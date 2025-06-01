https://ria.ru/20250601/polsha-2020288376.html

На выборах президента Польши зафиксировали рекордную явку

На выборах президента Польши зафиксировали рекордную явку - РИА Новости, 01.06.2025

На выборах президента Польши зафиксировали рекордную явку

Рекордная явка наблюдается в ходе второго тура выборов президента Польши, сообщил журналистам председатель Государственной избирательной комиссии Силвестр... РИА Новости, 01.06.2025

2025-06-01T15:07:00+03:00

2025-06-01T15:07:00+03:00

2025-06-01T15:12:00+03:00

в мире

польша

варшава

малопольское воеводство

рафал тшасковски

кароль навроцкий

президентские выборы в польше — 2025

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/01/2020273381_0:156:3072:1884_1920x0_80_0_0_916a4239a1c8b9495ac1c067ce08b730.jpg

ВАРШАВА, 1 июн – РИА Новости. Рекордная явка наблюдается в ходе второго тура выборов президента Польши, сообщил журналистам председатель Государственной избирательной комиссии Силвестр Марчиняк. В воскресенье в Польше проходит второй тур выборов президента. В нем участвуют два кандидата: набравший в первом туре 31,36% голосов избирателей мэр Варшавы Рафал Тшасковский от правящей коалиции и получивший в первом туре 29,54% голосов директор Института национальной памяти Кароль Навроцкий от оппозиции. "По состоянию на 12.00 (13.00 мск) право голосовать имеют 28 225 594 человека. На этот же час выдано 6 980 740 избирательных бюллетеней, что составляет 24,83%", - сказал Марчиняк. Он отметил, что явка избирателей по состоянию на полдень является рекордной за всю историю выборов президента Польши. По данным Госизбиркома, самая высокая явка наблюдается в Малопольском воеводстве Польши (27,27%), а самая низкая – в Опольском воеводстве (21,1%). До начала голосования многочисленные социологические опросы, а также букмекеры прогнозировали, что на данных выборах явка избирателей будет рекордной – около 70%. Избирательные участки закроются в 21.00 (22.00 мск). Только после этого будут озвучены первые данные exit-poll.

https://ria.ru/20250519/rezultaty-2017748687.html

https://ria.ru/20250530/rossiya-2019993249.html

польша

варшава

малопольское воеводство

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, польша, варшава, малопольское воеводство, рафал тшасковски, кароль навроцкий, президентские выборы в польше — 2025