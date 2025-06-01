https://ria.ru/20250601/pozhar-2020308914.html

На Камчатке загорелся рыбокомбинат

На Камчатке загорелся рыбокомбинат - РИА Новости, 01.06.2025

На Камчатке загорелся рыбокомбинат

Пожар на 500 квадратных метрах тушат на рыбокомбинате на Камчатке, предварительно, взрывались кислородные баллоны, сообщает региональное правительство. РИА Новости, 01.06.2025

2025-06-01T17:24:00+03:00

2025-06-01T17:24:00+03:00

2025-06-01T18:05:00+03:00

происшествия

камчатка

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ВЛАДИВОСТОК, 1 июн – РИА Новости. Пожар на 500 квадратных метрах тушат на рыбокомбинате на Камчатке, предварительно, взрывались кислородные баллоны, сообщает региональное правительство. "По данным спасателей, горит рыбокомбинат "Октябрьский"… Площадь возгорания составляет 500 квадратных метров. Ведётся работа по тушению пожара… Возгорание произошло в складском помещении. По предварительной информации, взрывались кислородные баллоны. Пожарным удалось отсечь огонь, чтобы не допустить дальнейшие взрывы", - говорится в сообщении. Как уточняет ведомство, 20 огнеборцев и четыре единицы техники задействованы в ликвидации пожара.

https://ria.ru/20250422/pozhar-2012812343.html

камчатка

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2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, камчатка