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Пушилин отреагировал на трагедию в Брянской области - РИА Новости, 01.06.2025
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10:22 01.06.2025
https://ria.ru/20250601/pushilin-2020244055.html
Пушилин отреагировал на трагедию в Брянской области
Пушилин отреагировал на трагедию в Брянской области - РИА Новости, 01.06.2025
Пушилин отреагировал на трагедию в Брянской области
Глава ДНР Денис Пушилин выразил соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим в результате ЧП в Брянской области. РИА Новости, 01.06.2025
2025-06-01T10:22:00+03:00
2025-06-01T10:22:00+03:00
брянская область
донецкая народная республика
донбасс
денис пушилин
александр богомаз
московская железная дорога
обрушение моста на поезд в брянской области
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ДОНЕЦК, 1 июн - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин выразил соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим в результате ЧП в Брянской области. "Выражаю глубокие соболезнования семьям погибших в этой ужасной трагедии. Донбасс разделяет вашу скорбь. Сил и терпения родным погибших. Пострадавшим - скорейшего выздоровления", - написал Пушилин в Telegram-канале. Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз информировал, что в Выгоничском районе произошло обрушение моста. Как заявляла Московская железная дорога, произошел сход локомотива и вагонов пассажирского поезда №86 сообщением Климов – Москва из-за обрушения пролетного строения автомобильного моста в результате незаконного вмешательства в деятельность транспорта. Губернатор ранее сообщал о семи погибших и 35 пострадавших. По последним данным, число пострадавших возросло до 66.
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брянская область, донецкая народная республика, донбасс, денис пушилин, александр богомаз, московская железная дорога, обрушение моста на поезд в брянской области
Брянская область, Донецкая Народная Республика, Донбасс, Денис Пушилин, Александр Богомаз, Московская железная дорога, Обрушение моста на поезд в Брянской области
Пушилин отреагировал на трагедию в Брянской области

Пушилин выразил соболезнования семьям погибших при ЧП в Брянской области

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкГлава ДНР Денис Пушилин
Глава ДНР Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 01.06.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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ДОНЕЦК, 1 июн - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин выразил соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим в результате ЧП в Брянской области.
"Выражаю глубокие соболезнования семьям погибших в этой ужасной трагедии. Донбасс разделяет вашу скорбь. Сил и терпения родным погибших. Пострадавшим - скорейшего выздоровления", - написал Пушилин в Telegram-канале.
Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз информировал, что в Выгоничском районе произошло обрушение моста. Как заявляла Московская железная дорога, произошел сход локомотива и вагонов пассажирского поезда №86 сообщением Климов – Москва из-за обрушения пролетного строения автомобильного моста в результате незаконного вмешательства в деятельность транспорта. Губернатор ранее сообщал о семи погибших и 35 пострадавших. По последним данным, число пострадавших возросло до 66.
Обрушение железнодорожного моста на 48-м км трассы Тросна-Калиновка Железногорского района в Курской области - РИА Новости, 1920, 01.06.2025
В Орловской области предложили помочь устранить последствия ЧП с поездами
10:20
 
Брянская областьДонецкая Народная РеспубликаДонбассДенис ПушилинАлександр БогомазМосковская железная дорогаОбрушение моста на поезд в Брянской области
 
 
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Один из вагонов поезда Климов - Москва, раздавленный обрушившимся мостом в Брянской областиКрушение поездов в Брянской и Курской областях. Онлайн-репортаж08:38
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