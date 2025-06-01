https://ria.ru/20250601/relikviya-2020032095.html

Копье Судьбы: священная реликвия, за которой охотились Наполеон и Гитлер

Копье Судьбы: священная реликвия, за которой охотились Наполеон и Гитлер - РИА Новости, 01.06.2025

Копье Судьбы: священная реликвия, за которой охотились Наполеон и Гитлер

У этой реликвии множество имен: Копье судьбы, Святое копье, Копье Лонгина. По преданию, именно этим оружием римский центурион Гай Кассий Лонгин пронзил... РИА Новости, 01.06.2025

2025-06-01T08:04:00+03:00

2025-06-01T08:04:00+03:00

2025-06-01T08:04:00+03:00

иерусалим

армения

вена

иисус христос

религия

религия

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. У этой реликвии множество имен: Копье судьбы, Святое копье, Копье Лонгина. По преданию, именно этим оружием римский центурион Гай Кассий Лонгин пронзил распятого Иисуса Христа. С тех пор считается, что святыня может сделать владельца невероятно могущественным и даже дать ему власть над всем миром. Неудивительно, что многие хотели обладать копьем. Вот только где находится артефакт до сих пор остается загадкой."Удар милосердия"Римский сотник Лонгин — одна из самых неоднозначных фигур христианской истории. Церковь, как католическая, так и православная, считает его мучеником, хотя именно он пронзил копьем тело распятого Иисуса Христа. Центурион нанес удар Иисусу Христу между 4 и 5 ребром, копье прошло плевру, легкое и сердце, но при этом костей не повредило.По одной из легенд, Гай на месте казни командовал римскими легионерами, которые охраняли Голгофу, а копьем ударил Иисуса из милосердия, чтобы тот долго не мучился на кресте.По церковному преданию, в момент удара на глаза ему брызнула кровь Спасителя, и Лонгин, страдавший катарактой, тут же исцелился. Лонгин был и в числе стражей, приставленных к гробу Иисуса, и видел чудо Воскресения. После этого римлянин уверовал во Христа и отправился проповедовать в Каппадокию. Позже римляне казнили центуриона.Четыре копьяУже в первые века копье Лонгина наряду с терновым венцом и плащаницей считалось важнейшей реликвией. Хранилось в Иерусалиме, а затем в Константинополе.В XI веке на Ближний Восток вторглись турки-сельджуки. Крестоносцы бросились спасать бесценные святыни. Так многие артефакты оказались в Европе. Местные монастыри, желая повысить свой статус, объявляли: та или иная реликвия хранится именно у них. Богослов XVI века Жан Кальвин писал, что в одной только Франции пять обителей утверждают, что копье у них. Понять, где же хранится оригинал, довольно сложная задача.Сейчас известно о четырех копьях, претендующих на звание одной из величайших христианских реликвий. Они хранятся:• в Вене во дворце Хофбург;• в Кракове (после исследования признано копией "венского" копья);• в Ватикане в соборе Святого Петра;• в Армении в Эчмиадзинском монастыре.Мечтал владеть ГитлерДолгое время считалась, что "та самая" святыня находится в Вене, где с конца XVIII столетия хранится стальной наконечник копья. В лезвие вставлен гвоздь — по преданию, один из тех, которыми Спасителя прибили к кресту.Священным артефактом мечтал обладать Гитлер, впервые увидевший "венское копье" будучи молодым художником в 1909-м. Реликвия потрясла, будущего фюрера.После аннексии Австрии в 1938-м Гитлер распорядился торжественно перенести святыню в Нюрнберг. Там он демонстрировал ее как символ силы новой Германии."Историки оружия, однако, не раз высказывали сомнения: не похоже венское копье на то, которым пронзили Христа. Его форма больше напоминала те, что были в ходу уже в Средние века", — говорит историк-медиевист Клим Жуков.Как бы то ни было, но победы в войне Гитлеру копье не принесло.Украли у НаполеонаМечтал заполучить Копье Судьбы и Наполеон. Оно досталось ему в подарок от маршала Бернадота, когда тот унаследовал шведский престол. Когда артефакт оказался в руках Бонапарта, он решил продолжить завоевание мира.Император был отличным стратегом и воином, но даже обладание священной реликвией ему не помогло, когда он решился в 1812 году на поход в Россию. Тем более, что по легенде копье украл партизан Кузьма Неткач и передал русскому генерал-фельдмаршалу Кутузову, который перед смертью завещал его маршалу Гебхарду Блюхеру, непримиримому врагу Наполеона.Затем священный артефакт оказался в Вене в замке в Хофбурге, в дворцовой сокровищнице Габсбургов.Какое же из копий подлинноеСейчас все больше внимания приковывает к себе Ереванский экземпляр. Именно он по описанию больше всего подходит к настоящему Копью Лонгина. Считается, что реликвию, в середине I века принес в Армению сирийский проповедник, апостол Фаддей.Команда британских криминалистов, изучавшая другую святыню — Туринскую плащаницу - обнаружили на полотне след от раны, сходной с той, что упоминается в Евангелии. Эксперты также смогли установить, что наконечник, хранящийся в Армении, вполне мог оставить на плащанице схожий отпечаток. Совпадает и ширина — 4,5 сантиметра.Однако для полной уверенности ученым необходимо поработать непосредственно с артефактом. Это сейчас невозможно. В 1990-х католикос всех армян Вазген I на предложение проверить подлинность реликвии завил: Церковь в том не нуждается. Похоже, что разгадка тайны важнейшей христианской святыни все же еще впереди.

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иерусалим, армения, вена, иисус христос, религия