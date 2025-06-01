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Путин и Пашинян провели телефонный разговор - РИА Новости, 01.06.2025
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11:47 01.06.2025
https://ria.ru/20250601/razgovor-2020255566.html
Путин и Пашинян провели телефонный разговор
Путин и Пашинян провели телефонный разговор - РИА Новости, 01.06.2025
Путин и Пашинян провели телефонный разговор
Премьер Армении Никол Пашинян провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, сообщает пресс-служба армянского кабмина РИА Новости, 01.06.2025
2025-06-01T11:47:00+03:00
2025-06-01T11:47:00+03:00
владимир путин
никол пашинян
в мире
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ЕРЕВАН, 1 июн - РИА Новости. Премьер Армении Никол Пашинян провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, сообщает пресс-служба армянского кабмина "Президент России поздравил премьер-министра Армении с 50-летием и передал ему наилучшие пожелания", - говорится в сообщении. Отмечается, что Пашинян поблагодарил президента России за добрые пожелания. "В ходе телефонного разговора были также обсуждены вопросы двусторонних отношений и региональные процессы", - отметили в пресс-службе.
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владимир путин, никол пашинян, в мире, россия, армения
Владимир Путин, Никол Пашинян, В мире, Россия, Армения
Путин и Пашинян провели телефонный разговор

Путин и Пашинян по телефону обсудили двусторонние отношения

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Росии Владимир Путин общается по телефону
Президент Росии Владимир Путин общается по телефону - РИА Новости, 1920, 01.06.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент Росии Владимир Путин общается по телефону. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 1 июн - РИА Новости. Премьер Армении Никол Пашинян провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, сообщает пресс-служба армянского кабмина
«
"Президент России поздравил премьер-министра Армении с 50-летием и передал ему наилучшие пожелания", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Пашинян поблагодарил президента России за добрые пожелания.
"В ходе телефонного разговора были также обсуждены вопросы двусторонних отношений и региональные процессы", - отметили в пресс-службе.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
Пашинян рассказал Путину о завершении переговоров с Азербайджаном
14 марта, 15:41
 
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