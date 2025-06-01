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Путин и Пашинян обсудили двустороннюю повестку
Путин и Пашинян обсудили двустороннюю повестку - РИА Новости, 01.06.2025
Путин и Пашинян обсудили двустороннюю повестку
Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Армении Никола Пашиняна, они обсудили двустороннюю и региональную повестки, а... РИА Новости, 01.06.2025
2025-06-01T12:13:00+03:00
2025-06-01T12:13:00+03:00
2025-06-01T12:13:00+03:00
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Армении Никола Пашиняна, они обсудили двустороннюю и региональную повестки, а также подтвердили взаимный настрой на укрепление отношений, сообщила пресс-служба Кремля. "В ходе телефонного разговора президент Российской Федерации Владимир Путин тепло поздравил премьер-министра Республики Армения Никола Пашиняна с 50-летним юбилеем. Обсуждены некоторые актуальные вопросы двусторонней и региональной повестки дня. Подтвержден взаимный настрой на всестороннее укрепление отношений стратегического партнерства и союзничества", - говорится в сообщении. Отмечается, что Пашиняну также была направлена поздравительная телеграмма.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, армения, никол пашинян, владимир путин, в мире
Россия, Армения, Никол Пашинян, Владимир Путин, В мире
Путин и Пашинян обсудили двустороннюю повестку
Путин и Пашинян подтвердили взаимный настрой на укрепление отношений