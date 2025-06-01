https://ria.ru/20250601/putin-2020216791.html
Келлог выразил уверенность, что конфликт на Украине закончится миром
Келлог выразил уверенность, что конфликт на Украине закончится миром - РИА Новости, 01.06.2025
Келлог выразил уверенность, что конфликт на Украине закончится миром
Спецпредставитель президента США по Украине Кит Келлог в эфире Fox News выразил уверенность, что конфликт на Украине закончится миром. РИА Новости, 01.06.2025
2025-06-01T05:55:00+03:00
2025-06-01T05:55:00+03:00
2025-06-01T06:02:00+03:00
россия
украина
сша
владимир путин
кит келлог
дональд трамп
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0d/1999043757_0:44:3029:1748_1920x0_80_0_0_3ba724d77fc5359ffeadf5dc748f3efd.jpg
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Спецпредставитель президента США по Украине Кит Келлог в эфире Fox News выразил уверенность, что конфликт на Украине закончится миром. На соответствующий вопрос ведущей Келлог ответил положительно."Да , я так считаю, ... если кто-то и может сделать это, так это Трамп ", — заявил Келлог.Спецпредставитель Трампа добавил, что "все усердно работают" над урегулированием конфликта.Ранее Келлог в эфире Fox News признал, что президент Владимир Путин прав, говоря о происходящем на Украине как о прокси-войне против России.Новый раунд переговоров России и Украины пройдет в понедельник, 2 июня, в Стамбуле. На них Москва передаст меморандум по будущему мирному договору. Он включает все аспекты для решения первопричин конфликта.Состав отечественной делегации будет тот же, что и в предыдущем раунде: помощник президента Владимир Мединский, замглавы МИД Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба российских Вооруженных сил Игорь Костюков и замминистра обороны Александр Фомин.Первая за три года встреча представителей Москвы и Киева состоялась 16 мая в Стамбуле. Стороны договорились провести масштабный — 1000 на 1000 — обмен пленными и представить видение возможностей будущего перемирия.
https://ria.ru/20250516/rubio-2017251138.html
https://ria.ru/20250517/tramp-2017518391.html
россия
украина
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0d/1999043757_298:0:3029:2048_1920x0_80_0_0_c25abebadf0844cfd7e21a1e8f32089f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, сша, владимир путин, кит келлог, дональд трамп, нато
Россия, Украина, США, Владимир Путин, Кит Келлог, Дональд Трамп, НАТО
Келлог выразил уверенность, что конфликт на Украине закончится миром
Келлог: конфликт на Украине закончится миром при посредничестве Трампа
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости.
Спецпредставитель президента США по Украине Кит Келлог в эфире Fox News
выразил уверенность, что конфликт на Украине закончится миром.
На соответствующий вопрос ведущей Келлог
ответил положительно.
«
"Да , я так считаю, ... если кто-то и может сделать это, так это Трамп ", — заявил Келлог.
Спецпредставитель Трампа добавил, что "все усердно работают" над урегулированием конфликта.
Ранее Келлог в эфире Fox News признал, что президент Владимир Путин прав, говоря о происходящем на Украине как о прокси-войне против России.
Новый раунд переговоров России и Украины пройдет в понедельник, 2 июня, в Стамбуле. На них Москва передаст меморандум по будущему мирному договору. Он включает все аспекты для решения первопричин конфликта.
Состав отечественной делегации будет тот же, что и в предыдущем раунде: помощник президента Владимир Мединский, замглавы МИД Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба российских Вооруженных сил Игорь Костюков и замминистра обороны Александр Фомин.
Первая за три года встреча представителей Москвы и Киева состоялась 16 мая в Стамбуле. Стороны договорились провести масштабный — 1000 на 1000 — обмен пленными и представить видение возможностей будущего перемирия.