотник Лонгин — одна из самых неоднозначных фигур христианской истории. Церковь, как католическая, так и православная, считает его мучеником, хотя именно он пронзил копьем тело распятого Иисуса Христа. Центурион нанес удар Иисусу Христу между 4 и 5 ребром, копье прошло плевру, легкое и сердце, но при этом костей не повредило.По одной из легенд, Гай на месте казни командовал римскими легионерами, которые охраняли Голгофу, а копьем ударил Иисуса из милосердия, чтобы тот долго не мучился на кресте.По церковному преданию, в момент удара на глаза ему брызнула кровь Спасителя, и Лонгин, страдавший катарактой, тут же исцелился. Лонгин был и в числе стражей, приставленных к гробу Иисуса, и видел чудо Воскресения. После этого римлянин уверовал во Христа и отправился проповедовать в Каппадокию. Позже римляне казнили центуриона.Четыре копьяУже в первые века копье Лонгина наряду с терновым венцом и плащаницей считалось важнейшей реликвией. Хранилось в Иерусалиме, а затем в Константинополе.В XI веке на Ближний Восток вторглись турки-сельджуки. Крестоносцы бросились спасать бесценные святыни. Так многие артефакты оказались в Европе. Местные монастыри, желая повысить свой статус, объявляли: та или иная реликвия хранится именно у них. Богослов XVI века Жан Кальвин писал, что в одной только Франции пять обителей утверждают, что копье у них. Понять, где же хранится оригинал, довольно сложная задача.Сейчас известно о четырех копьях, претендующих на звание одной из величайших христианских реликвий. Они хранятся:• в Вене во дворце Хофбург;• в Кракове (после исследования признано копией "венского" копья);• в Ватикане в соборе Святого Петра;• в Армении в Эчмиадзинском монастыре.Мечтал владеть ГитлерДолгое время считалась, что "та самая" святыня находится в Вене, где с конца XVIII столетия хранится стальной наконечник копья. В лезвие вставлен гвоздь — по преданию, один из тех, которыми Спасителя прибили к кресту.Священным артефактом мечтал обладать Гитлер, впервые увидевший "венское копье" будучи молодым художником в 1909-м. Реликвия потрясла, будущего фюрера.После аннексии Австрии в 1938-м Гитлер распорядился торжественно перенести святыню в Нюрнберг. Там он демонстрировал ее как символ силы новой Германии."Историки оружия, однако, не раз высказывали сомнения: не похоже венское копье на то, которым пронзили Христа. Его форма больше напоминала те, что были в ходу уже в Средние века", — говорит историк-медиевист Клим Жуков.Как бы то ни было, но победы в войне Гитлеру копье не принесло.Украли у НаполеонаМечтал заполучить Копье Судьбы и Наполеон. Оно досталось ему в подарок от маршала Бернадота, когда тот унаследовал шведский престол. Когда артефакт оказался в руках Бонапарта, он решил продолжить завоевание мира.Император был отличным стратегом и воином, но даже обладание священной реликвией ему не помогло, когда он решился в 1812 году на поход в Россию. Тем более, что по легенде копье украл партизан Кузьма Неткач и передал русскому генерал-фельдмаршалу Кутузову, который перед смертью завещал его маршалу Гебхарду Блюхеру, непримиримому врагу Наполеона.Затем священный артефакт оказался в Вене в замке в Хофбурге, в дворцовой сокровищнице Габсбургов.Какое же из копий подлинноеСейчас все больше внимания приковывает к себе Ереванский экземпляр. Именно он по описанию больше всего подходит к настоящему Копью Лонгина. Считается, что реликвию, в середине I века принес в Армению сирийский проповедник, апостол Фаддей.Команда британских криминалистов, изучавшая другую святыню — Туринскую плащаницу - обнаружили на полотне след от раны, сходной с той, что упоминается в Евангелии. Эксперты также смогли установить, что наконечник, хранящийся в Армении, вполне мог оставить на плащанице схожий отпечаток. Совпадает и ширина — 4,5 сантиметра.Однако для полной уверенности ученым необходимо поработать непосредственно с артефактом. Это сейчас невозможно. В 1990-х католикос всех армян Вазген I на предложение проверить подлинность реликвии завил: Церковь в том не нуждается. Похоже, что разгадка тайны важнейшей христианской святыни все же еще впереди.
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РИА Новости
1
5
4.7
96
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7 495 645-6601
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иерусалим, армения, вена, иисус христос, религия
Иерусалим, Армения, Вена, Иисус Христос, Религия, Религия

