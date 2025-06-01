Путин поздравил Пашиняна с юбилеем
Путин поздравил Пашиняна с 50-летним юбилеем
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян во время встречи. Архивное фото
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил премьер-министра Армении Николу Пашиняна с 50-летним юбилеем и отметил, что совместными усилиями РФ и Армения могут обеспечить развитие отношений в русле упрочения стабильности, безопасности и благополучия, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Уважаемый Никол Воваевич, примите искренние поздравления по случаю Вашего 50-летнего юбилея. Россию и Армению исторически связывают дружественные отношения. Уверен, что совместными усилиями мы можем обеспечить дальнейшее развитие этих отношений на всех направлениях. Это, несомненно, отвечает коренным интересам наших народов, идёт в русле упрочения стабильности, безопасности и благополучия на евразийском пространстве", - говорится в телеграмме.
Также Путин пожелал премьер-министру крепкого здоровья, счастья и успехов в государственной деятельности.
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