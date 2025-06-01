https://ria.ru/20250601/punkt-2020204987.html

В брянской школе открыли пункт временного размещения после обрушения моста

В брянской школе открыли пункт временного размещения после обрушения моста - РИА Новости, 01.06.2025

В брянской школе открыли пункт временного размещения после обрушения моста

Пункт временного размещения организован на базе Выгоничского средней общеобразовательной школы в брянском поселке Выгоничи после обрушения моста и схода... РИА Новости, 01.06.2025

2025-06-01T01:24:00+03:00

2025-06-01T01:24:00+03:00

2025-06-01T01:24:00+03:00

происшествия

выгоничский район

брянская область

москва

александр богомаз

московская железная дорога

обрушение моста на поезд в брянской области

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РЯЗАНЬ, 1 июн - РИА Новости. Пункт временного размещения организован на базе Выгоничского средней общеобразовательной школы в брянском поселке Выгоничи после обрушения моста и схода пассажирского поезда, для людей организовано питание, работает медицинская служба, сообщили РИА Новости в школе. Ранее губернатор региона Александр Богомаз информировал, что в Выгоничском районе Брянской области произошло обрушение моста. Как заявляла Московская железная дорога, произошел сход локомотива и вагонов пассажирского поезда №86 сообщением Климов – Москва из-за обрушения пролетного строения автомобильного моста в результате незаконного вмешательства в деятельность транспорта. "Люди прибывают, для них все организовано: и питание, и медицинская служба работает", - сообщили РИА Новости в Выгоничской школе, подтвердив, что у них организован пункт временного размещения.

https://ria.ru/20250601/most-2020201757.html

выгоничский район

брянская область

москва

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происшествия, выгоничский район, брянская область, москва, александр богомаз, московская железная дорога, обрушение моста на поезд в брянской области