https://ria.ru/20250601/poteri-2020206232.html

Украинская 103-я бригада несет большие потери в Сумской области

Украинская 103-я бригада несет большие потери в Сумской области - РИА Новости, 01.06.2025

Украинская 103-я бригада несет большие потери в Сумской области

Украинская 103-я бригада теробороны несет большие потери в Сумской области после освобождения российскими войсками суджанского приграничья, сообщили РИА Новости РИА Новости, 01.06.2025

2025-06-01T01:42:00+03:00

2025-06-01T01:42:00+03:00

2025-06-01T10:53:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

сумская область

россия

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1c/2019659330_0:140:3144:1909_1920x0_80_0_0_7563f601861d436df909b197b516d5b9.jpg

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Украинская 103-я бригада теробороны несет большие потери в Сумской области после освобождения российскими войсками суджанского приграничья, сообщили РИА Новости в силовом ведомстве. "Сегодня 103-я бригада теробороны несет большие потери под Водолагами, Новониколаевкой и Яблоновкой. Боевые действия активизировались на этом направлении после освобождения суджанского приграничья", — рассказал собеседник агентства.Попытка командования ВСУ усилить оборону на этом направлении за счет 31-го погранотряда, переброшенного из Черновицкой области, не принесла успеха, отметил он. По словам собеседника, военнослужащие массово сдаются в плен.В начале марта российские войска перешли в масштабное наступление в приграничных районах Курской области, а 26 апреля начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о завершении операции по освобождению региона от украинских боевиков. Путин 22 мая сообщил, что российские войска сейчас решают задачу по созданию буферной зоны безопасности вдоль границы с Украиной.За последнее время подразделения группировки войск "Север", в частности, освободили Владимировку, Беловоды, Константиновку, Марьино и Локню в Сумской области.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20250331/plen-2008335204.html

сумская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сумская область, россия, вооруженные силы украины