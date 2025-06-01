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ПВО за сутки сбила сто украинских беспилотников
ПВО за сутки сбила сто украинских беспилотников - РИА Новости, 01.06.2025
ПВО за сутки сбила сто украинских беспилотников
Средства российской ПВО сбили за минувшие сутки 100 украинских беспилотников, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ. РИА Новости, 01.06.2025
2025-06-01T13:12:00+03:00
2025-06-01T13:12:00+03:00
2025-06-01T13:12:00+03:00
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Средства российской ПВО сбили за минувшие сутки 100 украинских беспилотников, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны сбиты семь управляемых авиационных бомб JDAM производства США и 100 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сводке российского ведомства. Кроме того, оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники и артиллерия группировок ВС РФ нанесли поражение инфраструктуре военного аэродрома, предприятию по ремонту военной техники, цехам по производству ударных беспилотных летательных аппаратов и месту их запуска, складам боеприпасов, а также пунктам временной дислокации подразделений ВСУ.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, сша, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, США, Вооруженные силы Украины
ПВО за сутки сбила сто украинских беспилотников
ПВО за сутки сбила сто украинских беспилотников и семь авиабомб