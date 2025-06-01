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Украинская 103-я бригада несет большие потери в Сумской области - РИА Новости, 01.06.2025
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01:42 01.06.2025 (обновлено: 10:53 01.06.2025)
https://ria.ru/20250601/poteri-2020206232.html
Украинская 103-я бригада несет большие потери в Сумской области
Украинская 103-я бригада несет большие потери в Сумской области - РИА Новости, 01.06.2025
Украинская 103-я бригада несет большие потери в Сумской области
Украинская 103-я бригада теробороны несет большие потери в Сумской области после освобождения российскими войсками суджанского приграничья, сообщили РИА Новости РИА Новости, 01.06.2025
2025-06-01T01:42:00+03:00
2025-06-01T10:53:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
сумская область
россия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Украинская 103-я бригада теробороны несет большие потери в Сумской области после освобождения российскими войсками суджанского приграничья, сообщили РИА Новости в силовом ведомстве. &quot;Сегодня 103-я бригада теробороны несет большие потери под Водолагами, Новониколаевкой и Яблоновкой. Боевые действия активизировались на этом направлении после освобождения суджанского приграничья&quot;, — рассказал собеседник агентства.Попытка командования ВСУ усилить оборону на этом направлении за счет 31-го погранотряда, переброшенного из Черновицкой области, не принесла успеха, отметил он. По словам собеседника, военнослужащие массово сдаются в плен.В начале марта российские войска перешли в масштабное наступление в приграничных районах Курской области, а 26 апреля начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о завершении операции по освобождению региона от украинских боевиков. Путин 22 мая сообщил, что российские войска сейчас решают задачу по созданию буферной зоны безопасности вдоль границы с Украиной.За последнее время подразделения группировки войск "Север", в частности, освободили Владимировку, Беловоды, Константиновку, Марьино и Локню в Сумской области.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, сумская область, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Сумская область, Россия, Вооруженные силы Украины
Украинская 103-я бригада несет большие потери в Сумской области

Украинская 103-я бригада теробороны несет большие потери в Сумской области

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа расчета пушки 2С5 "Гиацинт-С" группировки войск "Центр" на Красноармейском направлении СВО
Боевая работа расчета пушки 2С5 Гиацинт-С группировки войск Центр на Красноармейском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 01.06.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевая работа расчета пушки 2С5 "Гиацинт-С" группировки войск "Центр" на Красноармейском направлении СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Украинская 103-я бригада теробороны несет большие потери в Сумской области после освобождения российскими войсками суджанского приграничья, сообщили РИА Новости в силовом ведомстве.
«

"Сегодня 103-я бригада теробороны несет большие потери под Водолагами, Новониколаевкой и Яблоновкой. Боевые действия активизировались на этом направлении после освобождения суджанского приграничья", — рассказал собеседник агентства.

Попытка командования ВСУ усилить оборону на этом направлении за счет 31-го погранотряда, переброшенного из Черновицкой области, не принесла успеха, отметил он. По словам собеседника, военнослужащие массово сдаются в плен.
В начале марта российские войска перешли в масштабное наступление в приграничных районах Курской области, а 26 апреля начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о завершении операции по освобождению региона от украинских боевиков.
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Путин 22 мая сообщил, что российские войска сейчас решают задачу по созданию буферной зоны безопасности вдоль границы с Украиной.
За последнее время подразделения группировки войск "Север", в частности, освободили Владимировку, Беловоды, Константиновку, Марьино и Локню в Сумской области.
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