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Келлог выразил уверенность, что конфликт на Украине закончится миром - РИА Новости, 01.06.2025
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05:55 01.06.2025 (обновлено: 06:02 01.06.2025)
https://ria.ru/20250601/putin-2020216791.html
Келлог выразил уверенность, что конфликт на Украине закончится миром
Келлог выразил уверенность, что конфликт на Украине закончится миром - РИА Новости, 01.06.2025
Келлог выразил уверенность, что конфликт на Украине закончится миром
Спецпредставитель президента США по Украине Кит Келлог в эфире Fox News выразил уверенность, что конфликт на Украине закончится миром. РИА Новости, 01.06.2025
2025-06-01T05:55:00+03:00
2025-06-01T06:02:00+03:00
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Спецпредставитель президента США по Украине Кит Келлог в эфире Fox News выразил уверенность, что конфликт на Украине закончится миром. На соответствующий вопрос ведущей Келлог ответил положительно.&quot;Да , я так считаю, ... если кто-то и может сделать это, так это Трамп &quot;, — заявил Келлог.Спецпредставитель Трампа добавил, что "все усердно работают" над урегулированием конфликта.Ранее Келлог в эфире Fox News признал, что президент Владимир Путин прав, говоря о происходящем на Украине как о прокси-войне против России.Новый раунд переговоров России и Украины пройдет в понедельник, 2 июня, в Стамбуле. На них Москва передаст меморандум по будущему мирному договору. Он включает все аспекты для решения первопричин конфликта.Состав отечественной делегации будет тот же, что и в предыдущем раунде: помощник президента Владимир Мединский, замглавы МИД Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба российских Вооруженных сил Игорь Костюков и замминистра обороны Александр Фомин.Первая за три года встреча представителей Москвы и Киева состоялась 16 мая в Стамбуле. Стороны договорились провести масштабный — 1000 на 1000 — обмен пленными и представить видение возможностей будущего перемирия.
https://ria.ru/20250516/rubio-2017251138.html
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россия, украина, сша, владимир путин, кит келлог, дональд трамп, нато
Россия, Украина, США, Владимир Путин, Кит Келлог, Дональд Трамп, НАТО
Келлог выразил уверенность, что конфликт на Украине закончится миром

Келлог: конфликт на Украине закончится миром при посредничестве Трампа

© AP Photo / Susan WalshКит Келлог
Кит Келлог - РИА Новости, 1920, 01.06.2025
© AP Photo / Susan Walsh
Кит Келлог. Архивное фото
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Спецпредставитель президента США по Украине Кит Келлог в эфире Fox News выразил уверенность, что конфликт на Украине закончится миром.
На соответствующий вопрос ведущей Келлог ответил положительно.
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"Да , я так считаю, ... если кто-то и может сделать это, так это Трамп ", — заявил Келлог.

Спецпредставитель Трампа добавил, что "все усердно работают" над урегулированием конфликта.
Ранее Келлог в эфире Fox News признал, что президент Владимир Путин прав, говоря о происходящем на Украине как о прокси-войне против России.
Новый раунд переговоров России и Украины пройдет в понедельник, 2 июня, в Стамбуле. На них Москва передаст меморандум по будущему мирному договору. Он включает все аспекты для решения первопричин конфликта.
Состав отечественной делегации будет тот же, что и в предыдущем раунде: помощник президента Владимир Мединский, замглавы МИД Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба российских Вооруженных сил Игорь Костюков и замминистра обороны Александр Фомин.
Первая за три года встреча представителей Москвы и Киева состоялась 16 мая в Стамбуле. Стороны договорились провести масштабный — 1000 на 1000 — обмен пленными и представить видение возможностей будущего перемирия.
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РоссияУкраинаСШАВладимир ПутинКит КеллогДональд ТрампНАТО
 
 
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