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МЧС проводит работы на месте обрушения моста на поезд в Брянской области

МЧС проводит работы на месте обрушения моста на поезд в Брянской области - РИА Новости, 01.06.2025

МЧС проводит работы на месте обрушения моста на поезд в Брянской области

Пожарно-спасательные подразделения ведут аварийно-спасательные работы на месте обрушения автомобильного моста в Брянской области, сообщили в пресс-службе МЧС... РИА Новости, 01.06.2025

2025-06-01T00:35:00+03:00

2025-06-01T00:35:00+03:00

2025-06-01T00:38:00+03:00

происшествия

брянская область

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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

обрушение моста на поезд в брянской области

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Пожарно-спасательные подразделения ведут аварийно-спасательные работы на месте обрушения автомобильного моста в Брянской области, сообщили в пресс-службе МЧС РФ."Пожарно-спасательные подразделения проводят аварийно-спасательные работы на месте обрушения автомобильного моста в Брянской области. Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь", - говорится в сообщении.Отмечается, что в район проведения работ направлены дополнительные силы МЧС России, аварийно-спасательное оборудование, а также световые башни для проведения работ в ночное время.

https://ria.ru/20250601/most-2020202046.html

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происшествия, брянская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), обрушение моста на поезд в брянской области