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ПВО за сутки сбила сто украинских беспилотников - РИА Новости, 01.06.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
13:12 01.06.2025
https://ria.ru/20250601/pvo-2020272653.html
ПВО за сутки сбила сто украинских беспилотников
ПВО за сутки сбила сто украинских беспилотников - РИА Новости, 01.06.2025
ПВО за сутки сбила сто украинских беспилотников
Средства российской ПВО сбили за минувшие сутки 100 украинских беспилотников, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ. РИА Новости, 01.06.2025
2025-06-01T13:12:00+03:00
2025-06-01T13:12:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
сша
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Средства российской ПВО сбили за минувшие сутки 100 украинских беспилотников, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны сбиты семь управляемых авиационных бомб JDAM производства США и 100 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сводке российского ведомства. Кроме того, оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники и артиллерия группировок ВС РФ нанесли поражение инфраструктуре военного аэродрома, предприятию по ремонту военной техники, цехам по производству ударных беспилотных летательных аппаратов и месту их запуска, складам боеприпасов, а также пунктам временной дислокации подразделений ВСУ.
https://ria.ru/20250601/signal-2020234739.html
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россия, сша, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, США, Вооруженные силы Украины
ПВО за сутки сбила сто украинских беспилотников

ПВО за сутки сбила сто украинских беспилотников и семь авиабомб

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкКомандный пункт в составе зенитной ракетной системы
Командный пункт в составе зенитной ракетной системы - РИА Новости, 1920, 01.06.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Командный пункт в составе зенитной ракетной системы. Архивное фото
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Средства российской ПВО сбили за минувшие сутки 100 украинских беспилотников, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны сбиты семь управляемых авиационных бомб JDAM производства США и 100 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сводке российского ведомства.
Кроме того, оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники и артиллерия группировок ВС РФ нанесли поражение инфраструктуре военного аэродрома, предприятию по ремонту военной техники, цехам по производству ударных беспилотных летательных аппаратов и месту их запуска, складам боеприпасов, а также пунктам временной дислокации подразделений ВСУ.
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