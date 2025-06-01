https://ria.ru/20250601/putin-2020234164.html

Путин рассказал о помощи Российского детского фонда детям участников СВО

Путин рассказал о помощи Российского детского фонда детям участников СВО - РИА Новости, 01.06.2025

Путин рассказал о помощи Российского детского фонда детям участников СВО

Действенная поддержка, которую Российский детский фонд оказывает детям участников специальной военной операции, заслуживает глубокого уважения, заявил президент РИА Новости, 01.06.2025

2025-06-01T09:22:00+03:00

2025-06-01T09:22:00+03:00

2025-06-01T09:31:00+03:00

российский детский фонд

владимир путин

общество

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Действенная поддержка, которую Российский детский фонд оказывает детям участников специальной военной операции, заслуживает глубокого уважения, заявил президент РФ Владимир Путин."Глубокого уважения заслуживает действенная поддержка, которую фонд оказывает детям участников специальной военной операции", - отметил Путин в обращении к участникам и гостям мероприятий, посвященных Международному дню защиты детей.Он подчеркнул, что повышение благосостояния граждан, продвижение семейных ценностей, воспитание детей, создание условий для раскрытия их талантов – ключевой общенациональный приоритет."От слаженной работы, плодотворного партнерства государства и общества по этим важнейшим вопросам прямо зависят наше будущее, укрепление государственности и суверенитета России", - добавил президент.

https://ria.ru/20250601/most-2020225936.html

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2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

российский детский фонд , владимир путин, общество