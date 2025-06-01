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На выборах президента Польши зафиксировали рекордную явку - РИА Новости, 01.06.2025
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15:07 01.06.2025 (обновлено: 15:12 01.06.2025)
https://ria.ru/20250601/polsha-2020288376.html
На выборах президента Польши зафиксировали рекордную явку
На выборах президента Польши зафиксировали рекордную явку - РИА Новости, 01.06.2025
На выборах президента Польши зафиксировали рекордную явку
Рекордная явка наблюдается в ходе второго тура выборов президента Польши, сообщил журналистам председатель Государственной избирательной комиссии Силвестр... РИА Новости, 01.06.2025
2025-06-01T15:07:00+03:00
2025-06-01T15:12:00+03:00
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рафал тшасковски
кароль навроцкий
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ВАРШАВА, 1 июн – РИА Новости. Рекордная явка наблюдается в ходе второго тура выборов президента Польши, сообщил журналистам председатель Государственной избирательной комиссии Силвестр Марчиняк. В воскресенье в Польше проходит второй тур выборов президента. В нем участвуют два кандидата: набравший в первом туре 31,36% голосов избирателей мэр Варшавы Рафал Тшасковский от правящей коалиции и получивший в первом туре 29,54% голосов директор Института национальной памяти Кароль Навроцкий от оппозиции. "По состоянию на 12.00 (13.00 мск) право голосовать имеют 28 225 594 человека. На этот же час выдано 6 980 740 избирательных бюллетеней, что составляет 24,83%", - сказал Марчиняк. Он отметил, что явка избирателей по состоянию на полдень является рекордной за всю историю выборов президента Польши. По данным Госизбиркома, самая высокая явка наблюдается в Малопольском воеводстве Польши (27,27%), а самая низкая – в Опольском воеводстве (21,1%). До начала голосования многочисленные социологические опросы, а также букмекеры прогнозировали, что на данных выборах явка избирателей будет рекордной – около 70%. Избирательные участки закроются в 21.00 (22.00 мск). Только после этого будут озвучены первые данные exit-poll.
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в мире, польша, варшава, малопольское воеводство, рафал тшасковски, кароль навроцкий, президентские выборы в польше — 2025
В мире, Польша, Варшава, Малопольское воеводство, Рафал Тшасковски, Кароль Навроцкий, Президентские выборы в Польше — 2025
На выборах президента Польши зафиксировали рекордную явку

В ходе второго тура выборов президента Польши зафиксировали рекордную явку

© AP Photo / Czarek SokolowskiГолосование на избирательном участке во время второго тура президентских выборов в Польше. 1 июня 2025
Голосование на избирательном участке во время второго тура президентских выборов в Польше. 1 июня 2025 - РИА Новости, 1920, 01.06.2025
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Голосование на избирательном участке во время второго тура президентских выборов в Польше. 1 июня 2025
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ВАРШАВА, 1 июн – РИА Новости. Рекордная явка наблюдается в ходе второго тура выборов президента Польши, сообщил журналистам председатель Государственной избирательной комиссии Силвестр Марчиняк.
В воскресенье в Польше проходит второй тур выборов президента. В нем участвуют два кандидата: набравший в первом туре 31,36% голосов избирателей мэр Варшавы Рафал Тшасковский от правящей коалиции и получивший в первом туре 29,54% голосов директор Института национальной памяти Кароль Навроцкий от оппозиции.
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"По состоянию на 12.00 (13.00 мск) право голосовать имеют 28 225 594 человека. На этот же час выдано 6 980 740 избирательных бюллетеней, что составляет 24,83%", - сказал Марчиняк.
Он отметил, что явка избирателей по состоянию на полдень является рекордной за всю историю выборов президента Польши.
По данным Госизбиркома, самая высокая явка наблюдается в Малопольском воеводстве Польши (27,27%), а самая низкая – в Опольском воеводстве (21,1%).
До начала голосования многочисленные социологические опросы, а также букмекеры прогнозировали, что на данных выборах явка избирателей будет рекордной – около 70%.
Избирательные участки закроются в 21.00 (22.00 мск). Только после этого будут озвучены первые данные exit-poll.
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В миреПольшаВаршаваМалопольское воеводствоРафал ТшасковскиКароль НавроцкийПрезидентские выборы в Польше — 2025
 
 
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