https://ria.ru/20250601/pvo-2020351898.html

В Ярославле не подтвердили сообщения о взрывах и работе ПВО

В Ярославле не подтвердили сообщения о взрывах и работе ПВО - РИА Новости, 01.06.2025

В Ярославле не подтвердили сообщения о взрывах и работе ПВО

Информация в соцсетях о взрывах и работе ПВО в Ярославле не подтвердилась, на данный момент угрозы атаки БПЛА нет, сообщило министерство региональной... РИА Новости, 01.06.2025

2025-06-01T23:08:00+03:00

2025-06-01T23:08:00+03:00

2025-06-01T23:08:00+03:00

происшествия

технологии

ярославль

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ЯРОСЛАВЛЬ, 1 июн – РИА Новости. Информация в соцсетях о взрывах и работе ПВО в Ярославле не подтвердилась, на данный момент угрозы атаки БПЛА нет, сообщило министерство региональной безопасности Ярославской области. "На данный момент угрозы БПЛА в регионе нет. Информация о взрывах в Дзержинском районе Ярославля и работе ПВО не подтвердилась", - говорится в сообщении. Ранее в воскресенье региональное министерство сообщало об ограничении работы мобильного интернета в Ярославской области, отмечая, что это связано с предупреждением возможных провокаций с использованием беспилотных аппаратов. Власти сообщали, что угрозы атаки БПЛА в регионе нет.

https://ria.ru/20250531/ukraina-2020161524.html

ярославль

ярославская область

дзержинский район

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происшествия, технологии, ярославль, ярославская область, дзержинский район