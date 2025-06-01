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Прокуратура организовала проверку после обрушения моста на поезд
Прокуратура организовала проверку после обрушения моста на поезд - РИА Новости, 01.06.2025
Прокуратура организовала проверку после обрушения моста на поезд
Московская межрегиональная транспортная прокуратура сообщила о проверке по факту повреждения железнодорожной инфраструктуры в результате обрушения путепровода в РИА Новости, 01.06.2025
2025-06-01T00:45:00+03:00
2025-06-01T00:45:00+03:00
2025-06-01T00:50:00+03:00
происшествия
обрушение моста на поезд в брянской области
брянская область
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РЯЗАНЬ, 1 июн - РИА Новости. Московская межрегиональная транспортная прокуратура сообщила о проверке по факту повреждения железнодорожной инфраструктуры в результате обрушения путепровода в Брянской области."Московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала проверку по факту повреждения железнодорожной инфраструктуры в результате обрушения путепровода в Брянской области. В результате происшествия был поврежден пассажирский поезд сообщением Климово – Москва", - сообщается в Telegram-канале прокуратуры.Отмечается, что соблюдение прав пассажиров железнодорожного транспорта на контроле прокуратуры. На месте находится брянский транспортный прокурор Константин Толмачев.
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происшествия, обрушение моста на поезд в брянской области, брянская область
Происшествия, Обрушение моста на поезд в Брянской области, Брянская область
Прокуратура организовала проверку после обрушения моста на поезд
Транспортная прокуратура организовала проверку после обрушения моста на поезд