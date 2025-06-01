https://ria.ru/20250601/postradavshie-2020213633.html
Число пострадавших при ЧП в Брянской области выросло до 35 человек
Число пострадавших при ЧП в Брянской области выросло до 35 человек - РИА Новости, 01.06.2025
Число пострадавших при ЧП в Брянской области выросло до 35 человек
Число пострадавших при обрушении моста на пассажирский поезд в Брянской области выросло до 35 человек, из них трое детей, семь человек погибли, сообщил в... РИА Новости, 01.06.2025
2025-06-01T04:06:00+03:00
2025-06-01T04:06:00+03:00
2025-06-01T04:45:00+03:00
происшествия
брянская область
москва
россия
александр богомаз
московская железная дорога
следственный комитет россии (ск рф)
ржд
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/01/2020204654_0:179:964:721_1920x0_80_0_0_0132657de063a22fdd850f0d0c082730.jpg
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Число пострадавших при обрушении моста на пассажирский поезд в Брянской области выросло до 35 человек, из них трое детей, семь человек погибли, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз."Дополнительно к медикам обратились еще пять человек. На данный момент в результате происшествия, семеро погибших, 35 пострадавших, в том числе трое детей", — написал он.Одного ребенка, уточнил глава региона, санавиация доставит в Москву.Ранее Александр Богомаз сообщил, что в Выгоничском районе Брянской области обрушился автомобильный мост. По данным Московской железной дороги, в результате незаконного вмешательства в деятельность транспорта на однопутном перегоне Пильшино – Выгоничи сошел с рельсов локомотив и вагоны пассажирского поезда №86 сообщением Климов – Москва. К ликвидации последствий ЧП привлекли порядка 180 человек и 60 единиц техники. Движение по дороге А-240, которая проходила через рухнувший мост, временно закрыли. РЖД частично изменили маршрут некоторых поездов.В поселке Выгоничи на базе местной школы организовали пункт временного размещения людей. Оттуда пассажиров доставляют на вокзал Брянск-Орловский. Там пассажиров ждет резервный поезд, на котором их доставят в Москву. На Киевском вокзале людей встретят медики и психологи.Московская межрегиональная транспортная прокуратура начала проверку. СК также устанавливает обстоятельства обрушения моста. Для координации действий, совместно с РЖД и МЧС России, на базе Ситуационного центра Минтранса России создали оперативный штаб.
https://ria.ru/20250601/linija-2020213365.html
https://ria.ru/20250601/brigady-2020212473.html
https://ria.ru/20250601/passazhiry-2020212329.html
брянская область
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/01/2020204654_0:31:920:721_1920x0_80_0_0_c8a04e97cbfccc905758810a9473e983.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, брянская область, москва, россия, александр богомаз, московская железная дорога, следственный комитет россии (ск рф), ржд, обрушение моста на поезд в брянской области
Происшествия, Брянская область, Москва, Россия, Александр Богомаз, Московская железная дорога, Следственный комитет России (СК РФ), РЖД, Обрушение моста на поезд в Брянской области