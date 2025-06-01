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На Камчатке загорелся рыбокомбинат - РИА Новости, 01.06.2025
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17:24 01.06.2025 (обновлено: 18:05 01.06.2025)
https://ria.ru/20250601/pozhar-2020308914.html
На Камчатке загорелся рыбокомбинат
На Камчатке загорелся рыбокомбинат - РИА Новости, 01.06.2025
На Камчатке загорелся рыбокомбинат
Пожар на 500 квадратных метрах тушат на рыбокомбинате на Камчатке, предварительно, взрывались кислородные баллоны, сообщает региональное правительство. РИА Новости, 01.06.2025
2025-06-01T17:24:00+03:00
2025-06-01T18:05:00+03:00
происшествия
камчатка
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ВЛАДИВОСТОК, 1 июн – РИА Новости. Пожар на 500 квадратных метрах тушат на рыбокомбинате на Камчатке, предварительно, взрывались кислородные баллоны, сообщает региональное правительство. "По данным спасателей, горит рыбокомбинат "Октябрьский"… Площадь возгорания составляет 500 квадратных метров. Ведётся работа по тушению пожара… Возгорание произошло в складском помещении. По предварительной информации, взрывались кислородные баллоны. Пожарным удалось отсечь огонь, чтобы не допустить дальнейшие взрывы", - говорится в сообщении. Как уточняет ведомство, 20 огнеборцев и четыре единицы техники задействованы в ликвидации пожара.
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Наталья Макарова
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происшествия, камчатка
Происшествия, Камчатка
На Камчатке загорелся рыбокомбинат

На Камчатке на рыбокомбинате, предварительно, загорелись кислородные баллоны

© Фото : Камчатский край | Правительство/TelegramПожар на рыбокомбинате на Камчатке. 1 июня 2025
Пожар на рыбокомбинате на Камчатке. 1 июня 2025 - РИА Новости, 1920, 01.06.2025
© Фото : Камчатский край | Правительство/Telegram
Пожар на рыбокомбинате на Камчатке. 1 июня 2025
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ВЛАДИВОСТОК, 1 июн – РИА Новости. Пожар на 500 квадратных метрах тушат на рыбокомбинате на Камчатке, предварительно, взрывались кислородные баллоны, сообщает региональное правительство.
«
"По данным спасателей, горит рыбокомбинат "Октябрьский"… Площадь возгорания составляет 500 квадратных метров. Ведётся работа по тушению пожара… Возгорание произошло в складском помещении. По предварительной информации, взрывались кислородные баллоны. Пожарным удалось отсечь огонь, чтобы не допустить дальнейшие взрывы", - говорится в сообщении.
Как уточняет ведомство, 20 огнеборцев и четыре единицы техники задействованы в ликвидации пожара.
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ПроисшествияКамчатка
 
 
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