https://ria.ru/20250601/proverka-2020202401.html

Прокуратура организовала проверку после обрушения моста на поезд

Прокуратура организовала проверку после обрушения моста на поезд - РИА Новости, 01.06.2025

Прокуратура организовала проверку после обрушения моста на поезд

Московская межрегиональная транспортная прокуратура сообщила о проверке по факту повреждения железнодорожной инфраструктуры в результате обрушения путепровода в РИА Новости, 01.06.2025

2025-06-01T00:45:00+03:00

2025-06-01T00:45:00+03:00

2025-06-01T00:50:00+03:00

происшествия

обрушение моста на поезд в брянской области

брянская область

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РЯЗАНЬ, 1 июн - РИА Новости. Московская межрегиональная транспортная прокуратура сообщила о проверке по факту повреждения железнодорожной инфраструктуры в результате обрушения путепровода в Брянской области."Московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала проверку по факту повреждения железнодорожной инфраструктуры в результате обрушения путепровода в Брянской области. В результате происшествия был поврежден пассажирский поезд сообщением Климово – Москва", - сообщается в Telegram-канале прокуратуры.Отмечается, что соблюдение прав пассажиров железнодорожного транспорта на контроле прокуратуры. На месте находится брянский транспортный прокурор Константин Толмачев.

https://ria.ru/20250601/mzhd-2020202510.html

брянская область

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2025

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происшествия, обрушение моста на поезд в брянской области, брянская область