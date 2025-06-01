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МЧС проводит работы на месте обрушения моста на поезд в Брянской области
МЧС проводит работы на месте обрушения моста на поезд в Брянской области - РИА Новости, 01.06.2025
МЧС проводит работы на месте обрушения моста на поезд в Брянской области
Пожарно-спасательные подразделения ведут аварийно-спасательные работы на месте обрушения автомобильного моста в Брянской области, сообщили в пресс-службе МЧС... РИА Новости, 01.06.2025
2025-06-01T00:35:00+03:00
2025-06-01T00:35:00+03:00
2025-06-01T00:38:00+03:00
происшествия
брянская область
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
обрушение моста на поезд в брянской области
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Пожарно-спасательные подразделения ведут аварийно-спасательные работы на месте обрушения автомобильного моста в Брянской области, сообщили в пресс-службе МЧС РФ."Пожарно-спасательные подразделения проводят аварийно-спасательные работы на месте обрушения автомобильного моста в Брянской области. Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь", - говорится в сообщении.Отмечается, что в район проведения работ направлены дополнительные силы МЧС России, аварийно-спасательное оборудование, а также световые башни для проведения работ в ночное время.
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происшествия, брянская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), обрушение моста на поезд в брянской области
Происшествия, Брянская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Обрушение моста на поезд в Брянской области
МЧС проводит работы на месте обрушения моста на поезд в Брянской области
МЧС: ведутся работы на месте обрушения моста на поезд в Брянской области