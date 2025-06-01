https://ria.ru/20250601/pvo-2020272653.html

ПВО за сутки сбила сто украинских беспилотников

ПВО за сутки сбила сто украинских беспилотников - РИА Новости, 01.06.2025

ПВО за сутки сбила сто украинских беспилотников

Средства российской ПВО сбили за минувшие сутки 100 украинских беспилотников, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ. РИА Новости, 01.06.2025

2025-06-01T13:12:00+03:00

2025-06-01T13:12:00+03:00

2025-06-01T13:12:00+03:00

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Средства российской ПВО сбили за минувшие сутки 100 украинских беспилотников, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны сбиты семь управляемых авиационных бомб JDAM производства США и 100 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сводке российского ведомства. Кроме того, оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники и артиллерия группировок ВС РФ нанесли поражение инфраструктуре военного аэродрома, предприятию по ремонту военной техники, цехам по производству ударных беспилотных летательных аппаратов и месту их запуска, складам боеприпасов, а также пунктам временной дислокации подразделений ВСУ.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, сша, вооруженные силы украины