Копье Судьбы: священная реликвия, за которой охотились Наполеон и Гитлер

© РИА Новости / Олег Макаров | Перейти в медиабанкСвятой Гегард (копье), которым предположительно римский воин пронзил распятого Иисуса Христа. Музей церковной утвари в Эчмиадзинском кафедральном соборе, Армения
Святой Гегард (копье), которым предположительно римский воин пронзил распятого Иисуса Христа. Музей церковной утвари в Эчмиадзинском кафедральном соборе, Армения - РИА Новости, 1920, 01.06.2025
© РИА Новости / Олег Макаров
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. У этой реликвии множество имен: Копье судьбы, Святое копье, Копье Лонгина. По преданию, именно этим оружием римский центурион Гай Кассий Лонгин пронзил распятого Иисуса Христа. С тех пор считается, что святыня может сделать владельца невероятно могущественным и даже дать ему власть над всем миром. Неудивительно, что многие хотели обладать копьем. Вот только где находится артефакт до сих пор остается загадкой.

"Удар милосердия"

Римский сотник Лонгин — одна из самых неоднозначных фигур христианской истории. Церковь, как католическая, так и православная, считает его мучеником, хотя именно он пронзил копьем тело распятого Иисуса Христа. Центурион нанес удар Иисусу Христу между 4 и 5 ребром, копье прошло плевру, легкое и сердце, но при этом костей не повредило.
© Public domainИкона Эммануила Лампардоса "Распятие", XVII в.
Икона Эммануила Лампардоса Распятие, XVII в. - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
© Public domain
Икона Эммануила Лампардоса "Распятие", XVII в.
По одной из легенд, Гай на месте казни командовал римскими легионерами, которые охраняли Голгофу, а копьем ударил Иисуса из милосердия, чтобы тот долго не мучился на кресте.
По церковному преданию, в момент удара на глаза ему брызнула кровь Спасителя, и Лонгин, страдавший катарактой, тут же исцелился. Лонгин был и в числе стражей, приставленных к гробу Иисуса, и видел чудо Воскресения. После этого римлянин уверовал во Христа и отправился проповедовать в Каппадокию. Позже римляне казнили центуриона.

Четыре копья

Уже в первые века копье Лонгина наряду с терновым венцом и плащаницей считалось важнейшей реликвией. Хранилось в Иерусалиме, а затем в Константинополе.
© Public domainЗарисовка ватиканского копья
Зарисовка ватиканского копья - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
© Public domain
Зарисовка ватиканского копья
В XI веке на Ближний Восток вторглись турки-сельджуки. Крестоносцы бросились спасать бесценные святыни. Так многие артефакты оказались в Европе. Местные монастыри, желая повысить свой статус, объявляли: та или иная реликвия хранится именно у них. Богослов XVI века Жан Кальвин писал, что в одной только Франции пять обителей утверждают, что копье у них. Понять, где же хранится оригинал, довольно сложная задача.
Сейчас известно о четырех копьях, претендующих на звание одной из величайших христианских реликвий. Они хранятся:
• в Вене во дворце Хофбург;
• в Кракове (после исследования признано копией "венского" копья);
• в Ватикане в соборе Святого Петра;
• в Армении в Эчмиадзинском монастыре.
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкСобор Святого Петра в Ватикане
Собор Святого Петра в Ватикане - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Собор Святого Петра в Ватикане

