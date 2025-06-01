https://ria.ru/20250601/polsha-2020347338.html
Экзитпол: Тшасковский выигрывает президентские выборы в Польше
Экзитпол: Тшасковский выигрывает президентские выборы в Польше - РИА Новости, 01.06.2025
Экзитпол: Тшасковский выигрывает президентские выборы в Польше
Представитель правящей коалиции Рафал Тшасковский выигрывает выборы президента Польши, свидетельствуют данные exit poll, распространенного социологической... РИА Новости, 01.06.2025
2025-06-01T22:03:00+03:00
2025-06-01T22:03:00+03:00
2025-06-01T23:55:00+03:00
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президентские выборы в польше — 2025
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ВАРШАВА, 1 июн — РИА Новости. Представитель правящей коалиции Рафал Тшасковский выигрывает выборы президента Польши, свидетельствуют данные exit poll, распространенного социологической лабораторией Ipsos.Несколько минут назад завершилось голосование во втором туре.По данным exit poll, Тшасковский набирает 50,3% голосов, опережая своего конкурента — представителя оппозиции Кароля Навроцкого. У него — 49,7% голосов. Избирком огласит официальные результаты первого тура голосования после подсчета 100% бюллетеней — в понедельник вечером или во вторник.Выступая перед избирателями сразу после оглашения результатов exit poll, Тшасовский пообещал быть "президентом всех поляков"."Я буду объединять, я буду строить", — сказал он.На встрече с избирателями присутствует практически все высшее руководство страны, в том числе премьер-министр Дональд Туск и главы обеих палат парламента.
https://ria.ru/20250528/ssha-2019469491.html
https://ria.ru/20250601/polsha-2020288376.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, польша, рафал тшасковски, кароль навроцкий, президентские выборы в польше — 2025
В мире, Польша, Рафал Тшасковски, Кароль Навроцкий, Президентские выборы в Польше — 2025
Экзитпол: Тшасковский выигрывает президентские выборы в Польше
Экзитпол: на президентских выборах в Польше Тшасковский набирает 50,3% голосов
ВАРШАВА, 1 июн — РИА Новости. Представитель правящей коалиции Рафал Тшасковский выигрывает выборы президента Польши, свидетельствуют данные exit poll, распространенного социологической лабораторией Ipsos.
Несколько минут назад завершилось голосование во втором туре.
По данным exit poll, Тшасковский набирает 50,3% голосов, опережая своего конкурента — представителя оппозиции Кароля Навроцкого
. У него — 49,7% голосов.
Избирком огласит официальные результаты первого тура голосования после подсчета 100% бюллетеней — в понедельник вечером или во вторник.
Выступая перед избирателями сразу после оглашения результатов exit poll, Тшасовский пообещал быть "президентом всех поляков".
"Я буду объединять, я буду строить", — сказал он.
На встрече с избирателями присутствует практически все высшее руководство страны, в том числе премьер-министр Дональд Туск и главы обеих палат парламента.