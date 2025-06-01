https://ria.ru/20250601/pushilin-2020244055.html

Пушилин отреагировал на трагедию в Брянской области

Пушилин отреагировал на трагедию в Брянской области - РИА Новости, 01.06.2025

Пушилин отреагировал на трагедию в Брянской области

Глава ДНР Денис Пушилин выразил соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим в результате ЧП в Брянской области. РИА Новости, 01.06.2025

2025-06-01T10:22:00+03:00

2025-06-01T10:22:00+03:00

2025-06-01T10:22:00+03:00

брянская область

донецкая народная республика

донбасс

денис пушилин

александр богомаз

московская железная дорога

обрушение моста на поезд в брянской области

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ДОНЕЦК, 1 июн - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин выразил соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим в результате ЧП в Брянской области. "Выражаю глубокие соболезнования семьям погибших в этой ужасной трагедии. Донбасс разделяет вашу скорбь. Сил и терпения родным погибших. Пострадавшим - скорейшего выздоровления", - написал Пушилин в Telegram-канале. Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз информировал, что в Выгоничском районе произошло обрушение моста. Как заявляла Московская железная дорога, произошел сход локомотива и вагонов пассажирского поезда №86 сообщением Климов – Москва из-за обрушения пролетного строения автомобильного моста в результате незаконного вмешательства в деятельность транспорта. Губернатор ранее сообщал о семи погибших и 35 пострадавших. По последним данным, число пострадавших возросло до 66.

https://ria.ru/20250601/chp-2020243583.html

брянская область

донецкая народная республика

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брянская область, донецкая народная республика, донбасс, денис пушилин, александр богомаз, московская железная дорога, обрушение моста на поезд в брянской области