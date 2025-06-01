https://ria.ru/20250601/putin-2020216791.html

Келлог выразил уверенность, что конфликт на Украине закончится миром

Келлог выразил уверенность, что конфликт на Украине закончится миром - РИА Новости, 01.06.2025

Келлог выразил уверенность, что конфликт на Украине закончится миром

Спецпредставитель президента США по Украине Кит Келлог в эфире Fox News выразил уверенность, что конфликт на Украине закончится миром. РИА Новости, 01.06.2025

2025-06-01T05:55:00+03:00

2025-06-01T05:55:00+03:00

2025-06-01T06:02:00+03:00

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Спецпредставитель президента США по Украине Кит Келлог в эфире Fox News выразил уверенность, что конфликт на Украине закончится миром. На соответствующий вопрос ведущей Келлог ответил положительно."Да , я так считаю, ... если кто-то и может сделать это, так это Трамп ", — заявил Келлог.Спецпредставитель Трампа добавил, что "все усердно работают" над урегулированием конфликта.Ранее Келлог в эфире Fox News признал, что президент Владимир Путин прав, говоря о происходящем на Украине как о прокси-войне против России.Новый раунд переговоров России и Украины пройдет в понедельник, 2 июня, в Стамбуле. На них Москва передаст меморандум по будущему мирному договору. Он включает все аспекты для решения первопричин конфликта.Состав отечественной делегации будет тот же, что и в предыдущем раунде: помощник президента Владимир Мединский, замглавы МИД Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба российских Вооруженных сил Игорь Костюков и замминистра обороны Александр Фомин.Первая за три года встреча представителей Москвы и Киева состоялась 16 мая в Стамбуле. Стороны договорились провести масштабный — 1000 на 1000 — обмен пленными и представить видение возможностей будущего перемирия.

https://ria.ru/20250516/rubio-2017251138.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

россия, украина, сша, владимир путин, кит келлог, дональд трамп, нато