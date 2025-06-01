https://ria.ru/20250601/putin-2020261319.html

Путин и Пашинян обсудили двустороннюю повестку

Путин и Пашинян обсудили двустороннюю повестку - РИА Новости, 01.06.2025

Путин и Пашинян обсудили двустороннюю повестку

Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Армении Никола Пашиняна, они обсудили двустороннюю и региональную повестки, а... РИА Новости, 01.06.2025

2025-06-01T12:13:00+03:00

2025-06-01T12:13:00+03:00

2025-06-01T12:13:00+03:00

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армения

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Армении Никола Пашиняна, они обсудили двустороннюю и региональную повестки, а также подтвердили взаимный настрой на укрепление отношений, сообщила пресс-служба Кремля. "В ходе телефонного разговора президент Российской Федерации Владимир Путин тепло поздравил премьер-министра Республики Армения Никола Пашиняна с 50-летним юбилеем. Обсуждены некоторые актуальные вопросы двусторонней и региональной повестки дня. Подтвержден взаимный настрой на всестороннее укрепление отношений стратегического партнерства и союзничества", - говорится в сообщении. Отмечается, что Пашиняну также была направлена поздравительная телеграмма.

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Варвара Скокшина

россия, армения, никол пашинян, владимир путин, в мире