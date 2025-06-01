Украинская 103-я бригада несет большие потери в Сумской области
Украинская 103-я бригада теробороны несет большие потери в Сумской области
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа расчета пушки 2С5 "Гиацинт-С" группировки войск "Центр" на Красноармейском направлении СВО
Боевая работа расчета пушки 2С5 "Гиацинт-С" группировки войск "Центр" на Красноармейском направлении СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Украинская 103-я бригада теробороны несет большие потери в Сумской области после освобождения российскими войсками суджанского приграничья, сообщили РИА Новости в силовом ведомстве.
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"Сегодня 103-я бригада теробороны несет большие потери под Водолагами, Новониколаевкой и Яблоновкой. Боевые действия активизировались на этом направлении после освобождения суджанского приграничья", — рассказал собеседник агентства.
Попытка командования ВСУ усилить оборону на этом направлении за счет 31-го погранотряда, переброшенного из Черновицкой области, не принесла успеха, отметил он. По словам собеседника, военнослужащие массово сдаются в плен.
В начале марта российские войска перешли в масштабное наступление в приграничных районах Курской области, а 26 апреля начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о завершении операции по освобождению региона от украинских боевиков.
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Путин 22 мая сообщил, что российские войска сейчас решают задачу по созданию буферной зоны безопасности вдоль границы с Украиной.
За последнее время подразделения группировки войск "Север", в частности, освободили Владимировку, Беловоды, Константиновку, Марьино и Локню в Сумской области.