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Путин и Пашинян обсудили двустороннюю повестку - РИА Новости, 01.06.2025
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12:13 01.06.2025
https://ria.ru/20250601/putin-2020261319.html
Путин и Пашинян обсудили двустороннюю повестку
Путин и Пашинян обсудили двустороннюю повестку - РИА Новости, 01.06.2025
Путин и Пашинян обсудили двустороннюю повестку
Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Армении Никола Пашиняна, они обсудили двустороннюю и региональную повестки, а... РИА Новости, 01.06.2025
2025-06-01T12:13:00+03:00
2025-06-01T12:13:00+03:00
россия
армения
никол пашинян
владимир путин
в мире
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Армении Никола Пашиняна, они обсудили двустороннюю и региональную повестки, а также подтвердили взаимный настрой на укрепление отношений, сообщила пресс-служба Кремля. "В ходе телефонного разговора президент Российской Федерации Владимир Путин тепло поздравил премьер-министра Республики Армения Никола Пашиняна с 50-летним юбилеем. Обсуждены некоторые актуальные вопросы двусторонней и региональной повестки дня. Подтвержден взаимный настрой на всестороннее укрепление отношений стратегического партнерства и союзничества", - говорится в сообщении. Отмечается, что Пашиняну также была направлена поздравительная телеграмма.
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россия, армения, никол пашинян, владимир путин, в мире
Россия, Армения, Никол Пашинян, Владимир Путин, В мире
Путин и Пашинян обсудили двустороннюю повестку

Путин и Пашинян подтвердили взаимный настрой на укрепление отношений

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 01.06.2025
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Армении Никола Пашиняна, они обсудили двустороннюю и региональную повестки, а также подтвердили взаимный настрой на укрепление отношений, сообщила пресс-служба Кремля.
"В ходе телефонного разговора президент Российской Федерации Владимир Путин тепло поздравил премьер-министра Республики Армения Никола Пашиняна с 50-летним юбилеем. Обсуждены некоторые актуальные вопросы двусторонней и региональной повестки дня. Подтвержден взаимный настрой на всестороннее укрепление отношений стратегического партнерства и союзничества", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Пашиняну также была направлена поздравительная телеграмма.
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