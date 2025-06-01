https://ria.ru/20250601/pozhar-2020308914.html
На Камчатке загорелся рыбокомбинат
На Камчатке загорелся рыбокомбинат - РИА Новости, 01.06.2025
На Камчатке загорелся рыбокомбинат
Пожар на 500 квадратных метрах тушат на рыбокомбинате на Камчатке, предварительно, взрывались кислородные баллоны, сообщает региональное правительство. РИА Новости, 01.06.2025
2025-06-01T17:24:00+03:00
2025-06-01T17:24:00+03:00
2025-06-01T18:05:00+03:00
происшествия
камчатка
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ВЛАДИВОСТОК, 1 июн – РИА Новости. Пожар на 500 квадратных метрах тушат на рыбокомбинате на Камчатке, предварительно, взрывались кислородные баллоны, сообщает региональное правительство. "По данным спасателей, горит рыбокомбинат "Октябрьский"… Площадь возгорания составляет 500 квадратных метров. Ведётся работа по тушению пожара… Возгорание произошло в складском помещении. По предварительной информации, взрывались кислородные баллоны. Пожарным удалось отсечь огонь, чтобы не допустить дальнейшие взрывы", - говорится в сообщении. Как уточняет ведомство, 20 огнеборцев и четыре единицы техники задействованы в ликвидации пожара.
https://ria.ru/20250422/pozhar-2012812343.html
камчатка
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, камчатка
На Камчатке загорелся рыбокомбинат
На Камчатке на рыбокомбинате, предварительно, загорелись кислородные баллоны