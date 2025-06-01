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Пушилин отреагировал на трагедию в Брянской области
Пушилин отреагировал на трагедию в Брянской области - РИА Новости, 01.06.2025
Пушилин отреагировал на трагедию в Брянской области
Глава ДНР Денис Пушилин выразил соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим в результате ЧП в Брянской области. РИА Новости, 01.06.2025
2025-06-01T10:22:00+03:00
2025-06-01T10:22:00+03:00
2025-06-01T10:22:00+03:00
брянская область
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московская железная дорога
обрушение моста на поезд в брянской области
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ДОНЕЦК, 1 июн - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин выразил соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим в результате ЧП в Брянской области. "Выражаю глубокие соболезнования семьям погибших в этой ужасной трагедии. Донбасс разделяет вашу скорбь. Сил и терпения родным погибших. Пострадавшим - скорейшего выздоровления", - написал Пушилин в Telegram-канале. Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз информировал, что в Выгоничском районе произошло обрушение моста. Как заявляла Московская железная дорога, произошел сход локомотива и вагонов пассажирского поезда №86 сообщением Климов – Москва из-за обрушения пролетного строения автомобильного моста в результате незаконного вмешательства в деятельность транспорта. Губернатор ранее сообщал о семи погибших и 35 пострадавших. По последним данным, число пострадавших возросло до 66.
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брянская область, донецкая народная республика, донбасс, денис пушилин, александр богомаз, московская железная дорога, обрушение моста на поезд в брянской области
Брянская область, Донецкая Народная Республика, Донбасс, Денис Пушилин, Александр Богомаз, Московская железная дорога, Обрушение моста на поезд в Брянской области
Пушилин отреагировал на трагедию в Брянской области
Пушилин выразил соболезнования семьям погибших при ЧП в Брянской области