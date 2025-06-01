https://ria.ru/20250601/razgovor-2020255566.html

Путин и Пашинян провели телефонный разговор

Путин и Пашинян провели телефонный разговор - РИА Новости, 01.06.2025

Путин и Пашинян провели телефонный разговор

Премьер Армении Никол Пашинян провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, сообщает пресс-служба армянского кабмина РИА Новости, 01.06.2025

2025-06-01T11:47:00+03:00

2025-06-01T11:47:00+03:00

2025-06-01T11:47:00+03:00

владимир путин

никол пашинян

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ЕРЕВАН, 1 июн - РИА Новости. Премьер Армении Никол Пашинян провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, сообщает пресс-служба армянского кабмина "Президент России поздравил премьер-министра Армении с 50-летием и передал ему наилучшие пожелания", - говорится в сообщении. Отмечается, что Пашинян поблагодарил президента России за добрые пожелания. "В ходе телефонного разговора были также обсуждены вопросы двусторонних отношений и региональные процессы", - отметили в пресс-службе.

https://ria.ru/20250314/pashinyan--2005033315.html

россия

армения

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

владимир путин, никол пашинян, в мире, россия, армения