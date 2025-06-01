Рейтинг@Mail.ru
Экзитпол: Тшасковский выигрывает президентские выборы в Польше - РИА Новости, 01.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:03 01.06.2025 (обновлено: 23:55 01.06.2025)
https://ria.ru/20250601/polsha-2020347338.html
Экзитпол: Тшасковский выигрывает президентские выборы в Польше
Экзитпол: Тшасковский выигрывает президентские выборы в Польше - РИА Новости, 01.06.2025
Экзитпол: Тшасковский выигрывает президентские выборы в Польше
Представитель правящей коалиции Рафал Тшасковский выигрывает выборы президента Польши, свидетельствуют данные exit poll, распространенного социологической... РИА Новости, 01.06.2025
2025-06-01T22:03:00+03:00
2025-06-01T23:55:00+03:00
в мире
польша
рафал тшасковски
кароль навроцкий
президентские выборы в польше — 2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/06/2009662128_0:160:3070:1888_1920x0_80_0_0_98d1f9cdea4bd0fcfbd8c88a9588809f.jpg
ВАРШАВА, 1 июн — РИА Новости. Представитель правящей коалиции Рафал Тшасковский выигрывает выборы президента Польши, свидетельствуют данные exit poll, распространенного социологической лабораторией Ipsos.Несколько минут назад завершилось голосование во втором туре.По данным exit poll, Тшасковский набирает 50,3% голосов, опережая своего конкурента — представителя оппозиции Кароля Навроцкого. У него — 49,7% голосов. Избирком огласит официальные результаты первого тура голосования после подсчета 100% бюллетеней — в понедельник вечером или во вторник.Выступая перед избирателями сразу после оглашения результатов exit poll, Тшасовский пообещал быть "президентом всех поляков"."Я буду объединять, я буду строить", — сказал он.На встрече с избирателями присутствует практически все высшее руководство страны, в том числе премьер-министр Дональд Туск и главы обеих палат парламента.
https://ria.ru/20250528/ssha-2019469491.html
https://ria.ru/20250601/polsha-2020288376.html
польша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/06/2009662128_165:0:2897:2048_1920x0_80_0_0_a2cf290c9a33ac09d2b89158f1864cb6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, польша, рафал тшасковски, кароль навроцкий, президентские выборы в польше — 2025
В мире, Польша, Рафал Тшасковски, Кароль Навроцкий, Президентские выборы в Польше — 2025
Экзитпол: Тшасковский выигрывает президентские выборы в Польше

Экзитпол: на президентских выборах в Польше Тшасковский набирает 50,3% голосов

© AP Photo / Michal DyjukРафал Тшасковский
Рафал Тшасковский - РИА Новости, 1920, 01.06.2025
© AP Photo / Michal Dyjuk
Рафал Тшасковский. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАРШАВА, 1 июн — РИА Новости. Представитель правящей коалиции Рафал Тшасковский выигрывает выборы президента Польши, свидетельствуют данные exit poll, распространенного социологической лабораторией Ipsos.
Несколько минут назад завершилось голосование во втором туре.
Голосование в первом туре президентских выборов на избирательном участке в Польше - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
В США попросили ЕК организовать брифинг по фальсификациям в Польше
28 мая, 05:30
По данным exit poll, Тшасковский набирает 50,3% голосов, опережая своего конкурента — представителя оппозиции Кароля Навроцкого. У него — 49,7% голосов.
Избирком огласит официальные результаты первого тура голосования после подсчета 100% бюллетеней — в понедельник вечером или во вторник.
Выступая перед избирателями сразу после оглашения результатов exit poll, Тшасовский пообещал быть "президентом всех поляков".
"Я буду объединять, я буду строить", — сказал он.
На встрече с избирателями присутствует практически все высшее руководство страны, в том числе премьер-министр Дональд Туск и главы обеих палат парламента.
Голосование на избирательном участке во время второго тура президентских выборов в Польше. 1 июня 2025 - РИА Новости, 1920, 01.06.2025
На выборах президента Польши зафиксировали рекордную явку
Вчера, 15:07
 
В миреПольшаРафал ТшасковскиКароль НавроцкийПрезидентские выборы в Польше — 2025
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала