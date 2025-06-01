https://ria.ru/20250601/polsha-2020347338.html

Экзитпол: Тшасковский выигрывает президентские выборы в Польше

Экзитпол: Тшасковский выигрывает президентские выборы в Польше - РИА Новости, 01.06.2025

Экзитпол: Тшасковский выигрывает президентские выборы в Польше

Представитель правящей коалиции Рафал Тшасковский выигрывает выборы президента Польши, свидетельствуют данные exit poll, распространенного социологической... РИА Новости, 01.06.2025

2025-06-01T22:03:00+03:00

2025-06-01T22:03:00+03:00

2025-06-01T23:55:00+03:00

в мире

польша

рафал тшасковски

кароль навроцкий

президентские выборы в польше — 2025

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ВАРШАВА, 1 июн — РИА Новости. Представитель правящей коалиции Рафал Тшасковский выигрывает выборы президента Польши, свидетельствуют данные exit poll, распространенного социологической лабораторией Ipsos.Несколько минут назад завершилось голосование во втором туре.По данным exit poll, Тшасковский набирает 50,3% голосов, опережая своего конкурента — представителя оппозиции Кароля Навроцкого. У него — 49,7% голосов. Избирком огласит официальные результаты первого тура голосования после подсчета 100% бюллетеней — в понедельник вечером или во вторник.Выступая перед избирателями сразу после оглашения результатов exit poll, Тшасовский пообещал быть "президентом всех поляков"."Я буду объединять, я буду строить", — сказал он.На встрече с избирателями присутствует практически все высшее руководство страны, в том числе премьер-министр Дональд Туск и главы обеих палат парламента.

https://ria.ru/20250528/ssha-2019469491.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, польша, рафал тшасковски, кароль навроцкий, президентские выборы в польше — 2025