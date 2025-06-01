https://ria.ru/20250601/postradavshie-2020213633.html

Число пострадавших при ЧП в Брянской области выросло до 35 человек

Число пострадавших при ЧП в Брянской области выросло до 35 человек - РИА Новости, 01.06.2025

Число пострадавших при ЧП в Брянской области выросло до 35 человек

Число пострадавших при обрушении моста на пассажирский поезд в Брянской области выросло до 35 человек, из них трое детей, семь человек погибли, сообщил в... РИА Новости, 01.06.2025

2025-06-01T04:06:00+03:00

2025-06-01T04:06:00+03:00

2025-06-01T04:45:00+03:00

происшествия

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Число пострадавших при обрушении моста на пассажирский поезд в Брянской области выросло до 35 человек, из них трое детей, семь человек погибли, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз."Дополнительно к медикам обратились еще пять человек. На данный момент в результате происшествия, семеро погибших, 35 пострадавших, в том числе трое детей", — написал он.Одного ребенка, уточнил глава региона, санавиация доставит в Москву.Ранее Александр Богомаз сообщил, что в Выгоничском районе Брянской области обрушился автомобильный мост. По данным Московской железной дороги, в результате незаконного вмешательства в деятельность транспорта на однопутном перегоне Пильшино – Выгоничи сошел с рельсов локомотив и вагоны пассажирского поезда №86 сообщением Климов – Москва. К ликвидации последствий ЧП привлекли порядка 180 человек и 60 единиц техники. Движение по дороге А-240, которая проходила через рухнувший мост, временно закрыли. РЖД частично изменили маршрут некоторых поездов.В поселке Выгоничи на базе местной школы организовали пункт временного размещения людей. Оттуда пассажиров доставляют на вокзал Брянск-Орловский. Там пассажиров ждет резервный поезд, на котором их доставят в Москву. На Киевском вокзале людей встретят медики и психологи.Московская межрегиональная транспортная прокуратура начала проверку. СК также устанавливает обстоятельства обрушения моста. Для координации действий, совместно с РЖД и МЧС России, на базе Ситуационного центра Минтранса России создали оперативный штаб.

https://ria.ru/20250601/linija-2020213365.html

https://ria.ru/20250601/brigady-2020212473.html

https://ria.ru/20250601/passazhiry-2020212329.html

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