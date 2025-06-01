https://ria.ru/20250601/postradavshie-2020206381.html

Тяжело пострадавших после падения моста на поезд могут отправить в Москву

Тяжело пострадавших после падения моста на поезд могут отправить в Москву - РИА Новости, 01.06.2025

Тяжело пострадавших после падения моста на поезд могут отправить в Москву

После ЧП в Брянской области власти готовы организовать перевозку тяжело пострадавших санавиацией в Москву, сообщил губернатор региона Александр Богомаз. РИА Новости, 01.06.2025

2025-06-01T01:46:00+03:00

2025-06-01T01:46:00+03:00

2025-06-01T01:56:00+03:00

происшествия

москва

брянская область

выгоничский район

александр богомаз

московская железная дорога

обрушение моста на поезд в брянской области

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. После ЧП в Брянской области власти готовы организовать перевозку тяжело пострадавших санавиацией в Москву, сообщил губернатор региона Александр Богомаз. "Если будет необходимо, по решению медиков готовы организовать перевозку тяжело пострадавших санавиацией в Москву. Все соответствующие распоряжения сделаны", - написал он в Telegram-канале. Глава региона подчеркнул, что работа оперативных и экстренных служб на месте происшествия продолжается. Ранее губернатор региона Александр Богомаз информировал, что в Выгоничском районе Брянской области произошло обрушение моста. Как заявляла Московская железная дорога, произошел сход локомотива и вагонов пассажирского поезда №86 сообщением Климов – Москва из-за обрушения пролетного строения автомобильного моста в результате незаконного вмешательства в деятельность транспорта.

https://ria.ru/20250601/bogomaz-2020206049.html

москва

брянская область

выгоничский район

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происшествия, москва, брянская область, выгоничский район, александр богомаз, московская железная дорога, обрушение моста на поезд в брянской области