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В Ярославле не подтвердили сообщения о взрывах и работе ПВО - РИА Новости, 01.06.2025
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23:08 01.06.2025
https://ria.ru/20250601/pvo-2020351898.html
В Ярославле не подтвердили сообщения о взрывах и работе ПВО
В Ярославле не подтвердили сообщения о взрывах и работе ПВО - РИА Новости, 01.06.2025
В Ярославле не подтвердили сообщения о взрывах и работе ПВО
Информация в соцсетях о взрывах и работе ПВО в Ярославле не подтвердилась, на данный момент угрозы атаки БПЛА нет, сообщило министерство региональной... РИА Новости, 01.06.2025
2025-06-01T23:08:00+03:00
2025-06-01T23:08:00+03:00
происшествия
технологии
ярославль
ярославская область
дзержинский район
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ЯРОСЛАВЛЬ, 1 июн – РИА Новости. Информация в соцсетях о взрывах и работе ПВО в Ярославле не подтвердилась, на данный момент угрозы атаки БПЛА нет, сообщило министерство региональной безопасности Ярославской области. "На данный момент угрозы БПЛА в регионе нет. Информация о взрывах в Дзержинском районе Ярославля и работе ПВО не подтвердилась", - говорится в сообщении. Ранее в воскресенье региональное министерство сообщало об ограничении работы мобильного интернета в Ярославской области, отмечая, что это связано с предупреждением возможных провокаций с использованием беспилотных аппаратов. Власти сообщали, что угрозы атаки БПЛА в регионе нет.
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происшествия, технологии, ярославль, ярославская область, дзержинский район
Происшествия, Технологии, Ярославль, Ярославская область, Дзержинский район
В Ярославле не подтвердили сообщения о взрывах и работе ПВО

Минрегион: информация о взрывах и работе ПВО в Ярославле не подтвердилась

© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкВид на Ярославский речной порт
Вид на Ярославский речной порт - РИА Новости, 1920, 01.06.2025
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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ЯРОСЛАВЛЬ, 1 июн – РИА Новости. Информация в соцсетях о взрывах и работе ПВО в Ярославле не подтвердилась, на данный момент угрозы атаки БПЛА нет, сообщило министерство региональной безопасности Ярославской области.
"На данный момент угрозы БПЛА в регионе нет. Информация о взрывах в Дзержинском районе Ярославля и работе ПВО не подтвердилась", - говорится в сообщении.
Ранее в воскресенье региональное министерство сообщало об ограничении работы мобильного интернета в Ярославской области, отмечая, что это связано с предупреждением возможных провокаций с использованием беспилотных аппаратов. Власти сообщали, что угрозы атаки БПЛА в регионе нет.
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