Мечтал владеть Гитлер

Долгое время считалась, что "та самая" святыня находится в Вене, где с конца XVIII столетия хранится стальной наконечник копья. В лезвие вставлен гвоздь — по преданию, один из тех, которыми Спасителя прибили к кресту.
Священным артефактом мечтал обладать Гитлер, впервые увидевший "венское копье" будучи молодым художником в 1909-м. Реликвия потрясла, будущего фюрера.
© РИА Новости | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Германии Иоахим фон Риббентроп, рейхсляйтер Мартин Борман, рейхсмаршал Герман Геринг, фюрер Адольф Гитлер, дуче Бенито Муссолини у квартиры А. Гитлера после попытки покушения на него
Министр иностранных дел Германии Иоахим фон Риббентроп, рейхсляйтер Мартин Борман, рейхсмаршал Герман Геринг, фюрер Адольф Гитлер, дуче Бенито Муссолини у квартиры А. Гитлера после попытки покушения на него - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
© РИА Новости
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Министр иностранных дел Германии Иоахим фон Риббентроп, рейхсляйтер Мартин Борман, рейхсмаршал Герман Геринг, фюрер Адольф Гитлер, дуче Бенито Муссолини у квартиры А. Гитлера после попытки покушения на него
После аннексии Австрии в 1938-м Гитлер распорядился торжественно перенести святыню в Нюрнберг. Там он демонстрировал ее как символ силы новой Германии.
"Историки оружия, однако, не раз высказывали сомнения: не похоже венское копье на то, которым пронзили Христа. Его форма больше напоминала те, что были в ходу уже в Средние века", — говорит историк-медиевист Клим Жуков.
Как бы то ни было, но победы в войне Гитлеру копье не принесло.
© AP PhotoАдольф Гитлер. 1 мая 1938 года
Адольф Гитлер. 1 мая 1938 года - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
© AP Photo
Адольф Гитлер. 1 мая 1938 года

Украли у Наполеона

Мечтал заполучить Копье Судьбы и Наполеон. Оно досталось ему в подарок от маршала Бернадота, когда тот унаследовал шведский престол. Когда артефакт оказался в руках Бонапарта, он решил продолжить завоевание мира.
Император был отличным стратегом и воином, но даже обладание священной реликвией ему не помогло, когда он решился в 1812 году на поход в Россию. Тем более, что по легенде копье украл партизан Кузьма Неткач и передал русскому генерал-фельдмаршалу Кутузову, который перед смертью завещал его маршалу Гебхарду Блюхеру, непримиримому врагу Наполеона.
© Public domainКартина Жака Луи Давида "Бонапарт на перевале Сен-Бернар"
Картина Жака Луи Давида Бонапарт на перевале Сен-Бернар - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
© Public domain
Картина Жака Луи Давида "Бонапарт на перевале Сен-Бернар"
Затем священный артефакт оказался в Вене в замке в Хофбурге, в дворцовой сокровищнице Габсбургов.

Какое же из копий подлинное

Сейчас все больше внимания приковывает к себе Ереванский экземпляр. Именно он по описанию больше всего подходит к настоящему Копью Лонгина. Считается, что реликвию, в середине I века принес в Армению сирийский проповедник, апостол Фаддей.
Команда британских криминалистов, изучавшая другую святыню — Туринскую плащаницу - обнаружили на полотне след от раны, сходной с той, что упоминается в Евангелии. Эксперты также смогли установить, что наконечник, хранящийся в Армении, вполне мог оставить на плащанице схожий отпечаток. Совпадает и ширина — 4,5 сантиметра.
© AP Photo / Massimo PincaТуринская плащаница
Туринская плащаница - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
© AP Photo / Massimo Pinca
Туринская плащаница
Однако для полной уверенности ученым необходимо поработать непосредственно с артефактом. Это сейчас невозможно. В 1990-х католикос всех армян Вазген I на предложение проверить подлинность реликвии завил: Церковь в том не нуждается. Похоже, что разгадка тайны важнейшей христианской святыни все же еще впереди.
 
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