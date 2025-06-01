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В брянской школе открыли пункт временного размещения после обрушения моста - РИА Новости, 01.06.2025
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01:24 01.06.2025
https://ria.ru/20250601/punkt-2020204987.html
В брянской школе открыли пункт временного размещения после обрушения моста
В брянской школе открыли пункт временного размещения после обрушения моста - РИА Новости, 01.06.2025
В брянской школе открыли пункт временного размещения после обрушения моста
Пункт временного размещения организован на базе Выгоничского средней общеобразовательной школы в брянском поселке Выгоничи после обрушения моста и схода... РИА Новости, 01.06.2025
2025-06-01T01:24:00+03:00
2025-06-01T01:24:00+03:00
происшествия
выгоничский район
брянская область
москва
александр богомаз
московская железная дорога
обрушение моста на поезд в брянской области
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РЯЗАНЬ, 1 июн - РИА Новости. Пункт временного размещения организован на базе Выгоничского средней общеобразовательной школы в брянском поселке Выгоничи после обрушения моста и схода пассажирского поезда, для людей организовано питание, работает медицинская служба, сообщили РИА Новости в школе. Ранее губернатор региона Александр Богомаз информировал, что в Выгоничском районе Брянской области произошло обрушение моста. Как заявляла Московская железная дорога, произошел сход локомотива и вагонов пассажирского поезда №86 сообщением Климов – Москва из-за обрушения пролетного строения автомобильного моста в результате незаконного вмешательства в деятельность транспорта. "Люди прибывают, для них все организовано: и питание, и медицинская служба работает", - сообщили РИА Новости в Выгоничской школе, подтвердив, что у них организован пункт временного размещения.
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выгоничский район
брянская область
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происшествия, выгоничский район, брянская область, москва, александр богомаз, московская железная дорога, обрушение моста на поезд в брянской области
Происшествия, Выгоничский район, Брянская область, Москва, Александр Богомаз, Московская железная дорога, Обрушение моста на поезд в Брянской области
В брянской школе открыли пункт временного размещения после обрушения моста

В брянской школе после обрушения моста организовали пункт временного размещения

© РИА Новости / Алексей СухоруковМедик около автомобиля скорой медицинской помощи
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 01.06.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи . Архивное фото
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РЯЗАНЬ, 1 июн - РИА Новости. Пункт временного размещения организован на базе Выгоничского средней общеобразовательной школы в брянском поселке Выгоничи после обрушения моста и схода пассажирского поезда, для людей организовано питание, работает медицинская служба, сообщили РИА Новости в школе.
Ранее губернатор региона Александр Богомаз информировал, что в Выгоничском районе Брянской области произошло обрушение моста. Как заявляла Московская железная дорога, произошел сход локомотива и вагонов пассажирского поезда №86 сообщением Климов – Москва из-за обрушения пролетного строения автомобильного моста в результате незаконного вмешательства в деятельность транспорта.
"Люди прибывают, для них все организовано: и питание, и медицинская служба работает", - сообщили РИА Новости в Выгоничской школе, подтвердив, что у них организован пункт временного размещения.
В Брянской области мост упал на пассажирский поезд. Кадр из видео - РИА Новости, 1920, 01.06.2025
В Брянской области мост рухнул на пассажирский поезд
00:29
 
ПроисшествияВыгоничский районБрянская областьМоскваАлександр БогомазМосковская железная дорогаОбрушение моста на поезд в Брянской области
 
 
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Один из вагонов поезда Климов - Москва, раздавленный обрушившимся мостом в Брянской областиКрушение поездов в Брянской и Курской областях. Онлайн-репортаж08:38
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